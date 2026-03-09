Final épico en la Maratón de Los Ángeles: remontó la carrera y se la ganó sobre la línea

El estadounidense Nathan Martin logró la victoria en la categoría masculina de la Maratón de Los Angeles tras un final dramático frente al keniano Michael Kimani Kamau, en una de las llegadas más ajustadas que se recuerden en los 42,195 kilómetros de esta emblemática carrera.

Martin cruzó la meta con un tiempo de 2:11:18, idéntico al de Kamau según los registros oficiales, pero el foto finish determinó que el estadounidense había superado al keniano por apenas unos centímetros.

La escena, en el corazón de Century City, provocó una explosión de emociones entre los espectadores, quienes presenciaron cómo el corredor de Michigan recortaba una distancia de casi 50 metros en las últimas zancadas e inclinaba ligeramente el torso para asegurarse la victoria, mientras Kamau caía exhausto al suelo después de un desesperado intento por retener el liderazgo.

La maratón, celebrada este domingo, volvió a recorrer el icónico trazado “Stadium to the Stars”, con salida en el Dodger Stadium y la llegada en Century City, atravesando barrios emblemáticos de Los Ángeles. Más de 25.000 corredores tomaron la partida, entre atletas de elite y amateurs, en una prueba que combina el atractivo urbano con la exigencia de una maratón de alto nivel.

Durante gran parte de la carrera, Kamau lideró con firmeza, imponiendo un ritmo constante que parecía destinado a asegurar la victoria. Sin embargo, Martin guardó fuerzas para el tramo final y, ya dentro de Century City, inició un último cambio de ritmo que le permitió igualar la carrera justo antes de la meta.

El sprint final fue tan cerrado que los jueces necesitaron la tecnología de foto finish para declarar a Martin vencedor por apenas 0,01 segundos. En tercer lugar se ubicó Enyew Nigat, de Etiopía, con un tiempo de 2:14:22.22.

El calor también se convirtió en un protagonista inesperado. Las temperaturas superaron los 27 grados, lo que llevó a la organización a una medida excepcional: permitir que los corredores que llegaran hasta aproximadamente el kilómetro 29 pudieran finalizar allí y recibir la medalla de finisher, como prevención frente al agotamiento y riesgos asociados a la exposición prolongada.

En la competencia femenina, la keniana Priscah Cherono estuvo intratable, liderando la carrera desde el primer hasta el último kilómetro y cruzando la meta con un tiempo de 2:25:18.31. Su victoria consolidó una actuación sólida y constante, mientras que la estadounidense Kellyn Taylor culminó en segundo lugar con un registro de 2:27:36. La categoría femenina salió con 15 minutos y 45 segundos de ventaja sobre los hombres de élite, y el primer corredor en cruzar la meta recibió un bono de 10.000 dólares, un incentivo adicional que potenció la competitividad de la prueba.

La felicidad de Nathan Martin, segundo estadounidense de la historia en ganar la Maratón de Los Ángeles Reuters

Nathan Martin se convirtió en el segundo estadounidense en ganar el Maratón de Los Ángeles en la categoría masculina, sumándose al campeón del año pasado, Matthew Ritchman. Su triunfo no solo es histórico por el margen mínimo, sino también por la determinación y capacidad de resistencia que mostró en los últimos metros, consolidando su lugar en la historia de la carrera.

La carrera también estuvo caraccterizada por momentos de tensión y emoción para los espectadores. Michael Kamau, tras ser superado por Martin, cayó al suelo y recibió atención médica inmediata, mientras el público aplaudía de pie la demostración de ambos atletas. La escena, comparable a un final de película, subrayó la intensidad y el dramatismo que puede alcanzar una maratón de élite.