Verstappen gira en Nürburgring con un auto de Resistencia y piensa en Le Mans mientras lo convencen para que no deje la F1

Con las cancelaciones de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita de Fórmula 1 que estaban programados durante abril por el conflicto bélico en Medio Oriente, Max Verstappen no se quedó quieto y está trabajando en otra categoría del automovilismo: el Mundial de Resistencia.

Su participación este fin de semana en las clasificatorias de las 24 horas de Nürburgring se centra por completo en la preparación para la carrera de Le Mans que se celebrará del 14 al 17 de mayo próximo, tras la reanudación de la actividad en la F1 en Miami, del 1 al 3 de ese mes, y una semana antes de competir en Canadá. Por lo pronto, este sábado el neerlandés adquirirá una valiosa experiencia porque serán sus primeras vueltas en el Nordschleife en la oscuridad, en la noche alemana, tras girar de dia.

Max Verstappen (3) gira en el Mundial de Resistencia como práctica para correr el mes próximo en Le Mans Verstappen.com

En ese contexto, la actividad no comenzó de la mejor manera para su equipo: el Mercedes-AMG de Winward recibió una penalización de tres puestos en la grilla tras un incidente en la primera clasificación en la que se vio involucrado su compañero de equipo, Lucas Auer. Esto significa que Verstappen y Auer saldrán desde la novena posición en lugar de la sexta.

Auer chocó al Porsche Cayman de la escudería Adrenalin en el sector de Hohe Acht del circuito durante un intento fallido de adelantamiento. El piloto austriaco quiso meterse por el interior de una curva a la derecha, pero el auto 941 se mantuvo en la trazada ideal, lo desestabilizó y su rival quedó haciendo un trompo en el trazado. No se especificó si en ese momento conducía Adrian Rziczny, Mark van der Snel o Max van der Snel, que alternan el manejo de ese vehículo.

Lucas Auer and Max Verstappen have been handed a three-place grid penalty for causing a collision in qualifying for Saturday’s four-hour NLS4 race at the Nordschleife 👀 pic.twitter.com/e0adnk9MTb — The Race (@wearetherace) April 18, 2026

“El piloto del coche número 941 explicó que se mantuvo en la traza ideal y no se percató de la proximidad del coche número 3, que iba más rápido. El piloto del coche número 3 declaró que sí vio el hueco, pero calculó mal la situación. Además, se disculpó con el coche número 941 inmediatamente después de su turno”, describió el comunicado.

Este no es el primer contratiempo de este tipo para Verstappen en el Nordschleife, recuerda Motorsport. En marzo pasado, junto con Daniel Juncadella y Jules Gunon, ganó la segunda carrera de la temporada de la Nürburgring Endurance Series (NLS). Sin embargo, la victoria fue posteriormente anulada porque el equipo había utilizado un juego de neumáticos de más durante la carrera.

Un dato de color: MadMax reveló, en una entrevista con el portal Viaplay, que para estar este fin de semana en competencia necesitó de una charla con Kelly Piquet, su mujer, hija de Nelson Piquet, tricampeón mundial de F1. “Un mes sin actividad no significa que no tenga que competir. Claro que tengo que sacar el tema en mi casa. Kelly me dijo: ‘Oh, se cancelaron dos carreras’. Le dije que sí, que era cierto, pero que tenía un fin de semana programado para ir a correr de todas formas. Entonces, me miró un momento como diciendo: ‘¿De verdad es necesario?’”, recordó, entre risas.

Todo esto sucede mientras Max se siente a disgusto con los nuevos modelos de la F1 y busca diversión acelerando a fondo en otra categoría. Varios pilotos fueron críticos y el cuatro veces campeón con Red Bull fue uno de los más francos. En rigor, ya advirtió sobre ello durante el Gran Premio de Austria de 2023, tras su primera prueba en un simulador basada en el nuevo reglamento. Como sus críticas no disminuyeron e, incluso, este año catalogó como “Fórmula E con esteroides” a los vehículos actuales, los que manejan la Fórmula 1 buscan calmarlo.

Stefano Domenicali, CEO de la F1, junto a Max Verstappen, en un momento feliz para el neerlandés, por conseguir la pole en Emilia Romagna; hoy, ven diferente a la categoría Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

“Ya me conoces, respeto mucho a Max. Hablo mucho con él y, por supuesto, tiene opiniones bastante firmes al respecto. Necesitamos recordar la razón por la que estamos aquí con este reglamento. De lo contrario, perdemos el punto de partida; y si empiezas a mirar en mitad de la carrera, te pierdes la salida. Así que es así, y creo que ciertos puntos son válidos y por eso estamos aquí para arreglarlos todos juntos”, comentó Stéfano Domenicali, CEO y presidente de la F1, durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com en las oficinas de Londres. Quieren conocer las opiniones de todos, pero especialmente volver a tener a Verstappen contento en la pista, sin que evalúe dejarlos.

Se extendió el italiano: “Creo que, por supuesto, él entenderá que hay un panorama más amplio. Pueden gustarme ciertas cosas o no, o gustarme ciertas cosas más o menos. Pero, de algún modo, todos necesitan entender que, como dije, hay ciertas razones. El deporte es más grande que cualquiera de nosotros, cualquiera. Y esto es algo que todos deben recordar. Todos significa todos, sin excluir a nadie. El deporte está en el año 76 de estas etapas. He visto a gente dirigirlo, pilotos, ingenieros fantásticos, estrellas, todos... Pero el deporte es sólido, mira hacia adelante, y eso es lo que estoy diciendo”.

Y concluyó: “Max es cuatro veces campeón del mundo. Es un piloto increíble, uno de los mejores sin duda, quizá el mejor. Personalmente, realmente espero que pueda quedarse. Estoy seguro de que, ya sabes, la adrenalina que puedes encontrar en la Fórmula 1 es única y realmente espero que se quede. Pero no puedo decir más que eso. Por eso, les digo que intenten ser constructivos, aunque a veces las personas en ciertas situaciones puedan verse arrastradas a ciertas dimensiones emocionales, que no son las cosas que necesitamos para nuestro deporte.”