Fanáticos de Novak Djokovic juntan firmas para que le permitan entrar en los Estados Unidos y jugar el último Grand Slam de la temporada

Más de 15.000 personas -en el momento de esta publicación- firmaron una petición en línea en la plataforma Change.org reclamando algo improbable a la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) y al gobierno de ese país: que le permitan al tenista serbio Novak Djokovic, el único del Top 100 que no se vacunó contra el Covid-19, competir en el US Open , el último Grand Slam de la temporada, que levantará el telón el 29 de agosto próximo (la final masculina está programada para el domingo 11 de septiembre).

El balcánico, exnúmero 1 del mundo y actual 7° del ranking pese a ganar el último torneo de Wimbledon (no otorgó puntos), no puede ingresar en los Estados Unidos debido a las reglas que exigen que los viajeros estén completamente vacunados contra el Covid-19. Nole ya expresó los motivos por los que no se quiere inocular y así se mantiene, incluso, poniendo en riesgo gran parte de su carrera. Vale recordar el escándalo que vivió en enero pasado con la deportación de Melbourne cuando llegó a esa ciudad para competir en el Australian Open.

Novak Djokovic ganó su 21° Grand Slam en el último Wimbledon y quedó a uno de Rafael Nadal. SEBASTIEN BOZON - AFP

“No hay absolutamente ninguna razón en esta etapa de la pandemia para no permitir que Djokovic compita en el US Open 2022. El gobierno de EE.UU. y la USTA deben trabajar juntos para permitirle jugar. Si los jugadores estadounidenses no vacunados pueden jugar, a Djokovic como una de las leyendas de este juego, se le debe permitir jugar. ¡HAGAN QUE SUCEDA, USTA!”, dice la petición lanzada los fanáticos del tenista de 35 años, miembro del maravilloso Big 3 que completan el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, quien no compite desde Wimbledon 2021.

La USTA fue contundente al respecto. “El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de EE.UU. con respecto a no permitir la entrada al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados” , comunicó la entidad.

Los integrantes del equipo de Djokovic saben que la presencia de Nole en Nueva York el próximo mes es prácticamente imposible. “Ahora mismo hay más posibilidades de que el director del torneo de Umag me invite y gane el torneo a que Novak (Djokovic) pueda jugar el US Open. Estados Unidos como país es inflexible a este tipo de situaciones”, reconoció Goran Ivanisevic, entrenador de Djokovic, en el diario croata Slobodna Dalmacija. Y añadió: “El torneo en sí no pone problemas de ningún tipo, pero la política del país es quien manda en este tipo de situaciones”.

Djokovic ganó tres veces el US Open.

Djokovic no está dispuesto a ceder. Sostiene sus convicciones. Entonces, su búsqueda de ser el más ganador de torneos grandes de todos los tiempos debería postergarse para 2023. Nadal, con 22 títulos, posee el récord. Con uno trofeo menos se encuentra Djokovic. Y Federer quedó en 20.

Nole ganó tres veces el US Open: en 2011, 2015 y 2018. Además, perdió las finales de Flushing Meadows en 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 y 2021.