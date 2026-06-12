Franco Colapinto, EN VIVO: la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, minuto a minuto

La Fórmula 1 vuelve a la pista en el circuito de Barcelona-Cataluña para una de las sesiones más importantes del viernes. Tras la primera práctica libre, los autos vuelven a la pista en la FP2. Los equipos comenzarán a trabajar con configuraciones más cercanas a las que utilizarán en la clasificación y en la carrera del Gran Premio de Barcelona.