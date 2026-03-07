Así fue el accidente de Max Verstappen durante la Q1 del GP de Australia: “Estoy bien, nada roto”

El panorama parecía claro en Melbourne: Max Verstappen era el único que podía inquietar a los Mercedes voladores de George Russell y Kimi Antonelli, mientras McLaren se debatía en problemas y las Ferrari no lucían tan en gran forma como habían amenazado en los tests de Bahréin. Sin embargo, todo cambió radicalmente durante la Q1. Un impacto impresionante que impresionó a todos tuvo un protagonista poco usual en estas cuestiones: Verstappen perdió el control de su Red Bull y terminó golpeando contra las defensas en la curva uno. Adiós al sueño de largar adelante, las grúas debieron remover el auto, que luego de arreglados los daños iniciará el Gran Premio de Australia desde la 20a. posición en la madrugada del domingo en Argentina.

“Solo pisé los frenos y de repente el eje trasero quedó completamente bloqueado de la nada. Así que no sé por qué sucedió eso o cómo sucedió. Nunca había experimentado algo así en mi carrera, que el eje trasero se bloquee. Por supuesto que no puedes evitar eso a esa velocidad”, fueron sus primeras declaraciones luego del incidente, que lo obligó a pasar por una revisión médica.

Una grúa remueve el monoplaza de Verstappen, que deberá ser reparado para la largada de este domingo PAUL CROCK� - AFP�

Luego, dio más detalles: “El golpe no fue tan malo, solo que el volante se salió de mis manos y por eso tuve que ir al centro médico, pero todo bien. Es como un poco gracioso cuando golpeas algo, pero todo está bien ahora. Solo tuve que hacerme unas radiografías para ver si mis manos estaban bien, pero no tengo ninguna fractura”, tranquilizó el neerlandés.

"NUNCA HABÍA EXPERIMENTADO ALGO ASÍ EN TODA MI VIDA", Max Verstappen habló sobre el impactante choque que protagonizó durante la Q1.



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8rxCK0RXUd — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026

Todo apunta a una falla del equipo. Debido a la necesidad de recuperar energía en las frenadas para alimentar las baterías, los ingenieros pueden regular el efecto frenante (a más efecto, mayor generación de electricidad) del motor eléctrico, que cuando se suelta el pedal del acelerador se transforma en generador. Esa regulación, si es demasiado ambiciosa, puede producir exactamente lo que le pasó al cuatro veces campeón mundial.

“Todavía no he mirado qué falló. Nunca me había pasado algo así. Estaba frenando y, de repente, se bloqueó todo el eje trasero, y eso a esa velocidad es imposible de arreglar. A ver qué hacemos mañana”, declaró un Verstappen relajado pese al susto del accidente.

Verstappen vuelve a estar en el centro de la escena luego de las duras declaraciones que realizó durante la pretemporada con respecto a los cambios reglamentarios impulsados por la FIA. “Será complicado de seguir y de entender”, anticipó el piloto de Red Bull. Ocurre que en la temporada 2026 entran en vigor nuevas regulaciones técnicas con un énfasis mucho mayor en la gestión de la energía. La unidad de potencia tendrá un componente eléctrico más determinante y la administración de la batería será clave en cada tramo del circuito. Para el espectador, eso significa que muchas decisiones estratégicas no se verán a simple vista.

Verstappen fue revisado por médicos luego del accidente, pero no tuvo ninguna lesión Asanka Brendon Ratnayake� - AP�

El neerlandés no ocultó sus dudas. “Cuando miro los datos, me pregunto: ¿esto es realmente lo que queremos?”, deslizó. La pregunta no apunta a la dificultad de adaptación. Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, demostró que puede moldear su estilo a diferentes reglamentos. Su objeción es otra: la experiencia de conducción y, por extensión, la experiencia del espectáculo.

“No tiene que ver con los resultados”, aclaró, anticipándose a la lectura simplista de que un eventual dominio de su equipo podría suavizar su postura.