Road show: a qué hora es la exhibición de Colapinto en la Argentina

La presencia de Franco Colapinto en la Argentina para llevar a cabo una exhibición antes de que se reanude la temporada 2026 de la Fórmula 1 genera una gran expectativa y miles de fanáticos, con y sin ticket, esperan con ansias el domingo 26 de abril para colmar las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

El ‘Franco Colapinto Road Show 2026′ se desarrollá al mediodía, en horario a oficializar, en un circuito que se montará en el barrio porteño de Palermo, entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento. El evento se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El circuito que se diagramó para la exhibición de Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires

La presencia del conductor argentino de la F1 en nuestro país es posible gracias a que el calendario del Gran Circo atraviesa un receso forzado por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto en Medio Oriente. La exhibición es una semana antes del Gran Premio de Miami, por lo que la estadía del pilarense en su tierra será fugaz y exclusivamente para mostrarse ante los fanáticos en un contexto de una agenda intensa y cargada que sostiene como piloto del Gran Circo.

Colapinto conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Fórmula One Team. Así, se convertirá en el primer argentino en circular con un auto de F1 por las calles de Buenos Aires. Los anteriores eventos de la categoría Fórmula 1 que se desarrollaron con pilotos argentinos fueron en el autódromo, como el caso de Juan Manuel Fangio.

El despliegue de la Fórmula 1 en la Argentina se da 14 años después de la última vez que un monoplaza circuló por la ciudad. En 2012 se realizó una exhibición con el australiano Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing. Desde entonces, la categoría más importante del automovilismo mundial no volvió a pisar territorio albiceleste.

El anuncio oficial de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El fin de semana siguiente al de la exhibición en la Ciudad de Buenos Aires, Colapinto competirá en la sexta jornada de la Fórmula 1 en Miami, Estados Unidos. Significará la reanudación del campeonato que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y en el que el argentino tiene un punto gracias al décimo puesto que consiguió en el GP de China.

La F1 no tiene una fecha en nuestro país y el circuito más próximo que visitará Colapinto con Alpine será el de Interlagos en San Pablo. El GP de Brasil está previsto para el fin de semana del domingo 8 de noviembre y corresponderá a la 21ª jornada.