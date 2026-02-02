La Playa Olímpica cerró su actividad rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Playa Olímpica concluyó su edición 2026, consolidándose como una de las principales propuestas deportivas, recreativas y educativas del verano, en el camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Impulsada por el Comité Olímpico Argentino (COA), la iniciativa recorrió múltiples ciudades del país y volvió a acercar el espíritu olímpico a miles de personas, en escenarios naturales y de acceso libre.

Durante su desarrollo, la Playa Olímpica estuvo presente en Mar del Plata (Balneario Horizonte, Playa Varese y Playa Grande), Chapadmalal (La Colmena), Miramar (Balneario Daytona Beach), Pinamar (Playa Deportiva y Club Camarones), Cariló (Balneario Hemingway y Golf Cariló), Villa Gesell (Balneario Ciento25), Rosario (Balneario La Florida) y Concepción del Uruguay (Isla del Puerto), con una agenda sostenida de actividades de miércoles a domingos.

Playa Olímpica tuvo actividad en distintos balnearios a lo largo del mes de enero

La programación incluyó más de 20 deportes y disciplinas, entre ellas: atletismo, beach handball, beach voley, fútbol playa, rugby playa, surf, skate, SUP, tenis, beach tenis, básquet 3×3, beach hockey, canotaje, deportes náuticos, golf, karate, lucha, patinaje, cestoball, netball, tenis de mesa, pádel, wushu kung-fu, newcom, ajedrez, tejo y deportes adaptados, además de múltiples propuestas recreativas abiertas a toda la comunidad.

Uno de los aspectos más destacados de la edición fue la participación de atletas olímpicos, panamericanos y mundiales, como Paula Pareto, Cecilia Carranza, Walter Pérez, Germán Chiaraviglio, Los Pumas 7, Rocío Sánchez Moccia, Lele Usuna, Agostina Hein, Delfina Merino, Matías Dell Olio, Luchy Cosoleto y Nora Vega, quienes acompañaron las actividades como embajadores del deporte argentino y brindaron clínicas abiertas, compartiendo experiencias, valores y conocimientos con niños, jóvenes y familias.

La entrega de copas en la Playa Olímpica

Además, participaron en distintas actividades de la Playa Olímpica otros atletas, entre ellos Valentina Kogan, Cristian Rosso, Francisco Esteras, Guido Monis, Florencia Ponce de León, Thiago Passeri, Joaquín Muñoz Larreta, Victoria Muñoz Larreta, Matías Chaillou, Sofy Chaillou, Ken Kuwada, Fiorella Nieto, Ramiro Persechini y Tobías González.

La Playa Olímpica volvió a demostrar que el deporte es una poderosa herramienta de transformación social, combinando competencia, recreación, educación en valores y concientización ambiental, con acciones como limpiezas de playa y propuestas orientadas al cuidado del entorno natural.

El Comité Olímpico Argentino recibió el apoyo del Banco ICBC, sponsor oficial de la entidad; a la vez, agradeció a distintos sectores: “Al Gobierno de la provincia de Santa Fe y al Comité Organizador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, por todas las activaciones realizadas en las distintas sedes, promoviendo el evento multideportivo más importante de Sudamérica, que se desarrollará del 12 al 26 de septiembre de 2026 en Santa Fe, Rosario y Rafaela", apuntó en un comunicado.

Mario Moccia, presidente del COA, firma un mural

Como continuidad de la propuesta, la Playa Olímpica rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrá actividades pendientes durante la segunda quincena de febrero. En Mar del Plata, se desarrollará la 42° Exhibición de Rescate de Guardavidas en la Playa del Museo y un torneo de beach tenis en Playa Varese. En tanto, en Rosario, en el Balneario La Florida, se disputará el Sur-Centro de beach handball, certamen clasificatorio al Campeonato Mundial de la disciplina, en Zagreb 2026, además de torneos de tejo y remo, y una exhibición de karate.

Con una amplia convocatoria y un impacto positivo en cada sede, la Playa Olímpica cerró una edición exitosa, consolidando su lugar como un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración del deporte, y fortaleciendo el camino rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

---