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Las ternas arbitrales para los cuartos de final del torneo Apertura: sólo dos árbitros repiten su presencia

La AFA confirmó este lunes los jueces para los cruces eliminatorios; Andrés Merlos vuelve a dirigir

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Leandro Rey Hilfer estará en el cruce entre River y Gimnasia en el Monumental; viene de dirigir Argentinos - Lanús
Leandro Rey Hilfer estará en el cruce entre River y Gimnasia en el Monumental; viene de dirigir Argentinos - LanúsGonzalo Colini

La AFA oficializó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del torneo Apertura. Serán cuatro los partidos, divididos en dos días y sólo dos árbitros repetirán presencia tras haber estado presentes en los octavos. Se trata de Darío Herrera, que estará en el Mundial del 2026, y de Leandro Rey Hilfer.

De este modo fueron designados las ternas para estos cuatro encuentros de cuartos en los que se definirán a los semifinalistas. Herrera, que estuvo en el clásico entre Talleres y Belgrano, en el que tuvo triunfó el Pirata por 1-0, estará en Rosario para dirigir Central vs. Racing, un duelo cargado de intensidad.

Darío Herrera, árbitro mundialista, impartirá justicia en el partido entre Rosario Central y Racing
Darío Herrera, árbitro mundialista, impartirá justicia en el partido entre Rosario Central y RacingGonzalo Colini

Otro de los que repitirá será Rey Hilfer, que en octavos estuvo a cargo de Argentinos 2 vs. Lanús 0. Para esta instancia el juez se hará cargo del duelo entre River y Gimnasia, en el Monumental. Además, en ese choque, Lucas Novelli estará presente en el VAR, al igual que este domingo cuando estuvo a cargo de la misma función en el choque entre el Canalla e Independiente. En el partido no tuvo ninguna incidencia.

En el primer partido de los cuartos, Belgrano recibirá en Córdoba a Unión y Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia. En este Apertura, Merlos dirigió 12 partidos, sacó 47 amarillas y dos rojas. Su última presencia fue en la victoria 2 a 0 de Instituto ante Estudiantes de Río cuarto.

Andrés Merlos
Andrés MerlosManuel Cortina

Por último, Fernando Echenique será el árbitro principal del duelo en el que Argentinos y Huracán buscarán el pase a semifinales en La Paternal. Echenique, que en el Apertura dirigió en nueve ocasiones, no está a cargo de un partido desde el pasado 20 de abril cuando fue el réferi del triunfo de Talleres por 2 a 0 ante Deportivo Riestra en Córdoba.

Autoridades de los cuartos de final del Torneo Apertura

Martes 12 de mayo

19 Belgrano vs. Unión. ESPN Premium

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
  • Árbitro Asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Joaquín Gil
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Salomé Di Iorio

21.30 Argentinos vs. Huracán. TNT Sports

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • Árbitro Asistente 1: Pablo González
  • Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Felipe Viola
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Diego Ceballos

Miércoles 13 de mayo

18.45 Rosario Central vs. Racing. ESPN Premium y TNT Sports

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Pablo Dóvalo
  • AVAR: Adrián Delbarba

21.30 River vs. Gimnasia. ESPN Premium y TNT Sports

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
  • Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Iván Núñez
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