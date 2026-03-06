Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia, en vivo: la primera sesión de entrenamientos
El piloto argentino inicia la temporada como titular en Alpine y afronta el primer test del fin de semana en Albert Park
Los autos, en los boxes
Tras ser exhibidos en la calle de boxes, los 22 autos de las once escuderías vuelven a estar dentro de sus pits. A menos de media hora de la apertura del circuito, los mecánicos e ingenieros ajustan detalles de cara a la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Australia.
"Hay ganas de competir y correr"
“Creo que tenemos una mejora en el motor, más que nada en cuanto a fiabilidad y el hecho de poder utilizar un poco más la potencia. Hay que trabajar bien y estamos preparados con mucho tiempo para la carrera 1, pasé mucho tiempo en el simulador. Hay ganas de competir y correr”, describió en ESPN, donde recordó con humor que en Australia corrió sólo en otras categorías y las dos veces fue descalificado por fallas en los autos. “Estoy contento con empezar el año de cero, vamos en buen camino según el plan de equipo”, sumó a Fox Sports.
Los ajustes previos en Alpine
En Alpine, a la espera de que Colapinto y Gasly se suban a los autos cerca del momento del inicio de los entrenamientos, están practicando el cambio de neumáticos y de trompa. Con nuevo personal en el equipo, siguen los ajustes en la escudería con el auto del francés fuera del box.
La gestión de la energía: ¿carrera o simulacro de ahorro?
El circuito de Albert Park es el más desfavorable de la temporada para recuperar energía durante el frenado (solamente se aprieta el pedal el 8% del tiempo de vuelta). Como consecuencia directa, Australia se ha incluido en la lista de circuitos donde se aplicará el límite inferior de recuperación por vuelta: 8 megajulios en lugar de los habituales 8,5. Una medida preventiva para no agudizar todavía más el problema energético en un trazado naturalmente veloz. Dado el déficit de zonas de frenada, será una herramienta fundamental que los pilotos apliquen un freno motor mientras se acelera a fondo en la recta. Mucho intuitivo y bastante por descubrir momento a momento, ya con los autos preparados para competir.
Cadillac apuesta por dos experimentados
El debutante Cadillac apuesta a dos experimentados, aunque los modelos sean intrigantes para todos. Sus pilotos son Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, que regresan a la categoría después de que ambos pasaron un año fuera de la parrilla en 2025, por distintos motivos. El finlandés se quedó sin lugar en Sauber a finales de 2024 y estuvo como piloto de reserva de Mercedes el año pasado, mientras que el mexicano fue relegado de su asiento en Red Bull y tuvo un año completamente alejado del deporte motor.
Cómo llegan los equipos tras las pruebas de pretemporada
Luego de las prácticas de pretemporada, hay más incógnitas que certezas. Mercedes es el favorito que no quiere serlo y llega a Melbourne como el equipo a batir. McLaren, campeona de constructoras y de pilotos con Lando Norris, apostó a ganar fiabilidad y diseñar estrategias de carrera, también con motores Mercedes, al igual que Williams y Alpine. Red Bull es una agradable sorpresa con el motor propio, que se extiende a Racing Bulls. Las Ferrari fueron ganando convicción y consistencia a medida que avanzaban las jornadas de prueba. Haas necesita rodar más para tomar confianza. Aston Martin fue el que más problemas sufrió y no se tiene fe para durar demasiado en la pista en el comienzo de la temporada. Audi es la nueva cara de lo que fue hasta diciembre Sauber. Y Cadillac es el novato en la grilla: un nuevo fabricante enfrentando su primera temporada completa en medio de una transición reglamentaria.
Algunas claves de los nuevos modelos
La administración energética se vuelve central porque ahora el sistema híbrido representa el 50 % de la potencia total del auto. El restante 50 % corresponde al motor de combustión que funciona con combustibles sintéticos, en lo que se refiere a la gestión. Por otro lado, otro punto importante a considerar es la técnica clásica de ahorro de combustible y energía: el piloto levanta el pie del acelerador antes de la frenada y deja que el auto avance por inercia, con lo que reduce el consumo y ayuda a recargar la batería.
Cómo sigue la actividad en el GP de Austalia
La actividad del Gran Premio de Australia, que comenzará con la primera sesión de entrenamientos a las 22.30 (hora argentina), seguirá con la segunda práctica libre, desde las 2 del viernes; la tercera se desarrollará a las 22.30 del mismo día y la clasificación está prevista para el sábado, a las 2. En tanto, la carrera, el domingo, será a la 1 de la madrugada de nuestro país.
Innovaciones en las transmisiones
La revolución no será solo técnica. Las transmisiones televisivas también incorporarán innovaciones para ayudar a interpretar lo que ocurre en el circuito. Una de ellas será la aparición de mini sectores en los cronómetros en vivo, pequeños tramos dentro de cada sector del circuito que permitirán identificar más rápido si una vuelta es mejor o peor que la referencia. La herramienta, probada en pretemporada, permitirá entender en tiempo real si un piloto está realizando una vuelta sobresaliente sin esperar al final de cada sector.
Las largadas, entre las mayores incógnitas
Quizás el aspecto más impredecible de este debut de la categoría en 2026 será la largada. La eliminación del generador-motor eléctrico (MGU-H), que ayudaba a acelerar el turbo para dar potencia casi instantánea, provoca que el motor de combustión tarde mucho en disponer de fuerza para realizar una largada aceptable. Ahora se demora entre 5 y 10 segundos para poder hacerlo. En Bahréin, donde fueron los últimos dos y más importantes test, había mucha diferencia en la respuesta de los coches y se comprobó que aumentaba la probabilidad de accidentes en cadena si varios pilotos se quedaban paralizados al apagarse las luces de largada.
Un comienzo lleno de incertidumbre
El trazado urbano de Albert Park albergará la primera de las 24 fechas de la temporada de Fórmula 1 de 2026 y es el primero en ofrecer a los aficionados los nuevos cambios que se realizaron a los monoplazas: son más chicos, con motores con mayor protagonismo eléctrico y con nuevas herramientas para favorecer los sobrepasos. Nunca en la historia moderna de la categoría se había llegado al Gran Premio inaugural del año con semejante nivel de incertidumbre.
Bienvenidos a la cobertura de los entrenamientos del GP de Australia
Esta noche, desde las 22.30 de la Argentina y por una hora, Franco Colapinto comenzará a girar con el nuevo modelo eléctrico que marca el inicio de una nueva era de la Fórmula 1, en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Australia. Con el Alpine, el piloto argentino buscará afianzar las buenas sensaciones que tuvo en las pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahréin, con miras a la carrera de la madrugada del domingo, a 58 vueltas, ahora con 22 participantes en la pista. Transmiten Disney+ y Fox Sports. En LA NACION, aquí, habrá un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
