Las atletas jamaiquinas sostienen el prestigio mundial, con podios completos y récords; los hombres padecen la etapa post Usain Bolt

EUGENE, Estados Unidos.- Mientras Usain Bolt, Yohan Blake y Warren Weir posaban para las fotos con la bandera jamaiquina a sus espaldas tras arrasar (oro, plata y bronce) en la final de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el dominio del país en el sprint masculino parecía interminable.

Pero después de 2012, la superioridad de Jamaica en el sprint corto masculino disminuyó fuera de Bolt. Y desde que Bolt se retiró del atletismo después de los Campeonatos Mundiales de 2017, los velocistas masculinos de Jamaica en los 100 y 200 metros se han convertido en una “especie demorada” en los niveles superiores del deporte.

Yohan Blake, Usain Bolt y Warren Weir en los Juegos Olímpicos 2012: podio completo en los 200m y un momento bisagra para los velocistas de Jamaica EDDIE KEOGH - X01801

Las mujeres jamaiquinas, por su parte, han pasado a la primera línea, corriendo lejos del resto del mundo. Lideradas por Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah y Shericka Jackson, las jamaiquinas se encuentran en un período de dominio que incluyó un exitoso “barrido” del medallero en los 100 metros en los Campeonatos Mundiales de atletismo, que se realizan en Eugene, Oregón.

Fraser-Pryce terminó en 10,67 segundos, un récord mundial, y fue seguida por Jackson, que se llevó la plateada en 10,73 segundos. Thompson-Herah ganó el bronce al cruzar la línea de meta en 10,81 segundos. “Sabía que íbamos a ser uno, dos, tres”, dijo Thompson-Herah. “No sabía el orden”.

Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah y Shericka Jackson en los Juegos Olímpicos de Tokio Archivo

En los Juegos Olímpicos de Tokio del verano pasado, también fueron Thompson-Herah, Fraser-Pryce y Jackson quienes sostuvieron banderas jamaiquinas mientras posaban para las fotos tras arrasar en la final de los 100m. Thompson-Herah ganó en 10,61 segundos, un récord olímpico y el segundo mejor tiempo jamás corrido (una semana después, mejoró su marca personal a 10,54 segundos, a sólo cinco centésimas del récord mundial). Fue el cuarto oro olímpico consecutivo en los 100m para las jamaiquinas, desde Fraser-Pryce en 2008. Thompson-Herah ganó después el título de los 200m en los Juegos Olímpicos de Tokio, y las tres mujeres se unieron a Briana Williams para ganar el oro en el relevo 4x100m con el segundo mejor tiempo de la historia.

Shelly-Ann Fraser-Pryce vuela sobre las pistas en Eugene HANNAH PETERS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jamaica ha producido algunas de las mejores velocistas del mundo, con atletas como Merlene Ottey, dos veces campeona mundial de 200m, y Veronica Campbell-Brown, la primera mujer jamaiquina en ganar un título olímpico de velocidad. Sin embargo, las recientes hazañas de Fraser-Pryce, Jackson y Thompson-Herah no tienen parangón.

“Nunca hubo consistencia en los altos rendimientos de la mujer jamaiquina que corre”, dijo Paul Francis, el entrenador principal del Club de Atletismo Maximising Velocity and Power de Jamaica. Fraser-Pryce, Thompson-Herah y Jackson han entrenado con MVP, que se fundó en 1999 para desarrollar los mejores talentos del atletismo jamaiquino en lugar de enviar a los atletas al extranjero. Jackson sigue entrenando con el grupo, pero Fraser-Pryce y Thompson-Herah dejaron el club recientemente.

Las chicas imparables: el video

Esta es una época dorada del sprint corto femenino jamaiquino, dijo Francis, y añadió que las mujeres siempre han abordado el entrenamiento con una disciplina, una concentración y una ética de trabajo “superiores” a las de sus homólogos masculinos en el club. “Es sólo una diferencia de actitud”, dijo Francis.

