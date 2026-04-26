Boca Juniors vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La semana entrante se disputará la tercera fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 y uno de los clubes de la Argentina que se volverá a presentar es Boca Juniors, que este martes visitará en Belo Horizonte, Brasil, a Cruzeiro por la zona D. El encuentro está programado a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Governador Magalhães Pinto, popularmente conocido como Mineirão, y se transmitirá en vivo por Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el uruguayo Esteban Ostojich, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.50 contra 3.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.0.

El combinado dirigido por Artur Jorge necesita ganar para dejar atrás la derrota que sufrió en la jornada anterior, también de local, ante Universidad Católica 2 a 1. En su debut, el conjunto que cuenta con los argentinos Lucas Villalba y Lucas Romero y que lleva tres victorias en fila en el Brasileirao, le ganó a Barcelona de Ecuador como visitante 1 a 0 y tiene tres puntos, la misma cantidad que los chilenos.

El xeneize, por su parte, lidera la tabla de posiciones del Grupo D con seis unidades gracias a sus alegrías vs. Universidad Católica 2 a 1 en Chile y sobre Barcelona 3 a 0 en la Bombonera. Para el elenco comandado por Claudio Úbeda, que el jueves pasado goleó a Defensa y Justicia 4 a 0, llegó a los 14 encuentros sin derrotas y se clasificó a octavos de final del Torneo Apertura 2026; es un cotejo bisagra porque puede encaminar su pasaje a los playoffs del certamen continental que anhela conquistar por séptima ocasión en su historia.

El historial entre ambos clubes tiene un antecedente muy reciente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. En la ida, Boca se impuso 1 a 0 con gol de Edinson Cavani y en la vuelta, perdió 2 a 1 el recordado encuentro en el que Luis Advíncula fue expulsado a los 10 segundos de iniciado el cotejo. Su equipo forzó la definición por penales y fue eliminado por esa vía 5 a 4.

En total, el xeneize y Cruzeiro se enfrentaron en 18 oportunidades entre certámenes internacionales y amistosos con siete triunfos por lado y cuatro empates. La paridad es tal que cada equipo convirtió 19 goles.