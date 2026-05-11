Las ternas arbitrales para los cuartos de final del torneo Apertura: sólo dos árbitros repiten su presencia

La AFA oficializó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del torneo Apertura. Serán cuatro los partidos, divididos en dos días y sólo dos árbitros repetirán presencia tras haber estado presentes en los octavos. Se trata de Darío Herrera, que estará en el Mundial del 2026, y de Leandro Rey Hilfer.

De este modo fueron designados las ternas para estos cuatro encuentros de cuartos en los que se definirán a los semifinalistas. Herrera, que estuvo en el clásico entre Talleres y Belgrano, en el que tuvo triunfó el Pirata por 1-0, estará en Rosario para dirigir Central vs. Racing, un duelo cargado de intensidad.

Darío Herrera, árbitro mundialista, impartirá justicia en el partido entre Rosario Central y Racing Gonzalo Colini

Otro de los que repitirá será Rey Hilfer, que en octavos estuvo a cargo de Argentinos 2 vs. Lanús 0. Para esta instancia el juez se hará cargo del duelo entre River y Gimnasia, en el Monumental. Además, en ese choque, Lucas Novelli estará presente en el VAR, al igual que este domingo cuando estuvo a cargo de la misma función en el choque entre el Canalla e Independiente. En el partido no tuvo ninguna incidencia.

En el primer partido de los cuartos, Belgrano recibirá en Córdoba a Unión y Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia. En este Apertura, Merlos dirigió 12 partidos, sacó 47 amarillas y dos rojas. Su última presencia fue en la victoria 2 a 0 de Instituto ante Estudiantes de Río cuarto.

Andrés Merlos Manuel Cortina

Por último, Fernando Echenique será el árbitro principal del duelo en el que Argentinos y Huracán buscarán el pase a semifinales en La Paternal. Echenique, que en el Apertura dirigió en nueve ocasiones, no está a cargo de un partido desde el pasado 20 de abril cuando fue el réferi del triunfo de Talleres por 2 a 0 ante Deportivo Riestra en Córdoba.

Autoridades de los cuartos de final del Torneo Apertura

Martes 12 de mayo

19 Belgrano vs. Unión. ESPN Premium

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

21.30 Argentinos vs. Huracán. TNT Sports

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Miércoles 13 de mayo

18.45 Rosario Central vs. Racing. ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba

21.30 River vs. Gimnasia. ESPN Premium y TNT Sports