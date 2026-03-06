Franco Colapinto en la segunda práctica del GP de Australia, en vivo

No solamente Colapinto está representando al automovilismo argentino en Australia. Hay dos pilotos en las categorías teloneras de la F. 1: Nicolás Varrone (foto), de 25 años, está debutando en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi se estrena en la Fórmula 3. El piloto que es parte del equipo Van Amersfoort Racing y que en los últimos años participó en el Mundial de Resistencia finalizó 14º sobre 22 participantes en el primer entrenamiento, a 1s262/1000 de la punta. Y el europibe del automovilismo albiceleste, que integra la escuadra MP Motorsport, impactó con un 6º puesto en la prueba de clasificación de este viernes, que lo habilita a partir 7º en la carrera de F. 3 del sábado y 6º en la del domingo. Colnaghi, de 17 años, estuvo cerca de la vanguardia en la qualy, a 360/1000, a pesar de que antes, en la práctica, se le rompió el motor.

Incidente de Colnaghi

"Colnaghi":

Compacto de la tanda de Fórmula 2