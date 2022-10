Juegos Suramericanos Asunción 2022: Belén Casetta le dio una victoria a la Argentina en el medallero y anunció su embarazo

escuchar

Belén Casetta vive un 2022 soñado. Después de obtener la medalla dorada de los 3000 metros con obstáculos en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo en mayo, y con ella la clasificación para el Mundial de Eugene, Estados Unidos (finalizó 27ª), la marplatense consiguió la medalla dorada en los Juegos Suramericanos de Asunción, que concluirán hoy en la capital paraguaya, gracias a un tiempo de 10m23s28/100. Pero luego anunciaría un triunfo aun más grande, cuando en las redes sociales confirmó que compitió mientras está embarazada de su primer hijo, al que espera junto a su marido, Flavio Del Zotto.

“Ahora llegó el momento de bajarme del alto rendimiento por unos meses, y estoy feliz de contarles que se viene un nuevo integrante en mi familia”, contó Casetta en Instagram, después de agradecer a su familia y al Comité Olímpico Argentino (COA) por el respaldo que recibió tras conseguir la victoria. También se dio espacio para bromear al respecto: “Mis entrenamientos ahora son de a dos y de baja intensidad. Muchísimas gracias a todos por acompañarme y apoyarme en cada momento en estos años. Nos volveremos a ver en unos meses”, escribió.

Tanto los logros deportivos como esta reciente noticia personal hacen a un período más que positivo para Casetta después de unos últimos años profundamente difíciles. A principios de 2020 se preparaba en Kenia para los Juegos Olímpicos de Tokio hasta que la pandemia la forzó a regresar, con escalas en Etiopía y San Pablo, donde quedó varada junto a varios otros turistas argentinos. Aunque durante la cuarentena se entusiasmaba por tener mayor tiempo para entrenarse, el prolongado período de encierro afectó profundamente su estado, y aquello se reflejó cuando finalmente compitió al año siguiente: quedó 12ª en su serie de clasificación, con una marca 27 segundos más lenta que la de su récord personal. “Para los Juegos Olímpicos una prepara en cuatro años y yo los perdí en cuatro meses encerrada”, se lamentado entonces.

Como si fuera poco, durante esa carrera padeció una mala pasada. “Se me acalambró el gemelo derecho. Me dije: «Ya está: voy a terminar». Me pasó cuando me desprendí del pelotón”, contó. “Son cosas que pasan en las carreras. Habíamos hecho descargas... Es bronca, nomás”, reflexionó en la zona mixta luego de la llegada quien semanas antes había perdido a su abuelo Ítalo, de 83 años. Ya había sufrido la muerte de su padre, Edgardo, en 2015, debida a una larga enfermedad.

El momento de la consagración en Asunción

¡MEDALLA DORADA PARA BELÉN CASETTA!🥇🇦🇷

La marplatense se quedó con el primer puesto en la final de 3000 metros con obstáculos de los Juegos Suramericanos de #Asunción2022EnTyCSports🏃 pic.twitter.com/ky9DVkKqbJ — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 15, 2022

Tras Tokio 2020, Casetta retomó su intensa vida habitual. La de la atleta que también cursa las carreras de medicina y abogacía. La alumna a distancia que divide su día entre el entrenamiento y los libros. “Siempre me llevo material para estudiar en los viajes, porque el estudio ayuda a distraerse”, apuntó hace un tiempo. Una vía de escape como para no pensar todo el día en las carreras.

Germán Chiaraviglio fue el otro gran ganador en el atletismo argentino este sábado en Asunción, al hacerse de la medalla dorada en el salto con garrocha. En general fue una buena jornada para el país en los Suramericanos: también consiguieron primeros puestos el seleccionado de handball masculino y Facundo Díaz Acosta en tenis, y obtuvieron medallas plateadas los equipos masculino de natación y y femenino de squash, Mirabel Aguirre y Cristina Greve en ciclismo y los hermanos Tomás y Nicolás Capogrosso en vóleibol de playa.

MEDALLERO OFICIAL DE ASU2022🥇🥈🥉



¡Finalizaron los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022!



Te presentamos el medallero final. 📌#ASU2022#ElSueñoDeTodos pic.twitter.com/1a8gfsHqsH — Asunción 2022 (@asu2022oficial) October 15, 2022

En total, el medallero presenta 197 podios para la Argentina, que se distribuyen en 58 medallas doradas, 65 plateadas y 74 de bronce al cierre de los Juegos. El primer puesto general fue para Brasil, con 133 triunfos, y el segundo, para Colombia, que consiguió 79 victorias.

LA NACION