La polémica edición de Alpine de un video donde Colapinto menciona a las Islas Malvinas

La edición de un video del piloto Franco Colapinto por parte de su escudería Alpine encendió la polémica este sábado. Es que el equipo de Enstone volvió a difundir una vieja grabación donde el argentino cantaba el fragmento de una canción que se refería a la guerra por las Islas Malvinas, pero eliminaron ese fragmento.

La modificación del video ocurre en medio de fuertes tensiones luego de que se filtrara un correo electrónico del Pentágono donde evaluaban modificar la posición de Estados Unidos a favor de Reino Unido en relación a la soberanía de las islas debido a su falta de apoyo en la guerra en Medio Oriente.

Según reportó el medio especializado Autoblog, fuentes allegadas al manejo de redes sociales de Alpine aseguraron que el video se grabó en marzo, durante la previa del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. Ese día se filmaron dos grabaciones. Una fue de la mano de un influencer que se dedica a preguntarle a desconocidos que manejan autos de lujo en la calle de qué trabajan.

El video original de Colapinto donde canta por las Malvinas

En el segundo se ve a Colapinto arriba de su vehículo, cantando con las manos alzadas en el aire, como si estuviera alentando. “Como en Malvinas, preparado pa’ la guerra”, recitaba, en relación al tema Pa’ la Selección de La T y la M. La escudería francesa lo publicó durante la tarde de ayer en las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. Permaneció en línea durante una hora hasta que Alpine lo eliminó y volvió a publicarlo sin el fragmento que hace alusión a las Malvinas.

La eliminación del fragmento llama la atención en medio de las crecientes tensiones entre las autoridades de la Argentina y Reino Unido.

Colapinto se encuentra este sábado en Buenos Aires para dar una exhibición por las calles de la ciudad a bordo de un auto de Fórmula 1. El evento tendrá espacios gratuitos y otros pagos, con accesos más exclusivos.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, expresó Colapinto.

La polémica por la postura de EE.UU. sobre las Malvinas

Durante la mañana del pasado viernes la agencia Reuters reveló un correo electrónico perteneciente al Pentágono donde se esbozaban las opciones de Estados Unidos para sancionar a los aliados de la OTAN que no apoyaron las operaciones norteamericanas en la guerra contra Irán.

Allí debatían la posibilidad de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas de larga data como las Malvinas. Esto provocó la rápida indignación de los medios británicos y causó la reacción del gobierno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico Keir Starmer se saludan en una conferencia de prensa en Chequers cerca de Aylesbury, Inglaterra Leon Neal - Pool Getty

Un vocero de Keir Starmer aseguró que la soberanía de las islas recae en Reino Unido. “No podríamos ser más claros sobre la postura de Reino Unido respecto a las islas. Es una postura de larga data y no cambió”, afirmó el portavoz.

También se pronunció la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, quien citó la intervención ante el Parlamento del secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

“Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido y la autodeterminación en los isleños. Como reiteró Stephen Doughty esta semana en el Parlamento, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable”, señaló.

Javier Milei junto al canciller Pablo Quirno Casa Rosada

Tras ello, el gobierno argentino reaccionó. Tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno reafirmaron el derecho sobre el archipiélago y rechazaron “la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, en referencia a los isleños.

“Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, escribió Quirno en una extensa publicación compartida en su cuenta oficial de X, donde habló de una “situación colonial” que persiste en las islas desde la ocupación británica de 1833.