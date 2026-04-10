Gianpiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Max Verstappen, abandonará Red Bull para irse a McLaren
La del italiano de 45 años se suma a las salidas de otras piezas clave del equipo multicampeón; los anuncios de ambas escuderías
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El italiano Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera del cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1 neerlandés Max Verstappen, abandonará su cargo a fines de 2027, anunció Red Bull, y “cuando venza su contrato actual” pondrá rumbo hacia McLaren, vigente campeón de constructores y escudería del monarca de los pilotos, Lando Norris. La noticia sorprende, pues no estaba en el radar, y tiene un impacto grande en estos días por una situación que atañe al propio ‘MadMax’.
El campeón de 2021, 2022, 2023 y 2024 se siente muy a disgusto con los nuevos modelos de la F. 1 y habla en serio sobre dejar la máxima categoría del automovilismo. Logró un primer campeonato mundial a los 24. Y el cuarto a los 27. Ahora, con 28 años, suma 71 victorias, sólo por detrás de Lewis Hamilton (105) y Michael Schumacher (91) en la lista histórica. Pero perdió el entusiasmo desde la entrada en vigor de una nueva normativa técnica que modificó profundamente los monoplazas, con motores compuestos en un 53% por la parte térmica y en un 46% por la eléctrica.
“Lambiase es un miembro muy valorado del equipo, al que se incorporó en 2015. Hasta su salida prevista, seguirá desempeñando sus funciones de director de competición e ingeniero de carrera de Max Verstappen”, indicó la escudería austríaca.
Gianpiero desempeñó un papel fundamental junto a MadMax al ser su interlocutor por radio durante los fines de semana de carrera desde la llegada del piloto a la escudería, ocurrida en 2016. Era Lambiase quien informaba, consultaba, alentaba y felicitaba a Verstappen por audio desde el box hacia el auto. Aún lo es, incluso. Y lo será todavía durante algo más de un año y medio. Juntos han conquistado las cuatro coronas mundiales del dream team que dominó la categoría en 2022 y 2023, incluidos los 21 triunfos en 22 carreras en el último de esos dos años.
Unos minutos después del comunicado de Red Bull, McLaren anunció la llegada “a más tardar en 2028” del ingeniero de 45 años como director de operaciones de carrera, bajo la responsabilidad del director del equipo, el italiano Andrea Stella. Esta marcha del italiano supone un nuevo golpe para Red Bull, que ya vio irse a varios de sus responsables estelares en los últimos meses: los ingleses Adrian Newey y Jonathan Wheatley y el asesor austríaco Helmut Marko.
Además, el histórico director de la escudería, el inglés Christian Horner, fue destituido en julio de 2025 y reemplazado por el francés Laurent Mekies, que hasta entonces dirigía Racing Bulls, el equipo B de la marca que está viviendo un complicado inicio de temporada.
Luego de tres grandes premios, Red Bull ocupa la quinta posición en la clasificación entre los once constructores, con 16 puntos, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Haas y a la par de Alpine. Y durante abril trabaja para acortar las diferencias y solucionar problemas, a la espera de la reanudación del campeonato, que tendrá lugar el primer fin de semana de mayo en Miami, tras las cancelaciones por el conflicto en Medio Oriente de las fechas de Bahréin y Arabia Saudita.
En ese contexto, Verstappen está noveno entre los 22 pilotos, con 12 puntos, y su compañero, el francés Isack Hadjar, llegado en esta temporada procedente de Racing Bulls, ocupa el duodécimo lugar, con 4, en una tabla que lidera con 72 el italiano Kimi Antonelli, vencedor de las dos últimas competencias, en China y Japón, con Mercedes.
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