Mo Farah: la leyenda viva del atletismo que fue sorprendido en Londres por un corredor aficionado

La noticia es, cuanto menos, insólita. Y hasta podría generar una pizca de melancolía para sus seguidores. Sir Mo Farah es una leyenda viva del atletismo, ganador de cuatro oros olímpicos y seis campeonatos mundiales, récordman histórico en los 5000 y 10.000 metros. Alguna vez podía perder, claro. Pero este lunes, el velocista de 39 años sufrió una derrota dolorosa, inconmensurable: fue vencido en los 10K de Londres por Ellis Cross, un corredor amateur que llegó a última hora para competir y hasta pagó 60 dólares para participar de la carrera.

El Vitality 10K en las calles londinense significó el regreso de Farah a la competencia, desde que no consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizaron en junio pasado. El corredor, de 39 años, terminó los 10 kilómetros en 28m44s, casi un minuto por arriba de su mejor marca personal.

Sir Mo Farah en el podio, después de quedar segundo en el Vitality 10K de Londres Adam Davy - PA Images - PA Images

Pero fue superado por Cross, un corredor aficionado de Farnham, Surrey, que ni siquiera formaba parte de la élite oficial, y que se tomó el tren a Londres para llegar a tiempo, usó el dorsal número 219, y terminó cuatro segundos por delante del cuatro veces campeón olímpico en 5000 y 10.000 m para ganar en 28m40s. Cross, de 25 años, recuperó con creces el dinero de su inscripción a la carrera, ya que percibió poco más de 3000 dólares como ganador. “He vencido a alguien que es un ídolo”, le dijo Cross a BBC Sport tras su mayor victoria.

Previamente a la carrera, Farah había comentado que “no tendría ningún sentido” seguir dedicándose al atletismo si no podía competir en el más alto nivel. El atleta nacido en Somalía, había corrido por última vez en junio de 2021, cuando quedó al margen de los Juegos de Tokio por una fractura en un pie. ”Lo de hoy fue difícil y Ellis me ganó muy bien. Era realmente importante probar mi cuerpo y ver dónde estoy parado. Ha pasado mucho tiempo desde mi última carrera. Me encanta este deporte y he tenido una larga carrera. Pero tu cuerpo tiene que estar listo. Tienes que estar con el estado de ánimo adecuado y listo para competir con los más jóvenes... Quizás ya no soy tan joven”, aceptó Farah.

Luego, Farah expresó que, aunque se perderá con certeza los campeonatos mundiales que se realizarán en julio próximo, no renunciaba por el momento a su idea de competir en los Juegos de la Commonwealth (Comunidad de Estados británicos) o en los campeonatos Europeos de agosto.

Otros tiempos: Farah celebra su victoria en el Mundial de Londres 2017; fue una de las últimas veces que corrió en pista Archivo

Cross, un corredor de Polesworth, en Warwickshire, dijo que “no siguió lo que decía el guión”, al sorprender a Farah frente a unas 16.000 personas que vitorearon al legendario atleta en las calles de Londres. “No puedo creerlo. No lo podía creer hasta 20 metros antes de llegar la meta. Pensé que simplemente me ganaría con un par de trancadas. No puedo explicar lo que siento, es abrumador. Él es reconocido en todo el mundo y lo he vencido en su mejor distancia. Nadie sabe quién soy, pero la multitud me está animando”, destacó el ignoto Cross.

La escocesa Eilish McColgan ganó la carrera femenina, con un tiempo de 30m23s, a dos segundos del récord británico de Paula Radcliffe. McColgan es hija de la ex medallista olímpica de plata Liz McColgan y ha comenzado la temporada con fuerza, al batir el récord británico de medio maratón de Radcliffe en febrero, antes de mejorar su marca de 5 km en Málaga el pasado fin de semana.