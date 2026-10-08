Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de Singapur

La Fórmula 1 (F1) se encamina a tener un nuevo campeón de pilotos en la temporada 2026 porque Lando Norris (McLaren), el ganador de 2025, está algo lejos de la pelea después de 16 carreras y a falta de siete para concluir un calendario cuya próxima estación será el Gran Premio de Singapur en el circuito de Yas Marina este fin de semana.

El piloto británico marcha quinto con 188 puntos, la misma cantidad que el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), y está lejos del líder absoluto que es Kimi Antonelli (Mercedes). El italiano ganó ocho carreras en el campeonato, suma 320 unidades y le sacó una gran distancia a su escolta y compañero de equipo, George Russell con 236. Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los máximos ganadores de la historia con siete títulos junto a Micheal Schumacher, se ubica tercero con 214.

Teniendo en cuenta que restan siete carreras más la prueba sprint en Marina Bay, hay 183 tantos en juego. En ese contexto, Antonelli tiene un gran margen a su favor para encaminarse con apenas 20 años a su primera estrella en el Gran Circo.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, no consiguió puntos en las últimas dos carreras -Azerbaiyán y Bahréin en Malasia- y se mantiene 12° en la general con 27 tantos. El argentino ya hizo su mejor temporada desde que está en la F1, en la que debutó en 2024 con Williams y este fin de semana llegar a las 43 carreras, casualmente el número que utiliza.

El monoplaza Alpine que conduce Franco Colapinto en la Fórmula 1 I-HWA CHENG - AFP

En el torneo de constructores Mercedes suma 556 puntos contra 405 de Ferrari y también desfila a la coronación porque es muy complejo que lo alcancen y supere. Alpine, en tanto, marcha sexto con 68 unidades gracias a las producciones de Colapinto y Pierre Gasly, décimo con 41.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Tabla de campeones de la Fórmula 1