La más convocante, la más multitudinaria, la carrera a pie con más corredores de toda Sudamérica, está a punto de largar. La media maratón de Buenos Aires congrega a runners novatos y experimentados atletas, a adolescentes desbordantes de energía y a abuelos llenos de vida, hombres y mujeres por igual, argentinos y extranjeros de una veintena de países, más de cien corredores de elite. Los casi imbatibles africanos, varios de los más rápidos de Sudamérica y prácticamente todos los mejores atletas de la Argentina. Entre esa muchedumbre pasa desapercibido un flaquito de 57 kilos y un metro sesenta y nueve de altura, surgido de un pueblito de diez cuadras de largo y dos de ancho llamado Gualjaina, en la profundidad de la Patagonia chubutense. Ese flaquito que corrió tanto, tanto hasta que llegó a representarnos en la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se llama Eulalio “Coco” Muñoz, y también estará este domingo, listo para largar la competencia de 21 km.

La preparación de un atleta de elite suele alternar varias semanas al año en lugares elevados sobre el nivel del mar y la falta de oxígeno a estas alturas favorece la adaptación fisiológica. El sitio por excelencia en nuestro país es el poblado de Cachi, en la provincia de Salta. Desde esos 2.300 metros sobre el nivel del mar bajó Coco el jueves para llegar a la gran ciudad, a medirse con los mejores. Hace poco más de tres meses que no participa en una carrera. La última fue la maratón de Lima, el 21 de mayo en Perú, y la ganó.

Eulalio "Coco" Muñoz, al arribar a la meta en la media maratón de 2022. Twitter

Por eso ascendió por la cordillera, para buscar su mejor versión. “Cachi siempre cuesta, por la altura, porque estás muy lejos de todos, de mi novia, preferiría estar con ella en Esquel [donde viven juntos]. Pero Cachi es un lugar para enfocarse y meterle, en parte sabés que la vas a pasar mal... pero es un sufrimiento que me gusta”, define Coco la sensación de correr todos los días, dos veces por día, para sumar 120 kilómetros a la semana.

Tres meses desde la última vez que se puso un dorsal para competir es bastante tiempo, y lo sabe. “Va a estar lindo porque habrá mucho nivel. Tengo que intentar aprovecharlo al máximo, pegarme a ellos y aguantarlos”, analiza con humildad el dueño de la tercera mejor marca argentina de la historia en maratón, 2h9m59s.

Esa distancia corrió Coco en Tokio 2022 donde se ubicó en el puesto 31, la mejor posición masculina del último medio siglo para un argentino. De todas las carreras en las que participó en su vida, esa fue la que más lo marcó. De Japón volvió convertido en “olímpico”. “Yo tomo lo positivo después de los Juegos, se sumó mucha gente que no estaba antes. Si bien muchos esperan que después de eso corras siempre fuerte, también el año pasado cuando no me fue bien en la maratón de Buenos Aires [donde terminó abandonando], muchísima gente me dio su aliento; me sorprendió todo el cariño que me dan a pesar del resultado”, se sincera Coco.

Eulalio Muñoz entrenando en Esquel, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio

También confiesa qué sucede cuando está con su gente, la que lo conoce desde toda la vida, desde cuando era un “gordito que jugaba a la pelota” y se le acerca algún admirador a pedirle una foto: “mis amigos me dicen, guena, ¿quién sos qué te pide foto?”. Pero la mayoría le destaca lo mismo: “Me cuentan que se sienten identificados en cómo la peleo siempre, más allá de cualquier puesto. Siento que la gente nunca me dejó en banda”.

Y este domingo a las 7 de la mañana saldrá a pelear cada puesto. El primer argentino se consagrará campeón nacional y habrá muchos interesados en ese título: el mendocino Ignacio Erario, quien el año pasado con 1h2m12s en esta misma carrera le pisó los talones a Federico Bruno (este año no podrá participar por un presunto doping positivo que está en revisión); David Rodríguez, también chubutense como Muñoz, que en 2022 llegó pegado detrás de Coco, haciendo, respectivamente 1h3m8s y 1h3m9s, para ambos las mejores marcas de sus vidas; el bonaerense Fabián Manrique, mejor argentino y campeón nacional en 2020... Y la lista sigue, con más de 60 hombres destacados de la Argentina, Sudamérica y el mundo. Y en mujeres el elenco también impresiona.

La marplatense Florencia Borelli, poseedora del récord sudamericano (1h9m31s) logrado el año pasado en esta misma competencia, será una de las estrellas. A nivel internacional estará con la keniata Ruth Chepngetich (1h4m2s) y la etíope Ababel Yeshaneh Brihane (1h4m31s) junto a una decena más de africanas. Entre las argentinas, las olímpicas Marcela Gómez (Tokio 2020) y Rosa Godoy (Río 2016) se sumarán a un pelotón de más de cuarenta atletas, varias campeonas argentinas en diferentes distancias, y un seleccionado de lo mejor de Sudamérica.

Florencia Borelli en la media maratón de Buenos Aires en 2022 Fabián Marelli - LA NACIÓN

Para los simples mortales que toman el hecho de correr como una mejora a su vida habrá “pacers”, encargados de marcar un ritmo parejo de carrera para ayudar a lograr objetivos personales. Estos respetarán los siguientes ritmos: 4m30s, 5m, 5m30s, 6m y 6m30s/km. Anuncian un clima frío, con una temperatura mínima de 6 grados, propicio para buenos rendimientos en estas distancias. Muñoz, forjado en las temperaturas bajo cero de Esquel, no se hace problema: “Allá muchas veces, cuando terminamos de entrenar, nos tenemos que sacar la escarcha de las cejas”.

En uno de los remodelados pabellones del Parque Sarmiento, comenzó la Expo Media Maratón de Buenos Aires y la entrega de kits para los corredores que participarán este domingo 27 de agosto de los 21k de la ciudad. pic.twitter.com/wiOaLpU3xp — Deportes BA (@DeportesBA) August 24, 2023

Con todo listo para largar, la última gran novedad para los participantes fue el circuito. La línea de salida y llegada se desplazó más al centro de la ciudad. Será desde las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. Ahora los más de 20.000 corredores (la organización aún no confirmó el número definitivo, pero está muy cerca de lograr el récord histórico de inscriptos) tendrán un trazado que, evitando el anterior recorrido por la autopista Illia, promete ser más rápido aún. Consultado por LA NACIÓN sobre el nuevo circuito, Muñoz fue sincero: “Me mandaron el plano, pero yo poco conozco de Buenos Aires... así que es lo mismo si lo miro o no, total tengo que correr a los de adelante”.

