Agustín Canapino que continuará el resto de la temporada en IndyCar

Ruido y silencio. Múltiples especulaciones y comentarios. La ausencia de Agustín Canapino en la carrera en Road América, del reciente domingo, por la séptima fecha puntuable de IndyCar, provocó una ola de supuestos sobre la continuidad del arrecifeño en la categoría del automovilismo estadounidense, después de las jornadas agitadas que se desataron tras el incidente que protagonizó con el francés Théo Pourchaire en el circuito callejero de Detroit y que desencadenó un hilo de acontecimientos: insultos y mensajes amenazantes en redes sociales, comunicados de repudio de los equipos Arrow-McLaren y Juncos Hollinger Racing (JHR), el final de la alianza estratégica que mantenían los dos conjuntos... Fueron los episodios de una novela que descubrió el final con un breve comunicado.

“Agustín Canapino regresará en Laguna Seca como piloto del auto Nº 78 de JHR Chevrolet por el resto de la temporada 2024″, cita la estructura a la que conduce Ricardo Juncos, que terminó con las teorías instaladas desde el este viernes, cuando se tomó la decisión de que el Titán descansara por una fecha.

El incidente en Detroit con Théo Pourchaire, la controversia en redes sociales, la ausencia en Road América y el regreso en Laguna Seca conforman las agitadas semanas de Agustín Canapino en Estados Unidos. Grindstone Media Group/ASPInc/Colin Mayr

“Quiero contarles que estoy muy bien en Indianápolis y el viernes pasado el equipo entendió que necesitaba un descanso y que lo mejor era no correr el fin de semana en Road América. Consideraron que no era apropiado subirme a un IndyCar con toda la situación inesperada que estaba viviendo y el estrés que eso me había generado ante tan atípico contexto. Agradezco a enormemente a Brad [Hollinger] y a Ricardo [Juncos] por querer cuidarme y ya estamos pensando en Laguna Seca y en adelante para continuar con el buen momento y el crecimiento del equipo”, fue el mensaje de Canapino, que se hizo viral mediante un video. En la grabación, de 59 segundos, el argentino recalcó el comportamiento que los aficionados deben tener en las redes sociales, que resultaron combustible de una situación de tirantez que envolvió al piloto, el equipo, rivales y hasta la propia IndyCar. “Vuelvo a reiterar, como lo hice, a todos los fans de todo el mundo, que tomemos conciencia del daño que pueden generar un insulto y una agresión por una red social. Aprendamos y construyamos entre todos una comunidad mucho mejor”, subrayó.

El arrecifeño desanduvo una semana compleja después del incidente que protagonizó con Pourchaire en Detroit, y la orden del equipo JHR fue que no corriera el fin de semana siguiente, a pesar de que el viernes estuvo dando autógrafos una hora antes de la sesión de entrenamientos. El joven estadounidense Nolan Siegel tomó la butaca libre y se clasificó 23º, mientras las especulaciones minaban el terreno: los rumores sobre el futuro viajaron desde que Canapino se había despedido de los mecánicos y que en la semana estaría en la Argentina, hasta que debía presentarse en la sede del equipo, en Indiana –lugar de residencia del bonaerense– para empezar a prepararse para la carrera en Laguna Seca, del 23 de junio.

Canapino no se baja de IndyCar: volverá al ruedo en Laguna Seca, en una pista en la que se destacó en su temporada de estreno, la de 2023. @jhr_esp_

La cronología de lo sucedido entre Canapino y Pourchaire comenzó con la maniobra desacertada del francés y los capítulos se sucedieron hasta provocar el estallido. La reacción del Titán en la comunicación por la radio con Ricardo Juncos; el insulto del copropietario del equipo JHR al joven rival; los mensajes de odio y amenazas al piloto europeo por parte de fanáticos argentinos en redes sociales; los contenidos ofensivos escritos también en contra del argentino; los comunicados en conjunto de las dos escuderías para rechazar los abusos en las redes; la carta de Canapino para fustigar a los haters y en defensa del público, pero apuntando que nadie había presentado evidencias de amenazas; la ruptura de la alianza estratégica de Arrow-McLaren con JHR...

“Él es un corredor y quería correr. Tenemos que pensar en el lado de la seguridad, en si está listo para ello. Cualquier error cometido allá afuera, ya sea que él los cometa o no, es un riesgo. Ése es nuestro trabajo, tenemos que tomar decisiones”, comentó el viernes pasado David O’Neill, team principal de Juncos Hollinger Racing en diálogo con NBC Sports. “Somos un equipo con metas y objetivos en común, siempre vamos a priorizar a nuestros pilotos, cuidándolos y respetándolos. De ahora en más, ya estamos concentrados en Laguna Seca y en lo que resta del campeonato”, señaló Juncos, que acompañó el texto en redes sociales con una foto de él junto a Canapino.

