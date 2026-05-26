Lionel Scaloni: “Nos hubiese gustado que Messi llegara sin problemas, pero no está siendo así”

A 21 días del debut de Argentina en el Mundial, Lionel Scaloni se refirió a la situación física de Lionel Messi, que arrastra una pequeña lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y podría perderse los amistosos previos a la Copa del Mundo, además de llegar al estreno tras diez días sin actividad. En ese contexto, el entrenador evitó confirmar si podrá contar o no con el rosarino y mostró preocupación por la cantidad de futbolistas tocados que acumula el plantel.

“Estábamos viendo el partido (de Messi) en el predio y nos dimos cuenta de que había pedido el cambio, de que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferíamos que no le hubiese pasado nada. Ahora, a esperar cómo evoluciona. Imagino que le harán más estudios para confirmar si realmente es así como dicen. A todos nos hubiese gustado que llegara sin ningún tipo de problema, pero no está siendo así. No solo con él, sino con la mayoría de los jugadores, que vienen arrastrando molestias y todavía no están del todo recuperados. Nuestra prioridad es ponerlo bien y que llegue de la mejor manera posible”, explicó el técnico.

ASÍ VIVIÓ SCALONI EL CAMBIO DE MESSI 😱



🇦🇷 El DT de la Selección Argentina relató cómo vio el partido de Inter Miami vs. Philadelphia, encuentro donde Leo salió de cambio por una fatiga.



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El parte médico oficial emitido por Inter Miami señala que Messi padece una “sobrecarga asociada a fatiga muscular”, aunque, por los tiempos de recuperación que se manejan, todo indica que podría tratarse de algo más. El capitán continúa en Miami y lo más probable es que no viaje a la Argentina, sino que se incorpore directamente al plantel albiceleste en Estados Unidos el 1° de junio, fecha prevista para el inicio de los entrenamientos en Kansas City.

Además, el técnico profundizó sobre la nómina ampliada de futbolistas que viajarán a Estados Unidos para disputar los amistosos frente a Honduras, el 6 de junio en Texas, e Islandia, el 9, en Alabama. Entre los convocados aparecen Santiago Beltrán, Agustín Giay, Lucas Capaldo y Tomás Aranda -todos incluidos en la prelista de 55 nombres-, además de varios juveniles con buen presente en primera división que no forman parte de los reservados para el Mundial, aunque buscarán empezar a mostrarse de cara al futuro. Entre ellos están Joaquín Freitas, delantero de River; Ignacio Ovando, mediocampista de 18 años de Rosario Central; y Simón Escobar, lateral izquierdo de 16, de Vélez.

Lionel Messi estará unos diez días sin actividad mientras se recupera de una pequeña lesión muscular en el isquiotibial izquierdo. Michael Pimentel/ISI Photos - ISI Photos

Consultado sobre cuáles de esos jugadores podrían ganarse un lugar en la lista definitiva, Scaloni dejó abierta la puerta para algunos. “Agustín Giay y Capaldo nos pueden aportar. Son chicos que pensamos que incluso podrían estar en la lista de 26, ¿por qué no? Y los otros también. Más allá de que son jóvenes, todo lo que hacemos está pensado en el futuro y en que puedan darnos una mano si llega a pasar algo después de que quede cerrada la primera lista y hasta el debut, porque todavía tenemos margen para hacer cambios”, expresó el técnico en charla con DSports.

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🇦🇷 Lionel Scaloni, en EXCLUSIVA EN #DSPORTS, detalló cómo trabaja en los nombres que integrarán la nómina para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



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