Próxima carrera de la F1 2026: cuándo se corre el GP de Miami

La quinta fecha del certamen se disputará el primer fin de semana de mayo, tras un receso de más de un mes por el conflicto bélico en Medio Oriente
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La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en la recta final de un parate inesperado y forzado por cancelación de los GP de Bahrein y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente y las escuderías y pilotos se preparan para reanudar la actividad el primer fin de semana de mayo en el Gran Premio de Miami.
La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió, a partir de la situación entre Estados Unidos e Israel contra Irán que se extendió a otros países de la zona, suspender las fechas cuatro y cinco. La determinación no solo radica en la peligrosidad de circular y establecerse en un área de guerra, sino también a la complejidad logística que hubiese signifcado para las 11 escuderías y 22 pilotos llegar hasta los circuitos.
El cronograma de la sexta jornada en el circuito estadounidense se extiende del viernes 1° de mayo al domingo 3 y tiene carrera sprint, por lo que habrá una sola práctica y luego iniciará la competencia. La actividad se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney + Premium.
Cronograma del GP de Miami 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 1° de mayo
- 13.30: Práctica 1.
- 17.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 2 de mayo
- 13: Carrera sprint.
- 17: Clasificación para la carrera.
Domingo 3 de mayo
- 17: Carrera.
El GP de Miami es relativamente nuevo porque se desarrolla desde 2022 y tuvo apenas cuatro ediciones con dos victorias para Max Verstappen (Red Bull), una para Lando Norris (McLaren) y la última para Oscar Piastri (McLaren).
Ganadores del GP de Miami
- 2022: Max Verstappen (Países Bajos).
- 2023: Max Verstappen (Países Bajos).
- 2024: Lando Norris (Gran Bretaña).
- 2025: Oscar Piastri (Gran Bretaña).
Con sus victorias en los GP de China y de Japón, Kimi Antonelli (Mercedes) domina la tabla de posiciones de pilotos y es el conductor más joven de la historia de la F1 en hacerlo con 19 años. El italiano tiene 72 puntos, nueve más que su compañero de equipo, George Russell. Tercero está Charles Leclerc (Ferrari) con 49 y más atrás aparece Lewis Hamilton (Ferrari), con 41. Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las producciones de sus pilotos.
Franco Colapinto (Alpine), que el próximo domingo realizará una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un arranque de temporada positivo y sumó su primer punto para la escudería francesa con el décimo lugar en el GP de China. Su compañero Pierre Gasly ya consiguió 15 unidades en el certamen y se ubica octavo en la tabla de posiciones de pilotos.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de campeones de la Fórmula 1
- Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7
- Juan Manuel Fangio - 5
- Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4
- Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3
- Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2
- Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1
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