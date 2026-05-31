Furor por Tim Payne: cuántos seguidores alcanzó, su paso por los Juegos Olímpicos y la canción de Ca7riel

La increíble historia de Tim Payne, el defensor de la selección de Nueva Zelanda, continúa dando de qué hablar. Luego de que se volvió viral mundialmente gracias a una campaña en redes sociales impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como "El Scarso", ahora el futbolista alcanzó una cifra millonaria de seguidores en Instagram y se transformó en el protagonista de distintos contenidos en las redes sociales: desde un saludo realizado por la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos hasta una canción que le compuso el cantante Ca7triel.

El primero en reconocer el nuevo logro de Payne fue el propio Scarso, que informó en sus redes sociales que el jugador neozelandés alcanzó una cifra sideral de seguidores. “Ni 1 ni 2, 3 MILLONES. Pasaron solo tres días del primer video y @timpayne__ ya tiene 3.000.000 de seguidores. Es increíble esta cantidad de gente y eso que lo importante, el Mundial, no empezó. En los próximos días se vienen noticias increíbles! Los quiero mucho. Si seguimos así tengo que comprar más copas!”, escribió el joven en su perfil junto a una imagen celebrando la suerte de este jugador.

El logro de El Scarso junto a Tim Payne

Payne se hizo eco de su fama mundial y envió un tierno mensaje a sus seguidores intentando hablar castellano para poder saludarlos. “Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, empezó en un rudimentario castellano, que le valió el aplauso de sus millones de seguidores.

Luego, ya en inglés, expresó toda su gratitud por este momento: “Quiero darle las gracias a todos y principalmente a Valen. Han sido muy locas las últimas 48 horas. También quiero expresar mi agradecimiento por representar a mi país en la Copa del Mundo y aprecio todo el amor que me llega desde todo el mundo. Muchas gracias”, finalizó.

Tim representará a su selección en esta nueva Copa Mundial de la FIFA (Foto: @ timpayne__)

Ante la fama mundial del defensor, la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos se hizo eco de esta noticia y subió un video donde recordó la participación del jugador en las olimpíadas de 2012 con el seleccionado neozelandés. “¿Tim Payne y nosotros? Se remonta a un tiempo atrás", escribieron en el Instagram de la competición junto con el clip de las mejores jugadas de un jovencísimo Payne.

La cuenta oficial de los Juegos Olímpicos recordó a Tim Payne

Como si fuera poco, Payne también se metió en el mundo artístico. El jugador llegó hasta el famoso cantante Ca7triel que, probando un novedoso grabador, le compuso una pegadiza canción al defensor. “I wanna be like Tim Payne (quiero ser como Tim Payne)”, dice la letra del track que el músico realizó con su voz.

Ca7riel le compuso una canción a Tim Payne

De esta manera, nadie se quiso quedar afuera de la campaña más viral de este nuevo Mundial que está por empezar en breve en Estados Unidos, Canadá y México. La fiebre por el jugador “menos conocido” del mundo sigue viento en popa y ya no se puede saber hasta dónde llegará esta iniciativa, que comenzó con una simple idea de un influencer argentino.

Mientras tanto, Tim disfruta de su nueva fama como futbolista internacional y se prepara para defender una vez más los colores de su país. Claro que esta vez, con millones de seguidores.