Thiago Tirante venció a Flavio Cobolli y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Roma

Thiago Tirante continúa alimentando el mejor momento de su carrera: en el court central del Foro Itálico, venció al local Flavio Cobolli y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Roma, al imponerse por 6-3 y 6-4 en una demostración contundente, que duró una hora y 18 minutos.

Con este triunfo, es la primera vez que el platense ingresa entre los 16 mejores de un Masters 1000, los torneos de mayor jerarquía tras los Grand Slams. Este martes, no antes de las 15.30 de la Argentina (por ESPN y Disney+), buscará dar otro golpe en la capital italiana cuando se mida con el ruso Daniil Medvedev (9°), que fue campeón en el Foro Itálico en 2023 y viene de superar al español Pablo Llamas Ruiz por 3-6, 6-4 y 6-2, en la tercera ronda.

Tirante, entrenado por Miguel Pastura, ratifica así el momento más destacado de su carrera: ya había dado señales importantes en el Masters 1000 de Madrid, donde había bajado a un top 20 como el estadounidense Tommy Paul. En la tercera rueda de esta cita en Roma dejó en el camino al británico Cameron Norrie, el 19° del mundo, y ahora eliminó al italiano, que ocupa el 12° puesto del ranking mundial y ya tiene tres títulos ATP obtenidos.

¡LA DERECHA DE TIRANTE ESTÁ PRENDIDA FUEGO! 🔥



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Tirante, de 25 años, había iniciado la temporada fuera del top 100. Era 103° cuando en enero desembarcó en Oceanía y no pudo superar la qualy del ATP 250 de Adelaida. Poco a poco su nivel en la máxima categoría continuó evolucionando.

Ganó partidos y confianza. Los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro y las semifinales del ATP 250 de Houston fueron avisos y, hoy, el ranking en vivo lo muestra en el puesto 54 (+15), su lugar más destacado. Además, ganó 14 de los 21 partidos que disputó este año, teniendo en cuenta desafíos de main draw y Copa Davis, sin atender los encuentros por clasificaciones.

Hasta fines del año pasado, Tirante contaba con un solo triunfo ante un top 20: en Bastad 2024, frente al ruso Andrey Rublev (8°, en ese momento). Este año, ya venció a Francisco Cerúndolo (19°, en Río de Janeiro), al estadounidense Ben Shelton (9°, en Houston) y las mencionadas victorias frente a Paul, Norrie y la de este lunes frente a Cobolli.

Lo mejor de Tirante vs. Cobolli