Alpine y la presentación de la temporada 2026 de Fórmula 1, con Colapinto y Gasly: “Nuevas oportunidades”

“El próximo capítulo… 2026. Una nueva era, nuevas oportunidades. Todo empieza aquí“. Con ese lema, el equipo Alpine de Fórmula 1, la escudería que arropa al argentino Franco Colapinto y al francés Pierre Gasly, realizó una emotiva presentación oficial de la nueva temporada.

Con imágenes de los dos pilotos, los trabajos de los ingenieros y los ensayos en la pista, más una música que le aporta épica a las imágenes, Alpine decidió mostrarse renovado. “Creo que esto es una forma de vivir para nosotros. Toda nuestra vida está en el deporte y estamos poniendo toda nuestra energía y todo eso para empezar una nueva jornada con gente nueva, súper especial, especialmente con un equipo tan exitoso como Renault y Alpine”, dijo el pilarense Colapinto, que comenzará su tercera temporada como piloto (la primera desde el comienzo) de la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto, durante los ensayos de pretemporada en el circuito de Sakhir (Bahréin) Sona Maleterova - Getty Images Europe

Y prosiguió narrando el argentino de 22 años: “Tenés que ser muy apasionado aquí. Tenés que hacer muchos sacrificios. El sacrificio es parte de la Fórmula 1 y hay que elegir muchas veces”.

Gasly, de 30 años, nacido en Ruan, aportó: “El legado, el historial del equipo. Puedo sentir mucha pasión en este lugar. Realmente creo en el momento que tenemos (...) El primer paso para mí significa... Una oportunidad. Este equipo no ha tenido éxito. Y, al final del día, eso es lo que necesitamos. Necesitamos la oportunidad de poder actuar. Me siento como si fuera el momento perfecto para volar. El equipo sigue siendo más fuerte. Es sólo un momento hasta que podamos desbloquear el potencial. Es un poco más cerca y más cerca de convertirse en una realidad”.

“Una nueva era, nuevas oportunidades”

The next chapter… 2026.



A new era, new opportunities. It all starts here. pic.twitter.com/XMzqyA08ti — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 1, 2026

Colapinto concluyó: “A año tras año, es lo que nos motiva a seguir empujando con nuevos objetivos y nuevos sueños”.

El mes pasado, después de tres días de ensayos en la pista de Bahréin, el equipo Alpine y sus pilotos completaron más de 1000 vueltas y regresaron al simulador en Inglaterra con optimismo. Hay buenas sensaciones y esperanzas reforzadas. Tras los tests de pretemporada sin problemas serios, la escuadra franco-británica abandonó el último lugar en el que terminó el año pasado entre los constructores para afianzarse en la batalla por encabezar el medio pelotón.

El equipo se concentró en estas últimas semanas en lograr buen rendimiento en carrera, o sea en tandas largas, y aprender cómo regenerar de mejor manera la energía para las baterías del sistema eléctrico. El rendimiento del nuevo Alpine A526 será la gran incógnita y el mayor desafío del equipo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1

El Campeonato Mundial de la F1 comenzará en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia, el próximo fin de semana del 8 de marzo. Desde ese momento serán nueve meses de intensa actividad, con un parate entre julio y agosto por el receso invernal europeo, hasta que concluya la temporada el 6 de diciembre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes.

Será una temporada de cambios importantes. Los 22 conductores (se sumaron dos más por la inclusión de Cadillac, con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas) deberán adaptarse rápido para lograr la mejor versión. Los motores ahora son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y menos costosas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Los autos, además, son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.