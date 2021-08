Tokio 2020: un marchista español batió un récord olímpico y se fue enojado

El español Jesús Ángel García Bragado terminó “decepcionado” con su resultado en los 50 kilómetros marcha de Tokio 2020 pero batió un récord a sus 51 años: se convirtió en el deportista de atletismo que más participaciones olímpicas tiene, con ocho. Finalizó 35º en estos Juegos, con 4h10m3s, y se retiró de la actividad deportiva.

Hasta el momento, dentro del atletismo García Bragado estaba igualado en siete intervenciones con la jamaiquino-eslovena Merlene Ottey. En 2019, en Doha, había fijado otro récord, el de participaciones en mundiales al aire libre, con 13.

En la carrera de marcha de Tokio 2020, ganada por el polaco Dawid Tomala (3h50m8s), García Bragado tuvo muchos problemas y sufrió para terminar. No quería que su última carrera concluyera con un abandono, y entonces quedó a casi veinte minutos del campeón.

“Me he quedado sin fuerzas. Las piernas no iban. Lo que me pedía el cuerpo era pararme, pero sabía que si paraba iba a arrepentirme toda mi vida”, afirmó. “Me sabe muy mal”, señaló acerca de su resultado, a pesar del récord que estableció.

“Ya voy caminando a los 52 años y no he podido hacer una planificación como un chaval joven; tenía que reservarme para aquí. Sabía que tenía carencias; hay que aceptar la edad y que es el punto final. Ahora comienza otra etapa”, analizó García Bragado tras la carrera en Sapporo.

Agua en medio del calor tokiota; García Bragado reconoció que sus piernas no daban lo necesario y que ya era tiempo, a los 51 años, de retirarse. Clive Brunskill - Getty Images AsiaPac

Las ocho participaciones olímpicas de García Bragado

El español debutó en los Juegos en Barcelona 1992 con un décimo puesto y nunca logró un podio olímpico. Lo rozó en Pekín 2008, cuando fue cuarto, y en Atenas 2004 resultó quinto, también logrando un diploma olímpico. En Atlanta 1996 abandonó, en Sydney 2000 fue 12º, en Londres 2012 terminó 17º y en Río de Janeiro 2016, 20º.

El marchista está quinto en la cifra absoluta de intervenciones en Juegos Olímpicos, incluidos deportistas de otras disciplinas. El récord de diez está en poder del jinete canadiense de salto Ian Millar, que tomó parte entre Múnich 1972 y Londres 2012, con excepción de Moscú 1980, por el boicot político de Occidente, y con un segundo puesto en Pekín 2008. Otros tres deportistas suman nueve participaciones: el regatista austríaco Hubert Raudaschl y los tiradores letón Afanasijs Kuzmins y georgiana Nino Salukvadze.

En mundiales García Bragado sí consiguió medallas, cuatro: la dorada en Stuttgart 1993 y la plateada en Atenas 1997, Edmonton 2001 (en Canadá) y Berlín 2009.

Ya ocurrió algo 𝐡𝐢𝐬𝐭ó𝐫𝐢𝐜𝐨:

Chuso García Bragado 🇪🇸, a sus 51 años, se convirtió en el atleta con más participaciones olímpicas de la historia 🤯



✅ Barcelona 1992

✅ Atlanta 1996

✅ Sydney 2000

✅ Atenas 2004

✅ Pekín 2008

✅ Londres 2012

✅ Río 2016

✅ #Tokyo2020 pic.twitter.com/UUhdrUNeM9 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 5, 2021

En una entrevista con AFP antes de su participación olímpica en Tokio, García Bragado había señalado que tras esta carrera de 50 kilómetros se centraría en su profesión de podólogo, desde septiembre, “en cuerpo y alma, con la misma pasión” que ha dedicado al atletismo.

