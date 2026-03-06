Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia, en vivo: la primera sesión de entrenamientos

Luego de las prácticas de pretemporada, hay más incógnitas que certezas. Mercedes es el favorito que no quiere serlo y llega a Melbourne como el equipo a batir. McLaren, campeona de constructoras y de pilotos con Lando Norris, apostó a ganar fiabilidad y diseñar estrategias de carrera, también con motores Mercedes, al igual que Williams y Alpine. Red Bull es una agradable sorpresa con el motor propio, que se extiende a Racing Bulls. Las Ferrari fueron ganando convicción y consistencia a medida que avanzaban las jornadas de prueba. Haas necesita rodar más para tomar confianza. Aston Martin fue el que más problemas sufrió y no se tiene fe para durar demasiado en la pista en el comienzo de la temporada. Audi es la nueva cara de lo que fue hasta diciembre Sauber. Y Cadillac es el novato en la grilla: un nuevo fabricante enfrentando su primera temporada completa en medio de una transición reglamentaria.