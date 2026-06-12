LA NACION
en vivo

Franco Colapinto, EN VIVO: la segunda práctica del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, minuto a minuto

Luego de haber registrado el 10° mejor tiempo en el primer entrenamiento libre de la jornada, el piloto argentino sigue probando su Alpine en el circuito catalán

Franco Colapinto con su Alpine A526 durante la práctica libre en Barcelona
Franco Colapinto con su Alpine A526 durante la práctica libre en BarcelonaClive Rose - Getty Images Europe

Bortoleto se quejó del comportamiento del auto

Gabriel Bortoleto protagonizó una salida de pista durante la primera práctica y luego expresó su malestar por la falta de agarre y la rápida degradación de los neumáticos blandos. El brasileño intentará encontrar mejores sensaciones durante la tarde en Cataluña.

Williams quiere dejar atrás una mañana complicada

Carlos Sainz sufrió un problema en la salida de boxes al comienzo de la FP1 y Luke Browning ni siquiera pudo completar una vuelta por una falla eléctrica. La escudería británica espera recuperar terreno en la segunda sesión del día.

El momento complicado de Carlos Sainz en la salida durante la primera práctica libre del viernes
El momento complicado de Carlos Sainz en la salida durante la primera práctica libre del viernes

Gasly terminó con problemas

La primera tanda dejó preocupación en Alpine por la situación de Pierre Gasly. El francés reportó inconvenientes con los frenos durante varios pasajes de la práctica y debió regresar a boxes en los minutos finales después de advertir por radio que “algo está roto”. Quedó 17° en la FP1.

El francés Pierre Gasly busca dejar atrás los problemas de la primera práctica de este viernes
El francés Pierre Gasly busca dejar atrás los problemas de la primera práctica de este viernesMANAURE QUINTERO - AFP

Russell dominó la primera práctica

George Russell marcó el mejor tiempo de la mañana con Mercedes gracias a una vuelta de 1m16s363. Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron los tres primeros puestos en una sesión que mostró diferencias muy ajustadas entre los principales protagonistas.

Las posiciones de este viernes en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona
Las posiciones de este viernes en la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona

Colapinto busca otro paso adelante

Franco Colapinto iniciará la segunda práctica después de una sólida FP1 en la que terminó décimo y como el piloto mejor ubicado de Alpine. El argentino buscará confirmar esas buenas sensaciones en una sesión que suele ofrecer una referencia más precisa del rendimiento de cada equipo.

Franco Colapinto dejó buenas impresiones en la primera práctica del viernes
Franco Colapinto dejó buenas impresiones en la primera práctica del viernesRudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Bienvenidos al minuto a minuto de la segunda práctica libre

La Fórmula 1 vuelve a la pista en el circuito de Barcelona-Cataluña para una de las sesiones más importantes del viernes. Tras la primera práctica libre, los autos vuelven a la pista en la FP2. Los equipos comenzarán a trabajar con configuraciones más cercanas a las que utilizarán en la clasificación y en la carrera del Gran Premio de Barcelona.

Por Orlando Ríos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. La FIA aceptó el pedido de Alpine y se mantiene la disputa por el podio de Gasly en el GP de Mónaco
    1

    La FIA aceptó el pedido de revisión de Alpine y se mantiene la disputa por el podio de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco

  2. Colapinto llegó al GP de Cataluña con una camiseta argentina y lanzó una frase tajante sobre la selección
    2

    Franco Colapinto habló antes del GP de Cataluña y en tono mundialista: “No voy a decir que vamos a salir campeones porque es mufa”

  3. Fórmula 1 2026: horarios del GP de Barcelona-Cataluña, con Franco Colapinto
    3

    Fórmula 1 2026: horarios del GP de Barcelona-Cataluña, con Franco Colapinto

  4. Horarios del GP de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1 2026
    4

    Horarios del GP de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1 2026