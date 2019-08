¿Qué hace Usain Bolt ahora que está retirado?

Usain Bolt con un admirador que lo imita a la perfección Crédito: nyt

Matthew Futterman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2019 • 23:59

NUEVA YORK.- ¿Volverá a haber otra estrella de la pista como Usain Bolt? ¿Alguien que atraiga las miradas de ochenta mil personas cada vez que ponga un pie en un estadio y luego tenga un desempeño espectacular una y otra vez?

Parece poco probable, aunque los récords caen y surgen nuevas estrellas. Alguien acabará por correr los 100 y 200 metros más rápido de lo que lo hizo Bolt. Sin embargo, ¿lo hará con el mismo estilo y longevidad?

Bolt está felizmente retirado y vive la vida de una superestrella mundial; en resumen, es Usain Bolt. Estuvo en Nueva York la semana pasada representando a un patrocinador, Gatorade, para hablar sobre la importancia de la hidratación.

Todavía luce como si no le faltaran más que algunas semanas de arduo entrenamiento para conquistar el mundo de nuevo, aunque eso no vaya a ocurrir.

En una entrevista, Bolt habló sobre lo que se requiere para ser un velocista campeón, su coqueteo con el fútbol y las posibilidades de que algún día intente regresar al atletismo.

-¿Extrañás la competencia?

-La competencia, sí, definitivamente extraño la competencia. Pero no extraño los entrenamientos.

-Esa iba a ser mi próxima pregunta. Supongo que no extrañás los entrenamientos.

-No, no, de ninguna manera. Todavía trato de entrenar para mantenerme en buena forma, pero solo sesiones típicas de gimnasio. No extraño el entrenamiento ni un tantito.

La charla con otros atletas en el paso de Bolt por Nueva York Crédito: nyt

-Entonces, ¿qué haces todo el día?

-Me mantengo ocupado. Está el trabajo con Gatorade; trabajo con mis patrocinadores. Así que estoy concentrado en eso ahora. Estoy tratando de hacer distintos negocios. Está por abrir una escuela en la que estamos trabajando.

-¿Irás a los campeonatos mundiales en Qatar?

-No sé, lo estoy pensando. Podría estar ocupado en esas fechas, pero sin duda iré a los Juegos Olímpicos.

-¿Quién es el próximo gran velocista jamaiquino?

-Para ser honesto, no lo sé. A las mujeres les está yendo muy bien. A Shelly-Ann Fraser-Pryce le está yendo muy bien. A Elaine Thompson le está yendo muy bien. También está Briana Williams. Ella estuvo muy cerca de alcanzar el récord mundial el mes pasado. De los chicos, no sé quién se puede llegar a destacar.

-¿Qué opinás de los estadounidenses? ¿O hay alguien más que consideras que parezca un talento especial internacional?

-A lo largo del año siempre he dicho que a algunas personas les está yendo bien, pero en lo que a mí respecta, todo se reduce a los campeonatos. Mucha gente se destaca en ocasiones excepcionales, pero tratándose de etapas y competencias y la mentalidad que necesitas en los campeonatos, pero nunca se sabe.

-¿Cuál es tu apreciación sobre el estadounidense Noah Lyles? ¿Lo viste correr?

-Sí, lo he visto correr, lo he visto competir. La temporada pasada estaba haciendo muchas cosas bien, esta temporada ha empezado bien. Sin embargo, como dije, todo se reduce al campeonato. ¿Tiene confianza en llegar a una carrera después de correr tres carreras y destacarse? Para mí, ha demostrado que tiene talento, pero cuando llegue el campeonato, veremos qué pasa.

Un poco de elongación en el medio de la actividad Crédito: nyt

-¿Alguna vez podrás ser entrenador?

-No está en mi mente. En definitiva, no soy un entrenador. Mi entrenador dijo que podía hacerlo, pero no creo que tenga la paciencia.

-¿No creés que la gente te escucharía?

-No se trata de escuchar. Sé por lo que hice pasar a mi entrenador cuando estaba desarrollando mi carrera, así que no creo que pueda lidiar con eso.

-¿No creés que podrías lidiar con una personalidad tan fuerte como la tuya?

-Así es. y hay tantas personalidades tan distintas. Nadie es igual. Veo las dificultades por las que han pasado los entrenadores a lo largo de los años con distintos atletas; entonces, no creo que pueda tener la paciencia para lidiar con todas esas personalidades diferentes.

-Alguna vez intentaste jugar al fútbol en un club australiano. ¿Cómo va tu carrera futbolística?

-Quería hacer eso, pero no resultó, así que solo decidí olvidarme de ello, concentrarme en mis negocios y trabajar con mis patrocinadores.

Bolt en tiempos de fútbol en Australia Crédito: Twitter

-¿Todavía jugás al fútbol en partidos informales?

-Sí, claro, tenemos un torneo, un torneo de futbol rápido que juego todos los sábados con mis amigos.

-Entonces, estás jugando fútbol en Jamaica todos los sábados...

-Sí, acaba de comenzar. Mis amigos y yo jugamos los martes y los jueves, pero es como si se tratara de un torneo.

-Dejame adivinar: sos delantero.

-Sí, claro.

-¿Preferís evitar la defensa?

-No, puedo jugar como defensor, si es necesario, si me necesitan, porque a veces no todos pueden jugar y hay que ser inteligente porque hay muchos delanteros.

-¿No te interesa una carrera en el fútbol americano?

-No, es algo que nunca quise hacer porque lo he visto. Pero soy fanático de Los Empacadores, así que veo los partidos y veo los golpes que estos jugadores reciben. Porque soy rápido y jugaría como receptor abierto todos irían tras de mí.

-Si estuvieras frente a un chico de 13 años que pareciera prometedor y tuviera un verdadero talento como velocista, ¿cuáles son las tres cosas que le dirías que hiciera a ese niño?

-A esa edad debería entrenar de manera que lo disfrute. Mucha gente presiona demasiado a los niños para que les vaya bien, pero a los 12 o 14, solo hay que ir a la secundaria, divertirse, disfrutarlo, porque cuando se pone demasiada presión a estos niños demasiado pronto como que pierden el rumbo, porque hay demasiado estrés de por medio. He visto mucho talento destruido porque se les presiona mucho a una edad demasiado temprana.

Usain Bolt no piensa en volver a la competencia Crédito: nyt

-¿Ese es un problema específico de Jamaica, donde las carreras de velocidad son tan importantes y todos están obsesionados con ellas?

-Sí, pienso que sí. Son muy populares. Desde una edad muy temprana, tan pronto como entrás a la secundaria, en especial en las mejores secundarias de Jamaica, empezás a entrenar atletismo y la presión es mucha. Tienen algo que se llama los Campeonatos de los Niños y las Niñas. Todo el mundo quiere ganar, así que presionan mucho a los adolescentes para que tengan un buen desempeño y buenos resultados. En ocasiones los presionan demasiado. En mis tiempos, estaba en una escuela donde no había ninguna posibilidad de ganar campeonatos, así que la tuve fácil. No había ninguna presión. Solo lo disfrutaba. Corría y entrenaba y eso era todo.

-¿Hay cero posibilidades de que regreses a la pista?

-Lo he aprendido de mucha gente: los regresos nunca salen bien.