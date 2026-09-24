La atleta argentina Micaela Levaggi ganó el oro en la prueba de 5000 metros de los Juegos Suramericanos

La atleta argentina Micaela Levaggi ganó este jueves la medalla de oro en la prueba de 5000 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La deportista ya había obtenido la misma medalla el pasado miércoles cuando se impuso en los 1500 metros tras una remontada muy especial.

Levaggi cruzó la meta con una hinchada que celebró su llegada con gritos y aplausos. El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, la felicitó a través de las redes sociales. “Otra medalla de oro que se suma nuestra delegación nacional. Esta mañana en el CARD de Santa Fe acompañando junto a muchísimas personas a los atletas que compitieron en la prueba de 5000 metros. ¡Felicitaciones Mica Levaggi por las dos medallas y poder ser campeona suramericana en suelo nacional! ¡Vamos Argentina!“, expresó.

Otra medalla de oro que se suma nuestra delegación nacional 💪🏽🇦🇷 Esta mañana en el CARD de Santa Fe acompañando junto a muchísimas personas a los atletas que compitieron en la prueba de 5000 metros.



¡Felicitaciones Mica Levaggi por las dos medallas y poder ser campeona… pic.twitter.com/oiZixqki9t — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 24, 2026

La atleta ya había comentado lo difícil que fue su entrenamiento para los Juegos Suramericanos debido a los problemas económicos que afrontaba. Miles de personas participaron de una rifa que le permitió pagar los pasajes y la estadía para competir en Europa y, así, mejorar sus marcas.

El pasado miércoles deslumbró a la competencia cuando, en la prueba de 1500 metros, consiguió el triunfo con una remontada inesperada.

Levaggi marchaba en el quinto puesto, pero cambió el ritmo en el cierre de la prueba; después de la última curva, aceleró en la recta final, superó a sus rivales y tomó la delantera para quedarse con la medalla dorada.

Tras la victoria, la atleta argentina habló con la prensa y puso el foco en el apoyo que recibió para financiar sus viajes.

“Este año pude subir el nivel y ese récord sudamericano que tengo lo pude hacer gracias a una rifa en la que miles de personas participaron”, contó. Según explicó, con lo recaudado pudo pagar los pasajes y la estadía en Europa, donde logró el récord sudamericano de los 1500 metros y el nacional de los 5000.

Micaela Levaggi @MicaelaLevaggi

La atleta también agradeció a su confederación por la ayuda en la preparación de este año. Sin embargo, se detuvo especialmente en los mensajes que le enviaron quienes compraron números de la rifa, incluso cuando atravesaban dificultades para llegar a fin de mes:

“Uno lleva eso en el corazón y espero haberles podido dar una alegría a toda esa gente que con su granito de arena hizo un gran esfuerzo para que yo esté acá”, destacó.

Pidió que la siguieran acompañando y compartió la medalla con quienes hicieron su aporte. “Que disfruten este logro conmigo porque es de todos ustedes también”, concluyó.

Micaela Levaggi logró la medalla dorada en los 1500 metros

La coronación de Levaggi se dio en una destacada jornada para la delegación argentina, que cerró el día con un total de seis medallas doradas, ocho plateadas y once de bronce.

Los otros títulos

Las restantes medallas llegaron gracias a Rubén Ramos y Marcos Méndez en la prueba Madison de ciclismo de pista; Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo en dobles de tenis de mesa; el propio Cifuentes en individuales, tras superar a Lorenzo en la final; José Luis Acuña en taekwondo, dentro de la categoría de 58 a 68 kilos; y Alejo Suter en escalada deportiva, especialidad boulder.

Además, la jornada dejó otros resultados sobresalientes, como la victoria de Los Gladiadores frente a Brasil por 18-17 en handball masculino y el pase de la selección argentina masculina de fútbol a la final, luego de imponerse 1-0 sobre Perú.