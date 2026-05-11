River Plate vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los últimos dos clasificados a cuartos de final del Torneo Apertura 2026 fueron River Plate y Gimnasia de La Plata y se enfrentarán el próximo miércoles en el estadio Monumental para dirimir el último boleto a las semifinales. El cotejo está programado a las 21.30 y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.49 contra 6.81 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.0.

El Millonario estuvo a segundos y a un acierto de San Lorenzo de quedar eliminado en los octavos ante su gente. El duelo, en el tiempo reglamentario, terminó 1 a 1 por los goles de Agustín Auzmendi y Marcos Acuña. En el suplementario, Fabricio López adelantó al visitante y en la última jugada del encuentro Juan Fernando Quintero igualó 2 a 2 con un centro que se le terminó metiendo a Orlando Gill.

En la tanda de penales, Gill le atajó el segundo remate a Giuliano Galoppo y su equipo tuvo dos chances para ganar luego de los aciertos de Manuel Insaurralde, Mathías Corujo y Diego Herazo. Sin embargo, Santiago Beltrán le detuvo el disparo a Gregorio Rodríguez e Ignacio Perruzzi la tiró por arriba del travesaño. En la sexta oportunidad de cada uno, Joaquín Freitas anotó para los de Eduardo Coudet y Beltrán le desvió, con fortuna porque el balón dio en el palo izquierdo y cruzó toda la línea pero no entró, el zurdazo a Mathías De Ritis y su equipo se metió entre los mejores ocho.

River estuvo a segundos de quedar eliminado, pero primero lo rescató Juan Fernando Quintero y luego lo salvó Santiago Beltrán en la tanda de penales NICOLAS ABOAF

Más allá de la clasificación, River está en deuda con su juego y los hinchas se lo hicieron saber en el Monumental con, hasta el gol de Quintero, un sinfín de reproches. No obstante, los resultados acompañan el ciclo del ‘Chacho’ porque lidera su zona en la Copa Sudamericana y terminó segundo en el Grupo B del Apertura con 29 puntos producto de nueve victorias, dos empates y cinco derrotas.

El Lobo, por su parte, doblegó a Vélez en el José Amalfitani 1 a 0 con gol de Marcelo Torres y a pesar de que jugó más de media hora con un futbolista menos por la expulsión de Enzo Martínez. El conjunto platense conformó la misma zona que el del barrio porteño de Núñez en la primera etapa y terminó séptimo con 26 unidades conseguidas en ocho alegrías, dos igualdades y seis caídas.

El dato saliente es que desde que Ariel ‘Pata’ Pereyra se hizo cargo del equipo en lugar del despedido Fernando Zaniratto, el equipo hilvanó siete triunfos en fila incluyendo también la Copa Argentina. Es el mejor comienzo de la historia para un DT al frente del Tripero.

Gimnasia de La Plata eliminó a Vélez en los octavos de final del Torneo Apertura FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Ambos clubes ya se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026, por la segunda fecha del Grupo B, y ganó River 2 a 0 en el estadio Monumental con Marcelo Gallardo todavía de entrenador. Los goles los anotó Juan Fernando Quintero por duplicado.