¿Qué pasó con los “rayos jamaiquinos”?

Después de los Juegos de Londres de Londres 2012, parecía que Blake, de apenas 22 años, estaba preparado para convertirse en la próxima superestrella de la pequeña isla. En 2011, corrió el segundo mejor tiempo de 200 metros de la historia y, más tarde ese verano, corrió el segundo mejor 100m. Un mes antes de los Juegos Olímpicos, derrotó a Bolt en ambas pruebas en los Campeonatos Nacionales de Jamaica, y en 2011 se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia al ganar la corona de los 100 metros.

Weir, también de 22 años, corrió lo que entonces era la tercera mejor marca jamaiquina de 200m de la historia, y el equipo de relevos 4x100 metros de Bolt, Blake, Nesta Carter y Asafa Powell batió su propio récord mundial para conseguir el oro. Era fácil suponer que se avecinaba otra era dorada del sprint masculino jamaiquino.

Yohan Blake y Usain Bolt: otros tiempos del atletismo masculino de Jamaica Archivo

“Estos dos chicos tienen 22 años, yo voy a cumplir 30″, dijo Bolt a los periodistas en 2012, mirando al futuro de Blake y Weir después de la barrida de los 200 metros. “Creo que he tenido mi tiempo”.

Pero hace nueve años que un jamaiquino que no se llame Usain Bolt no gana una medalla en los 100 o 200 metros en los Campeonatos del Mundo o en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos del verano pasado, Jamaica no tuvo un hombre en la final de los 100 metros por primera vez desde los Juegos Olímpicos de 2000. Los hombres jamaiquinos no lograron subir al podio en los 100 metros, los 200 metros y el relevo 4x100 metros en los Juegos de Tokio.

“Creo que atletas como yo y Asafa Powell allanaron el camino para los hombres jamaiquinos”, dijo Bolt en un correo electrónico, “y tal vez la siguiente generación simplemente no entendió el nivel de trabajo duro necesario para estar entre los mejores del mundo”.

Usain Bolt: Jamaica lo extraña Reuters

Bolt también señaló las lesiones que han estropeado a los mejores talentos de Jamaica: Blake tuvo agotadoras lesiones en los isquiotibiales en 2013 y 2014 que le han impedido volver a su máxima forma. Weir ganó la medalla plateada en los campeonatos del mundo de 2013, pero nunca volvió a esa forma, retirándose a los 27 años después de no superar las series preliminares de 200 metros en los campeonatos del mundo de 2017.

La tendencia a la baja parecía que podría cambiar este año, ya que las posibilidades de Jamaica de ganar una medalla en los 100 masculinos en los campeonatos del mundo eran tan prometedoras como en los últimos tiempos. Blake, de 32 años, estaba teniendo un resurgimiento, ganando el campeonato nacional de 100m de Jamaica el mes pasado en 9,85 segundos, su tiempo más rápido desde 2012, que lo empató con el tercer tiempo más rápido del mundo. Oblique Sevilla, de 21 años, terminó justo detrás de él con 9,86 segundos.

Shelly-Ann Fraser-Pryce es la dueña del atletismo mundial, la reina de la velocidad JEWEL SAMAD - AFP

Pero Blake tuvo problemas en los Campeonatos del Mundo y no se clasificó para la final de los 100 metros. Seville corrió 9,90 segundos en la final de los 100m, suficiente para el cuarto puesto, y parece destinado al medallero en futuros Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. Aun así, los días de preeminencia masculina jamaiquina en los sprints cortos, como se vio con Bolt, Blake y Weir en 2012, parecen haber quedado atrás, mientras que la superioridad de las mujeres parece eterna.

“Hay rumores de que la cosecha de velocistas de 2004 a 2016 representa la generación dorada del atletismo en Jamaica”, dijo Campbell-Brown en un correo electrónico. “Dada nuestra reserva de talento y el programa de desarrollo atlético organizado, el tiempo dirá si se repetirá”.