Franco Colapinto en la segunda práctica del GP de Australia, en vivo
Tras el 16º lugar en la sesión inaugural, el argentino afronta otro entrenamiento en Albert Park
Leve despiste de Colapinto, no tanto de Hamilton
La curva 3 de Albert Park, que al igual que la 1 es encarada con el auto ya girando, evidencia un error de Franco Colapinto, que se pasa un poco de largo, pone medio Alpine fuera de la pista y colea ligeramente. Unas vueltas más tarde sucede algo similar con quien casi lo llevó por delante, pero más bruscamente: Lewis Hamilton hace corcovear su Ferrari completamente sobre la leca.
¡COLAPINTO SE FUE DE PISTA! En el intento de vuelta rápida con los neumáticos blandos, Franco bloqueó en la curva 3 y salió de los límites.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026
📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vZLvcX65Dz
El momento de Mercedes
Tras el 1-2 de Ferrari en los primeros ensayos en Australia, a mediados del segundo es Mercedes la escuadra que está arriba. Kimi Antonelli registra el mejor tiempo del día, 1m19s943/1000, y George Russell se localiza muy cerca, a 106/1000. Luego, sí, aparecen ambos Ferrari.
Dos favoritos en problemas
En el propio inicio de la sesión, el debutante absoluto Arvid Lindblad y el experimentado George Russell se desentienden al salir a la pista y chocan levemente. El piloto de Racing Bulls va por la calle de boxes y el de Mercedes intenta ingresar a ella cuando pasa su rival, que no cede el lugar. Consecuentemente, el auto del novato pisa el alerón delantero del de Russell, y los mecánicos de Mercedes reemplazan la pieza, aunque no parece dañada. Por otro lado, Fernando Alonso hace su primera intervención en el Mundial al salir a girar. El español se perdió completa la tanda inaugural y circula despacio por Albert Park, con evidentes desperfectos en su complicado Aston Martin.
¡TODAVÍA NO ARRANCAMOS Y YA HUBO UN CHOQUE! Russell golpeó a Lindblad en la salida de boxes y tuvo que cambiar el alerón delantero.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026
📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Dk3V7ATPMV
Colapinto le da un susto a Hamilton
Cuando está por abrir su primera vuelta lanzada, Franco Colapinto padece una súbita pérdida de potencia en el Alpine. El argentino transita muy lentamente por la recta principal, sin apartarse de la línea de circulación, y Lewis Hamilton, que pasa muy rápido, lo elude con un brusco movimiento de su Ferrari a la derecha y notifica por radio a los boxes, sin identificar de quién se trata el otro piloto, luego de reducir pronunciadamente la velocidad.
¡HAMILTON ESTUVO MUY CERCA DE CHOCAR A COLAPINTO! El argentino arrancó con problemas con la marcha, fue lento en la recta principal y el piloto de Ferrari logró esquivarlo a tiempo.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026
📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uNj8ONqjzm
Al trabajo: empieza la actividad
Muchos autos, incluido el de Franco Colapinto, dejan los boxes ni bien el semáforo habilita a tomar la pista. Con tanto por probar, muchos quieren aprovechar todo el tiempo posible. Los que más necesitan recuperar son McLaren, ya que Lando Norris tuvo muy poca participación en la sesión anterior, y Aston Martin, cuyo piloto Lance Stroll giró poco y que ni siquiera puso en el asfalto a su estrella, Fernando Alonso.
Las condiciones climáticas
A contramano de algún pronóstico de lluvia que existía para el fin de semana, para la segunda práctica en Melbourne hay excelentes condiciones del tiempo: 22 grados de temperatura en el ambiente, 31 en la pista, 68% de humedad y 2,8 kilómetros por hora de viento. Casi óptimas.
Las primeras observaciones más allá de la planilla
Como era sabido, los autos de Fórmula 1 de 2026 son más lentos que los de 2025, además de más pequeños. Pero un temor parece comenzar a quedar despejado: la manejabilidad. Los coches surgidos del gran cambio reglamentario son dóciles a la conducción, como se desprende de la pequeña cantidad de despistes y trompos que hubo en el ensayo inicial en Melbourne, a pesar de que en ese tipo de sesiones se suele explorar los límites físicos de los vehículos.
Los otros argentinos que actúan en Melbourne
No solamente Colapinto está representando al automovilismo argentino en Australia. Hay dos pilotos en las categorías teloneras de la F. 1: Nicolás Varrone (foto), de 25 años, está debutando en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi se estrena en la Fórmula 3. El piloto que es parte del equipo Van Amersfoort Racing y que en los últimos años participó en el Mundial de Resistencia finalizó 14º sobre 22 participantes en el primer entrenamiento, a 1s262/1000 de la punta. Y el europibe del automovilismo albiceleste, que integra la escuadra MP Motorsport, impactó con un 6º puesto en la prueba de clasificación de este viernes, que lo habilita a partir 7º en la carrera de F. 3 del sábado y 6º en la del domingo. Colnaghi, de 17 años, estuvo cerca de la vanguardia en la qualy, a 360/1000, a pesar de que antes, en la práctica, se le rompió el motor.
