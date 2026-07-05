Así quedó la tabla de posiciones de la F1, tras el triunfo de Charles Leclerc en el GP de Gran Bretaña

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está al rojo vivo porque en el Gran Premio de Gran Bretaña que se realizó este domingo en el circuito de Silverstone y correspondió a la duodécima fecha del calendario el líder del torneo, Kimi Antonelli (Mercedes), no sumó puntos y le descontaron los tres que se ubican detrás suyo: el ganador Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Mercedes).

El joven italiano, que el sábado ganó la carrera sprint, terminó undécimo porque fue penalizado con cinco segundos y se quedó en 179 puntos. La gran diferencia con la que llegó a Inglaterra -ganó cinco de las nueve carreras del año- le posibilita seguir en la cima con 25 unidades más que su compañero Russell y 32 más que Hamilton. Leclerc, con su primer triunfo en el certamen, llegó a los 108.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, hizo una gran carrera y se ubicó noveno, tras haber largado 19°. Así, sumó dos unidades y acumula 18 en total, con las que alcanzó en el duodécimo puesto a Oliver Bearman (Haas). Su compañero Pierre Gasly terminó décimo y consiguió un punto, por lo que tiene 42 en el escalafón.

En la tabla de constructores Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, domina con 333 puntos, 78 más que Ferrari. Alpine, en tanto, sigue quinto con 60 unidades.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de Gran Bretaña

Tabla de posiciones de constructores

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de Gran Bretaña

La próxima carrera de la Fórmula 1 2026 será el fin de semana del domingo 19 de julio el Gran Premio de Spa-Francorchamps en Bélgica. La prueba corresponderá a la duodécima fecha de un calendario trastocado por la suspensión de dos eventos, los de Bahréin y Arabia Saudita, a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.