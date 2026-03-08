Jacob Kiplimo: de festejar en Buenos Aires a pulverizar el récord mundial de Media Maratón en Lisboa

El ugandés Jacob Kiplimo volvió a quedar en el centro del atletismo mundial este domingo, en el que recuperó el récord del mundo de Media Maratón luego de ganar en Lisboa con un tiempo de 57 minutos y 20 segundos, diez segundos más rápido que la marca que ostentaba el etíope Yomif Kejelcha desde 2024.

La carrera, disputada en el rápido circuito que comienza en el Puente 25 de Abril, confirmó el gran momento del fondista africano y su preparación para el próximo gran objetivo: el Maratón de Londres.

Kiplimo, de 25 años, ya había sido dueño de la plusmarca mundial cuando en 2021 corrió en 57m31s, también en Lisboa. Sin embargo, ese registro fue superado posteriormente por Kejelcha, que en Valencia, hace dos años, dejó el récord en 57m30s.

Ahora, el ugandés volvió a apropiarse del récord con una carrera muy sólida. El ritmo fue fuerte desde el comienzo. De hecho, Kiplimo corrió los 5k en 13m28 y los 10k en 27m. En ese tramo corrió acompañado por los kenianos Nicholas Kipkorir y Gilbert Kiprotich. Tras el paso por el kilómetro 10, Kiplimo comenzó a imponer su propio ritmo. Kiprotich se quedó atrás y el duelo quedó reducido a él y Kipkorir hasta el parcial de 15 km en 40m52s.

A partir de allí llegó el ataque definitivo. El ugandés aceleró en el tramo final, abrió una brecha clara y cruzó la meta en 57m20s, mientras que Kipkorir terminó segundo con 58:08 y Kiprotich completó el podio con 58:59.

La marca que había generado polémica

La historia reciente del récord tiene un capítulo particular. En febrero de 2025 Kiplimo había corrido en 56:42 en Barcelona, un tiempo extraordinario que hubiera pulverizado cualquier registro anterior.

Sin embargo, World Athletics no homologó la marca porque el auto guía que abría la carrera circulaba demasiado cerca del atleta, algo que podía darle una ventaja aerodinámica. Por eso, la carrera de Lisboa tenía un significado especial: demostrar su nivel sin ningún tipo de discusión reglamentaria.

“Estoy muy feliz de haber batido el récord mundial. Después de los primeros diez kilómetros pensé que era posible y traté de acelerar en el final”, explicó el corredor tras la prueba.

Un nombre familiar para Buenos Aires

El nombre de Kiplimo también es conocido en Sudamérica y en la Argentina. El ugandés fue el ganador de la Media Maratón de Buenos Aires en 2025, en la que se impuso con autoridad y confirmó su condición de ser uno de los mejores especialistas del mundo en los 21 kilómetros.

Con 26 años, Kiplimo ya acumula una carrera notable. Fue campeón mundial de medio maratón en 2020 y es una figura dominante en el cross country, donde ganó las últimas tres ediciones del campeonato del mundo.

También posee una medalla de bronce olímpica en 10.000 metros obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero su mirada está puesta más allá. Su gran objetivo es consolidarse en la distancia de maratón y, a largo plazo, buscar el oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con el nuevo récord en Lisboa, Kiplimo volvió a dejar claro que, al menos en medio maratón, el dueño del ritmo sigue siendo él.

Kipkorir cruzó la línea 48 segundos después, con Kiprotich muy rezagado en tercera posición. En tanto, la ganadora entre las damas fue la etíope Tsigie Gebreselema con 1:04:48. Las keniatas Janet Chepngetich (1:06:50) y Regina Wambui (1:07:10) completaron el podio.