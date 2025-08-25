Juana Viale corrió la media maratón, pero la pasó mal por un problema de salud y le dejó una dedicatoria a Yago Lange

Juana Viale participó el domingo de la media maratón de Buenos Aires y mediante las historias de Instagram compartió diferentes fotos y videos de lo que fue su jornada deportiva. Allí se mostró junto a su pareja, Yago Lange, que ofició de apoyo moral debido al contexto en el que la actriz llegó a la competencia.

A menudo, la nieta de Mirtha Legrand suele mostrar en sus redes sociales el entrenamiento físico que lleva a cabo, desde andar en bicicleta hasta correr grandes distancias. Para esta competencia se preparó varios meses atrás, pero en el medio tuvo un percance que le impidió cumplir con los preparativos justos, ya que estuvo enferma. Pese a ello, aún manifestó la alegría por su participación.

Después de la carrera, la actriz se sintió con entusiasmo y dio a entender que irá por otro desafío (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

En uno de los videos que subió Viale, se la vio llegar a la meta. Y sobre este, escribió un texto reflexivo: “Después de siete días de cama, antibióticos, no poder entrenar, no poder comer correctamente… ¡Lo logré! Mi primera carrera media maratón". Sobre lo que significó para ella, dijo: “Lo que lloré cuando llegué. Ahí me terminé de deshidratar. Gracias a mi eterno compañero, Yago, sin él no lo hubiese logrado”.

Minutos después compartió una foto en la que apareció abrazada a Lange, que también corrió a la par suya. Ambos tuvieron en su mano la medalla por haber completado la competencia. Sobre la imagen, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece), celebró con un escueto texto a la vez que se preguntó: “21 km. ¿Siguiente objetivo? ¿Qué se viene? No me digas que… ¿En Argentina? ¿En otro país? ¿Maratón? ¿Qué?“.

Juana Viale y Yago Lange corrieron la media maratón e hicieron 21 km (Fuente: Instagram/@juanavialeoficial)

Por su parte, Lange, simplemente, replicó la foto de los dos y agregó las mismas palabras que su novia: “21 km. ¿Siguiente objetivo?“. De esta manera, la pareja dejó en claro que juntos todo lo pueden, a pesar del traspié en su salud que sufrió Juana Viale previo a la media maratón. Ahora solo queda aguardar al próximo desafío que enfrentarán, sea en el país o el exterior, de acuerdo a sus palabras.