Es argentino, fue dos veces campeón olímpico y creó hoteles para surfistas en Mar del Plata y Latinoamérica

“Uno de los viajes que hacen las golondrinas todos los años es de Argentina a California. Nosotros nos sentimos un poco identificados con ese ir y venir del nido”, dice Leandro “Lele” Usuna, el primer surfista olímpico argentino y dos veces campeón mundial de este deporte, además de creador junto a su hermano Gerónimo de Las Golondrinas, el primer hotel para surfers.

Para Lele y Gerónimo -hermanos, socios y mejores amigos, como se definen entre ellos-, California es una especie de hogar en el que desarrollaron parte de su infancia y su amor por los deportes de tabla. Nacidos en Mar del Plata en una familia de cuatro hermanos -Francisco y María, además de ellos dos-, el surf era parte del clima que se respiraba en una casa en la que su padre surfista siempre los alentaba a practicar deportes.

Los hermanos surfers fundadores de la cadena de hoteles Las Golondrinas, con sedes en Mar del Plata, República Dominicana y Ecuador.

Cuando en el año 1995 la familia decidió instalarse en La Jolla, California, el destino quedó sellado. “La Jolla es la cuna de los deportes extremos, del surf. La cultura de tabla es gigante allá. A nosotros nos encanta eso y es un poco el estilo de vida que llevamos hoy. En el colegio al que íbamos allá, por ejemplo, podías elegir entre surf y fútbol. Nosotros estábamos en el equipo de surf y todos los fines de semana teníamos campeonatos”, dice Gerónimo Usuna, quien comenta que todos en la familia surfeaban, excepto su madre, quien sin embargo los llevaba y acompañaba siempre.

Los hermanos junto a sus padres, Marcela y Eduardo, quienes les inculcaron el amor por el surf y los acompañaron en sus proyectos

De esas épocas recuerda una anécdota que marcó una especie de bautismo en ese mundo: “Cuando era chico y me subí a la primera ola me daba miedo, pero todos me alentaban, esuchaba que me decían “vamos, Gerónimo, vamos, Gerónimo”. Cuando salí me dijeron “necesitás un apodo más corto para alentarte mejor”, y así fue como me empezaron a llamar Gemo. Eso me hizo sentir en tribu, en comunidad”, recuerda, con afecto, los pequeños grandes gestos.

Los hermanos Usuna hablan de un espíritu propio del deporte y de este estilo de vida con el que ellos se comprometen apasionadamente. “El mar me enseñó a ser paciente, a cuidarnos los unos a los otros, a acompañarnos, a respetar al que espera la ola y también a los mayores, ellos tienen más tiempo y te muestran el camino. También me enseñó a cuidar el medio ambiente y a disfrutar del momento, la ola donde estás arriba, a disfrutar el presente. Esos creo que son los códigos más importantes de la vida”, afirma Lele.

Pese a que sus caminos fueron distintos -mientras que Lele se dedicó profesionalmente al surf, Gerónimo desarrolló una carrera en la industria de los deportes extremos como International Sales Manager- el gran amor por el surf y sus códigos siempre los mantuvo unidos.

Lele adentro de una ola, su lugar en el mundo y la pasión que lo llevó a ser dos veces campeón olímpico argentino en surf

El emprendimiento que los une (áun más)

La pasión por el deporte también los llevó a crear un negocio: se animaron con Las Golondrinas, un hotel pensado por y para amantes de las olas en el que desembolsaron US$250.000. La primera sede que eligieron fue Mar del Plata, su ciudad natal, pero el proyecto tomó vuelo rápidamente y aspira a convertirse en una cadena de hoteles surfers global: ya están presentes en República Dominicana (Cabarete) y Ecuador (Ayampe), y proyectan tres aperturas más para 2025: Bocas del Toro, en Panamá, El Salvador y Bariloche.

Lele cuenta que al viajar se acostumbraron a vivir una vida saludable y en contacto con la naturaleza, y entendieron que si bien mucha gente disfruta la vida en comunidad tan propia del estilo de vida surfer, también necesita su privacidad y comodidad en su propia habitación. Por eso en el emprendimiento cuentan con cuartos privados.

El exterior del hotel en Ecuador

La presencia de tablas e imágenes de mar y olas predomina en la decoración de estos hoteles

Si bien a los amantes del surf les gusta el estilo de vivir en comunidad, los hoteles ofrecen habitaciones privadas

Los espacios de coworking son otro punto importante, ya que los hermanos entienden que viajar y trabajar no son incompatibles, y apuntan a que los nómades digitales disfruten de su estadía y del espíritu del lugar en cualquiera de sus dentinos: Mar del Plata, Ecuadro o República Dominicana. Para eso, realizan wellness retreats, team building, sunsets y surf camps para que cada huésped pueda zambullirse de lleno en el estilo de vida surfer.

Hay espacios comunes para el intercambio entre los huéspedes

La ambientación del lobby de la sede de Mar del Plata

Un espacio reservado para exhibir los trofeos que ganó Lele en su carrera profesional

Además, con el objetivo de afianzar el proyecto y la comunidad en 2025, acaban de lanzar una app que, por una suscripción de US$10 mensuales, permite a los usuarios acceder a descuentos para comprar su equipamiento de surf, noches gratis y experiencias exclusivas. Se trata de un modelo de negocio que hasta el momento no existía para la comunidad surfer.

¿Cómo funciona? Gerónimo cuenta que cada usuario va sumando 5000 puntos por mes y cuando llega a los 30000, puede cambiarlos por cuatro noches en cualquiera de las sedes del hotel. A la vez, va subiendo de nivel cada seis meses: mientras más tiempo permanece, más descuentos obtiene en noches extras y en diferentes marcas alrededor del mundo. Así, la ola parece seguir creciendo para estos dos hermanos que sueñan a lo grande.

Un espacio de relax en la sede República Dominicana.

Una de las habitaciones del hotel en Ecuador

Los hermanos planean abrir tres destinos hoteleros más: en Bariloche, Panamá y El Salvador

Gabriela Koolen Por