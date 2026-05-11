Las ternas arbitrales para los cuartos de final del torneo Apertura: sólo dos árbitros repiten su presencia
La AFA confirmó este lunes los jueces para los cruces eliminatorios; Andrés Merlos vuelve a dirigir
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La AFA oficializó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del torneo Apertura. Serán cuatro los partidos, divididos en dos días y sólo dos árbitros repetirán presencia tras haber estado presentes en los octavos. Se trata de Darío Herrera, que estará en el Mundial del 2026, y de Leandro Rey Hilfer.
De este modo fueron designados las ternas para estos cuatro encuentros de cuartos en los que se definirán a los semifinalistas. Herrera, que estuvo en el clásico entre Talleres y Belgrano, en el que tuvo triunfó el Pirata por 1-0, estará en Rosario para dirigir Central vs. Racing, un duelo cargado de intensidad.
Otro de los que repitirá será Rey Hilfer, que en octavos estuvo a cargo de Argentinos 2 vs. Lanús 0. Para esta instancia el juez se hará cargo del duelo entre River y Gimnasia, en el Monumental. Además, en ese choque, Lucas Novelli estará presente en el VAR, al igual que este domingo cuando estuvo a cargo de la misma función en el choque entre el Canalla e Independiente. En el partido no tuvo ninguna incidencia.
En el primer partido de los cuartos, Belgrano recibirá en Córdoba a Unión y Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia. En este Apertura, Merlos dirigió 12 partidos, sacó 47 amarillas y dos rojas. Su última presencia fue en la victoria 2 a 0 de Instituto ante Estudiantes de Río cuarto.
Por último, Fernando Echenique será el árbitro principal del duelo en el que Argentinos y Huracán buscarán el pase a semifinales en La Paternal. Echenique, que en el Apertura dirigió en nueve ocasiones, no está a cargo de un partido desde el pasado 20 de abril cuando fue el réferi del triunfo de Talleres por 2 a 0 ante Deportivo Riestra en Córdoba.
Autoridades de los cuartos de final del Torneo Apertura
Martes 12 de mayo
19 Belgrano vs. Unión. ESPN Premium
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro Asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Salomé Di Iorio
21.30 Argentinos vs. Huracán. TNT Sports
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro Asistente 1: Pablo González
- Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Diego Ceballos
Miércoles 13 de mayo
18.45 Rosario Central vs. Racing. ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Adrián Delbarba
21.30 River vs. Gimnasia. ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Iván Núñez
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