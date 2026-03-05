Horarios de la F1: así se corre el GP de Australia

La primera fecha de la temporada 2026 se disputará entre este jueves y el domingo en el circuito Albert Park de Melbourne y se transmitirá en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium
Llegó el día. Este jueves, en la noche de la Argentina, inicia el campeonato de la Fórmula 1 2026 con el Gran Premio de Australia en el circuito Albert Park de Melbourne. Toda la actividad se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Si bien el cronograma va desde el viernes 6 de marzo hasta el domingo 8 en la ciudad sede de la primera fecha, en nuestro país la diferencia horaria (+13) hace que los motores comiencen a rugir este jueves las 22.30 (hora argentina) con la primera práctica.
FOR THE FIRST TIME IN 2026, IT'S RACE WEEK!! 🤩— Formula 1 (@F1) March 2, 2026
This weekend, 22 drivers will take to the track in Australia for the first round of the season 🙌#F1 #AusGP pic.twitter.com/ai83EtH7Ko
El segundo entrenamiento será el viernes a las 2, siempre teniendo en cuenta el horario argentina. La última tanda de ensayos será también el 6 de marzo a las 22.30 mientras que la clasificación está programada para el sábado 7 a las 2. Allí, los monoplazas se ordenarán para la grilla de partida de la final del domingo a la 1.
Cronograma del GP de Melbourne
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Jueves 5 de marzo
- 22.30: Práctica 1.
Viernes 6 de marzo
- 2: Práctica 2.
- 22.30: Práctica 3.
Sábado 7 de marzo
- 2: Clasificación.
Domingo 8 de marzo
- 1: Final.
La novedad en el arranque del campeonato es que hay 11 escuderías y 22 pilotos, entre ellas Alpine con Franco Colapinto quien tiene su tercera temporada en el Gran Circo y la primera desde el inicio como piloto titular. El aumento de participantes se debe a la incorporación de Cadillac con el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. Ello hizo que se modificara el sistema de clasificación para la final con los dos primeros cortes de seis autos para que queden 10 en la Q3.
El campeón defensor del torneo de pilotos de la F1 es el británico Lando Norris (McLaren), quien en 2025 debutó con un triunfo justamente en Melbourne. Su equipo, que completa Oscar Piastri, intentará quedarse nuevamente con el trofeo de constructores.
Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026
- McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
- Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
- Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
- Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.
- Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
- Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
- Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.
- Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.
- Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
- Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
Una temporada con muchos cambios
La Fórmula 1 tiene un nuevo reglamento técnico, lo que hace que haya muchos cambios con respecto a la temporada 2025. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.
En ese contexto, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y utiliza Mercedes, que también portan los autos de McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo. Aston Martin tiene Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.
Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tiene motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utiliza sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.
