Franco Colapinto, EN VIVO: la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, minuto a minuto
Luego de haber registrado el 10° mejor tiempo en el primer entrenamiento libre de la jornada, el piloto argentino sigue probando su Alpine en el circuito catalán
Bortoleto se quejó del comportamiento del auto
Gabriel Bortoleto protagonizó una salida de pista durante la primera práctica y luego expresó su malestar por la falta de agarre y la rápida degradación de los neumáticos blandos. El brasileño intentará encontrar mejores sensaciones durante la tarde en Cataluña.
¡ESO ESTUVO CERCA! Bortoleto se fue de la pista y casi termina chocando contra el muro.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026
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Williams quiere dejar atrás una mañana complicada
Carlos Sainz sufrió un problema en la salida de boxes al comienzo de la FP1 y Luke Browning ni siquiera pudo completar una vuelta por una falla eléctrica. La escudería británica espera recuperar terreno en la segunda sesión del día.
Gasly terminó con problemas
La primera tanda dejó preocupación en Alpine por la situación de Pierre Gasly. El francés reportó inconvenientes con los frenos durante varios pasajes de la práctica y debió regresar a boxes en los minutos finales después de advertir por radio que “algo está roto”. Quedó 17° en la FP1.
Russell dominó la primera práctica
George Russell marcó el mejor tiempo de la mañana con Mercedes gracias a una vuelta de 1m16s363. Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron los tres primeros puestos en una sesión que mostró diferencias muy ajustadas entre los principales protagonistas.
Colapinto busca otro paso adelante
Franco Colapinto iniciará la segunda práctica después de una sólida FP1 en la que terminó décimo y como el piloto mejor ubicado de Alpine. El argentino buscará confirmar esas buenas sensaciones en una sesión que suele ofrecer una referencia más precisa del rendimiento de cada equipo.
Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda práctica libre
La Fórmula 1 vuelve a la pista en el circuito de Barcelona-Cataluña para una de las sesiones más importantes del viernes. Tras la primera práctica libre, los autos vuelven a la pista en la FP2. Los equipos comenzarán a trabajar con configuraciones más cercanas a las que utilizarán en la clasificación y en la carrera del Gran Premio de Barcelona.
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