Adiós a un clásico: en los podios de Fórmula 1 ya no se celebrará con champagne

Un cambio muy particular. Que no atenta contra la competencia, pero sí altera una larga tradición. A partir de este año, la Fórmula 1 no tendrá champagne en los podios: el promotor llegó a un acuerdo con un productor de vino espumante italiano de nombre... “Ferrari”.

Dentro de tres semanas, en Bahréin, el ganador del primer gran premio de la temporada no utilizará este producto, ya que en Medio Oriente no está permitido el consumo de alcohol. Por lo tanto el espumante Ferrari Trento, que nada tiene que ver con la escudería, proporcionará las botellas por primera vez en el Gran Premio de Emilia-Romagna, en Imola, en abril, y así se quebrará una antigua tradición del automovilismo.

El vino espumante italiano Ferrari Trento será la nueva bebida de los podios de Fórmula 1; no tiene vínculo con la popular escuadra roja. @F1

La idea de celebrar con champagne nació en la temporada inaugural del campeonato, en el Gran Premio de Francia, realizado en Reims. El 2 de julio de 1950, los pilotos de Fórmula 1 que llegaban al circuito Reims-Gueux descubrieron el champagne, gracias a la idea de dos productores: Paul Chandon Moët y Frédéric Chandon de Brailles. Desde ese momento y en las siguientes siete décadas se bebió champagne, como lo hizo el argentino Juan Manuel Fangio, el primero, en 1950.

El cambio genera asombro, pero no será la primera vez que el vino Ferrari Trento habrá adquirido protagonismo en un podio de F. 1, ya que se lo utilizó en el Gran Premio de Italia. Simone Mase, manager general de Grupo Lunelli, contó: “En 1980 estuvimos en el podio de Imola, así que tenemos fotos muy bonitas de entonces, con grandes campeones”, En aquella ocasión ganó el brasileño Nelson Piquet (Brabham), escoltado por el australiano Alan Jones (Williams) y el argentino Carlos Reutemann (Williams). “Ya han probado el vino Ferrari, y ahora somos socios de la Fórmula 1 y estoy deseando ver nuestro primer encuentro”, agregó el directivo.

Si bien en la ceremonia del podio se ha utilizado tradicionalmente champagne, eso ha cambiado en algunos momentos de la historia. Tras varias décadas de champagne Moët y Mumm después de las carreras, el productor de vino espumante Chandon apareció en 2016, y a mediados de 2017 se anunció una alianza con el productor Carbon.

El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ex jefe del equipo Ferrari, explicó por qué se determinó hacer un cambio que sacude una tradición: “Es por la calidad del producto y la la empresa. Ésa es la razón por la que hemos acordado unirnos. Quiero asegurarme de que con Ferrari Trento, que es un producto italiano tan excepcional, la celebración del podio sea de alguna manera diferente”.

LA NACION