Thumbs up if you're excited for #F2 Practice! 👍— Formula 2 (@Formula2) March 5, 2026
Green light on the 2026 season at 10:00AM local time 👀⏰#AusGP pic.twitter.com/bXHQTJwYUX
Incidente de Colnaghi
"Colnaghi":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 5, 2026
Por este momento durante las prácticas para el #AusGP de la #Formula3 pic.twitter.com/U8pTYGrMwh
Compacto de la tanda de Fórmula 2
La teoría de la relatividad: es demasiado temprano
Por tratarse del primer ensayo, elaborar conclusiones tajantes a esta altura sería apresurado. Ante un cambio reglamentario tan grande para 2026 en la Fórmula 1, era de esperar que varias escuderías padecieran fallas, como las que sufrieron nada menos que el campeón, Lando Norris, en McLaren y el ex bicampeón Fernando Alonso en Aston Martin, y todavía hay mucho por ajustar. Los equipos están conociendo las reacciones de sus coches y ensayan en diversas condiciones de marcha. La hora de la verdad, de hecho, tendrá lugar el sábado, cuando a las 2 de Argentina empiece la prueba de clasificación en Melbourne.
Colapinto y Gasly, lejos en el primer ensayo
Las buenas impresiones de Alpine en las pruebas de pretemporada de España y Bahréin no tuvieron correlato en el entrenamiento inicial del GP de Australia. Franco Colapinto concluyó 16º a 3s58/1000 de Leclerc, y Pierre Gasly, 18º a 3s768/1000. Entre el argentino y el francés hubo, entonces, 710/1000 en favor del primero, que por otro lado protagonizó un pequeño despiste a la salida de la curva 1: frenó tarde y transitó sobre la leca, sin consecuencias visibles para el A526.
Sólo un susto 😅@FranColapinto se pasó en la frenada mientras buscaba los límites en Albert Park, pero pudo seguir sin inconvenientes #F1 #AusGP #Colapinto pic.twitter.com/hKbQ7KVOWG— Carburando (@CarburandoTV) March 6, 2026
Lo que pasó en la tanda inicial
Ferrari dominó la primera sesión de pruebas del campeonato, con un 1-2 en la planilla. Charles Leclerc, que durante buena parte de la práctica se alternó con Max Verstappen, de Red Bull, en el primer puesto terminó al tope, con 1m20s267/1000. Bastante diferencia hizo contra la mejor vuelta de su compañero, Lewis Hamilton, que quedó 469/1000 atrás. Y cerca del inglés se situó Verstappen, a 522/1000 del monegasco. Entre los principales pilotos restantes, Oscar Piastri, de McLaren, figuró 6º a 1s75/1000; George Russell, de Mercedes, se posicionó 7º a 1s104/1000; su compañero, Kimi Antonelli, fue 8º a 1s109/1000; Lando Norris, de McLaren, giró muy poco por un inconveniente en su McLaren y se ubicó 19º a 4s124/1000, y Fernando Alonso ni siquiera circuló, como estaba previsto, por problemas graves en Aston Martin.
La segunda práctica del GP de Australia
Bienvenidos a la cobertura al instante del segundo entrenamiento del Gran Premio de Australia, que se desarrolla en Albert Park, de Melbourne, e inaugura la temporada de Fórmula 1. La sesión comenzará a las 2 de la madrugada del viernes en Argentina, durará una hora y será transmitida por Fox Sports y la plataforma Disney+.
Seguí leyendo
Chance de que venga a Argentina. WEC: qué brecha de velocidad hay entre la Fórmula 1 y los autos de Le Mans en los mismos circuitos
“No había habilidad”. Nueva aerodinámica: autos diferentes de Fórmula 1 y un cambio en las reglas del juego para los pilotos
"Siempre fui el más chico". Saltó de la Fórmula 4 a la Fórmula 1 en tres años y cumplió la predicción que le hizo a Lando Norris
- 1
Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, antes del primer Gran Premio de 2026: “Nadie estará listo en Melbourne”
- 2
La Fórmula 1 tiene nuevas reglas y suma nuevo lenguaje: los 10 términos que hay que saber y cómo será la transmisión
- 3
Horarios de la F1: así se corre el GP de Australia
- 4
La nueva aerodinámica de los coches de Fórmula 1 cambia las reglas del juego para los pilotos