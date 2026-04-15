La acción para Franco Colapinto no se detiene: salió a la pista en el circuito de Silverstone

Nada de descanso. Si bien se abrió una ventana en el calendario de la Fórmula 1, Alpine aprovechó el receso forzado de abril para salir a la pista en Silverstone con Franco Colapinto al volante del A526 en el marco de un día de filmación para la escudería francesa. El piloto argentino, que hasta el momento logró un décimo puesto en el Gran Premio de China como su mejor resultado en el inicio de la temporada, trabajó en su monoplaza para ajustar detalles en los 200 kilómetros permitidos por reglamento para este tipo de pruebas, donde los equipos además deben utilizar neumáticos de demostración de Pirelli y no los utilizados en los fines de semana de carrera.

Con esa distancia Colapinto podrá dar 33 vueltas al circuito de Silverstone en la configuración que se usa para el Gran Premio de Gran Bretaña. Se trata del segundo día de filmación de Alpine este año de los dos permitidos como máximo para cada escudería luego de utilizar el primero el 21 de enero último para realizar el estreno en la pista del nuevo monoplaza, también en Silverstone, con Pierre Gasly al volante en aquella ocasión.

Putting the work in with the team 💪



Today @francolapinto’s back in the A526 completing 200km as part of our filming day pic.twitter.com/kxrFTJBkTu — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 15, 2026

Luego de estas jornadas de pruebas en Silverstone, Colapinto viajará en los próximos días a la Argentina para realizar el 26 de abril una exhibición en un circuito callejero que se trazará en Buenos Aires.

Según explican los medios especializados, se espera que la escudería francesa realice comprobaciones en el monoplaza luego de analizar durante las últimas dos semanas toda la información acumulada durante un intenso mes de marzo que contó con tres fechas para poner en marcha el campeonato.

En lo que va de 2026, Colapinto finalizó 14° en Australia, décimo en China y 16° en Japón, en un arranque de año en que el argentino se vio afectado por diferentes situaciones en la pista ajenas a él que lo afectaron en los resultados finales. “El coche de seguridad me volvió a perjudicar. Creo que, viendo el ritmo, hice una buena largada, estaba detrás de Liam (Lawson), estaba gestionando los neumáticos y parecía bastante más rápido que él. Y al final Liam terminó noveno”, se lamentó Colapinto hace un par de semanas tras la carrera en Suzuka.

Y agregó: “Creo que teníamos el ritmo. Otra vez es una pena haber clasificado atrás, porque eso nos dejó en desventaja. Pero el ritmo de hoy no parecía malo, simplemente quedé muy atrapado detrás de todos. Atrapado detrás de Liam, atrapado detrás de Carlos durante la carrera, y no se puede adelantar”.

Más allá de los resultados de Colapinto, Alpine tuvo un sólido inicio de temporada después de apostar desde 2025 por el desarrollo del monoplaza para 2026. El equipo está quinto en el campeonato de constructores, empatado en puntos con Red Bull y a dos unidades del cuarto lugar que ocupa Haas.