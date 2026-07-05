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Así quedó la tabla de posiciones de la F1, tras el triunfo de Charles Leclerc en el GP de Gran Bretaña

El monegasco se quedó con el triunfo seguido de George Russell y Lewis Hamilton; los tres le descontaron muchos puntos al líder, Kimi Antonelli; Franco Colapinto sumó dos unidades

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Charles Leclerc logró el primer triunfo en la temporada 2026 de la Fórmula 1
Charles Leclerc logró el primer triunfo en la temporada 2026 de la Fórmula 1Clive Rose - Getty Images Europe

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está al rojo vivo porque en el Gran Premio de Gran Bretaña que se realizó este domingo en el circuito de Silverstone y correspondió a la duodécima fecha del calendario el líder del torneo, Kimi Antonelli (Mercedes), no sumó puntos y le descontaron los tres que se ubican detrás suyo: el ganador Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Mercedes).

El joven italiano, que el sábado ganó la carrera sprint, terminó undécimo porque fue penalizado con cinco segundos y se quedó en 179 puntos. La gran diferencia con la que llegó a Inglaterra -ganó cinco de las nueve carreras del año- le posibilita seguir en la cima con 25 unidades más que su compañero Russell y 32 más que Hamilton. Leclerc, con su primer triunfo en el certamen, llegó a los 108.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, hizo una gran carrera y se ubicó noveno, tras haber largado 19°. Así, sumó dos unidades y acumula 18 en total, con las que alcanzó en el duodécimo puesto a Oliver Bearman (Haas). Su compañero Pierre Gasly terminó décimo y consiguió un punto, por lo que tiene 42 en el escalafón.

En la tabla de constructores Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, domina con 333 puntos, 78 más que Ferrari. Alpine, en tanto, sigue quinto con 60 unidades.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
  • GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).
  • GP de Austria: George Russell (Mercedes).
  • GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de Gran Bretaña
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de Gran Bretaña

Tabla de posiciones de constructores

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de Gran Bretaña
La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de Gran Bretaña

La próxima carrera de la Fórmula 1 2026 será el fin de semana del domingo 19 de julio el Gran Premio de Spa-Francorchamps en Bélgica. La prueba corresponderá a la duodécima fecha de un calendario trastocado por la suspensión de dos eventos, los de Bahréin y Arabia Saudita, a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

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