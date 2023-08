escuchar

Un serpiente multicolor formada por 23.000 corredores se extendió a lo largo de la avenida Figueroa Alcorta a las 7 de mañana, cuando el sol asomaba por el río de la Plata y se iniciaba la Media Maratón de Buenos Aires 2023. Nunca tantos corrieron la misma distancia. Es el mayor número de inscriptos que haya registrado la carrera que se posiciona como la más convocante de Sudamérica. Y para dar el marco ideal a este cuadro deportivo, el clima se presentó perfecto para lograr las mejores marcas, 10 soleados grados centígrados, la casi ausencia total del viento y una humedad no muy alta para que solo quede correr, lo más rápido posible. Y vaya si lo hicieron, hubo récord de carrera y sudamericano.

Quien corrió más rápido que nadie fue Roncer Konga Kipkorir de Kenia, que impuso su zancada a lo largo del nuevo circuito, que en la previa prometía ser 21.095 metros más veloces aún que el año pasado, y así fue. Ya que Roncer demoró 59m08s en completar el flamante trazado (apenas tres segundos arriba de la mejor marca histórica en Buenos Aires). Quien acompañó a Roncer en la cima, coronándose ganadora de la media maratón de Buenos Aires 2023, fue Ababel Yeshaneh Brihane de Etiopia, que clavó en reloj en 1h06m10s, logrando rebajar el récord de circuito que estaba en su poder desde el 2019.

Media Maratón de Palermo Fabián Marelli - LA NACION

Fue también la oportunidad de definir a los campeones nacionales de media maratón y acá hubo mucho más que eso. Así como el año pasado fueron Federico Bruno y Florencia Borelli los campeones, este domingo el mendocino Ignacio Erario, quien había sido subcampeón llegando dos segundos detrás de Bruno, en esta edición tuvo revancha al marcar 1h01m58s, mejorando su anterior marca de 1h02m12s y logrando ahora sí el campeonato nacional.

Ignacio Erario fue el mejor entre los argentinos Fabián Marelli - LA NACION

Pero la protagonista de la mañana fue Florencia Borelli que mejoró su récord sudamericano (que lograra justamente el año pasado en esta carrera), al cruzar la línea de llegada con 1h09m28s y bajando tres segundos su anterior marca. No solo sostuvo su título y así Florencia se lleva otra vez el campeonato para Mar del Plata, sino que se volvió a colocar más arriba que nadie en la historia del subcontinente. “Uno siempre entrena duro, a veces sale y a veces no, esa es la diferencia”, declaró apenas cruzar la meta. “La verdad que hoy quería correr un poquito más fuerte, el kilómetro 10 lo pasé a mejor ritmo pero después me costó sostenerlo”, agregó Florencia, que le dedicó el triunfo, y récord, a su hijo Milo: “qué tiene 8 años y me está esperando en el hotel”.

La emoción de Florencia Borelli, de larga experiencia en las mejores citas Fabián Marelli - LA NACION

El podio argentino se completó con el chubutense David Rodríguez (1h02m45s) y el bonaerense Fabián Manrique (1h04m17s), mientras que entre las damas la subcampeona fue la misionera Chiara Mainetti (1h12m42s) y se subió al tercer escalón la olímpica en Tokio 2020, Marcela Gómez (1h13m26s). Demostrando que, a pesar de los cambios, o gracias a ellos, Buenos Aires sigue siendo el circuito de media maratón más rápido del continente.

David Rodríguez se subió al podio de la Media Maratón de Palermo Fabián Marelli - LA NACION