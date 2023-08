escuchar

Muchos fueron los obstáculos que debió atravesar en su vida. Un cuadro de depresión, un doping por consumo de cannabis... Soportó la presión de ser una joven promesa, se convirtió en una estrella en las redes sociales y cuando nadie creía que podía romper con el reinado de Jamaica en los 100 metros femeninos, la niña mimada de Texas, la chica de 23 años, el huracán Sha’Carri Richardson, acabó con la lógica en el Mundial de Altetismo que se celebra en Budapest y le devolvió a los Estados Unidos una medalla de oro en la especialidad, un privilegio del que no podía gozar desde 2017, cuando Tori Bowie se impuso en Londres.

Todo un impacto el logro de Richardson, no porque su talento no la ubicara entre las favoritas: se consagró campeona en la prueba de 100 metros en el Mundial de Budapest con una marca de 10s65, la mejor de la historia del campeonato y la quinta más baja de todos los tiempos en esa prueba. Y ese registro lo consiguió nada menos que ante las jamaiquinas Shericka Jackson (10s72) y Shelly-Ann Fraser-Pryce (10s77), que defendía el título.

Sha'Carri Richardson se impuso en la final con una marca de 10s65, la mejor de la historia de la competencia Denes Erdos - AP

Richardson siempre fue una estrella, incluso antes de este golpe sobre la mesa del atletismo. Desde pequeña impresionó con sus marcas. Comenzó como un juego en Dallas, su ciudad natal, después dio un nuevo paso cuando se incorporó en la David W. Carter High School, dominó el condado de Texas con su velocidad y representó a la Universidad Estatal de Luisiana, pero apenas por una temporada, porque luego de quedarse con la corona en la NCAA de 2019 con un registro de 10s75, inmediatamente se transformó en profesional. Un vértigo difícil de manejar.

Su figura comenzó a ser cada vez más importante, sus excentricidades, como correr con pelucas, dominaba la atención de los fanáticos y también de las marcas, por eso rápidamente Nike la sumó a su cartera de atletas. Cuando llegó a los selectivos de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que consiguió una marca de 10s86 y superó a Javianne Oliver y Teahna Daniels, terminó por explotar su popularidad.

Suma 2.4 millones de seguidores en Instagram y está por encima de los 1.1 de Sydney McLaughlin, el millón de Yulimar Rojas, los 490.000 de Armand Duplantis o los 328.000 de Karsten Warholm, por mencionar a algunos de los deportistas más importantes del universo del atletismo. Pero nada es tan sencillo en un mundo en el que se multiplican las presiones.

Apenas un mes más tarde de imponerse en los selectivos estadounidenses, las proyección olímpica hacia Tokio se pulverizó: semanas antes de la ceremonia inaugural de los Juegos, la USADA (la Agencia Antidoping de los Estados Unidos) anunció que Richardson había dado positivo por un metabolito de cannabis. La suspendieron por un mes y así se quedó sin la chance de ser olímpica. “ Sí, fumé marihuana. Fue porque estaba estresada y triste. Mi madre biológica había muerto poco antes de eso. Soy tan humana como ustedes, sólo que corro un poco más rápido ”.

Si bien su madre no formaba parte de su vida, porque la criaron su abuela y su tía, Richardson confesó que esa pérdida la llevó a un lugar oscuro. Incluso, reveló en una entrevista, que tuvo un intento de suicidio cuando estaba en la secundaria. Una depresión profunda la dominó y su carrera comenzó a tambalear, tanto que en 2022 se quedó afuera del Mundial de Eugene, ya que sus marcar en los clasificatorios (11s31) estuvieron lejos de lo que logró ahora en Budapest.

“Le diría a Sha’Carri que entrene más duro, que se concentre y no hable tanto...Si hablas con esa grandilocuencia, luego debes respaldarlo”, dijo Usain Bolt, hace unos años cuando la velocista estadounidense, cuando en redes sociales desafío a resto de las competidoras antes del mundial de Eugene: “Me tomé un tiempo libre para descansar y ahora es el momento del juego, perras. ¡No tiene ni idea!”, había escrito en su cuenta de Instagram.

Sha'Carri Richardson quedó afuera de los Juegos Olímpicos de Tokio por dar positivo en un control por el consumo de cannabis ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Escuchó cada sugerencia, comenzó a comportarse de otra manera y abrió su mundo para contar qué estaba viviendo, es por eso que explicó que se había repuesto tras una relación sentimental que calificó de “abusiva” con una atleta jamaicana y eso también que le pasó factura psicológicamente. “Tuve que hacer frente además a la homofobia y mucho más. Todavía me estoy recuperando de eso”, contó en mayo de 2022.

El cambio llegó a tiempo, en el momento exacto. En abril de 2023, en Florida, volvió a volar en la pista. Y en julio, cuando se celebró el selectivo para este Mundial, se robó todas las miradas. Tanto que fue la protagonista central de la final pero no sólo por su velocidad. Es que corrió las semifinales con una peluca, pero en el momento de la presentación de la prueba que definía el torneo, Richardson se quitó ese pelo postizo y mostró su cabello, con un peinado especial, un nuevo look, como si se hubiera tratado de un mensaje, de un relanzamiento de su carrera deportiva: “Tenía que desprenderme del pasado y mostrar el presente. Quiero mostrar que sigo siendo yo, pero mejor. Que sigo siendo yo, pero más fuerte. Que sigo siendo yo, pero más madura. Estoy preparada, mental, física y emocionalmente. Estoy aquí para quedarme”, dijo tras aquella competencia.

Las sugerencias de Bolt también dieron resultado, porque se la vio más concentrada y sólida en 2023. Incluso, Richardson soportó los contratiempos, porque cuando disputó las semifinales tuvo una mala salida y terminó tercera de su serie, que clasificaba automáticamente a la final a las dos primeras. Su clasificación se dio porque se ubicó entre las mejores marcas restantes Así, tuvo que esperar a ser una de las dos repescadas entre los mejores cronos restantes.

En la final dio el golpe, marcó 10s65, se sentó a la mesa del top 5 de las mujeres más veloces de la historia del atletismo junto a la estadounidense Florence Griffith Joyner con 10s49, las jamaiquinas Elaine Thompson Herah (10s52), Fraser-Pryce (10s60), la estadounidense Carmelita Jeter (10s64) y Richardson comparte ahora el quinto lugar con Marion Jones y Shericka Jackson.

“El apoyo que he recibido, desde mi entrenador hasta mi familia, así como los que me apoyan a los que me odian, les digo de verdad que toda esa motivación me ha traído hasta este momento. Aquí me tiene, se los dije. No he vuelto, soy mejor”, dijo Richardson tras la consagración. La chica de Texas no le teme a nada y sabe cómo reponerse a los golpes.

