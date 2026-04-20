Colapinto en la Argentina: qué se sabe de la agenda y exhibición del piloto de la Fórmula 1

La exhibición de Franco Colapinto en la Argentina es uno de los eventos deportivos más importantes del año y hay una gran expectativa, al punto que los miles de tickets que se pusieron a la venta se agotaron en pocos minutos y quienes no pudieron comprar deberán acudir a los espacios gratuitos.

El evento, denominado ‘Franco Colapinto Road Show 2026′, se realizará el domingo 26 de abril desde las 11 en un circuito que se montará en el barrio porteño de Palermo entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El anuncio oficial de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

La presencia del conductor argentino de la F1 en nuestro país fue posible gracias a que el calendario de la temporada 2026 tuvo un receso forzado por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto en Medio Oriente. La exhibición es una semana antes del Gran Premio de Miami, por lo que la estadía del pilarense en su tierra será fugaz y exclusivamente para mostrarse ante los fanáticos en un contexto de una agenda intensa y cargada que sostiene como piloto del Gran Circo.

Colapinto conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Fórmula One Team. Así, se convertirá en el primer argentino en circular con un auto de F1 por las calles de Buenos Aires. Los anteriores eventos de la categoría Fórmula 1 que se desarrollaron con pilotos argentinos fueron en el autódromo, como el caso de Juan Manuel Fangio.

El circuito que se diagramó para la exhibición de Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires

El despliegue de la Fórmula 1 en la Argentina se da 14 años después de la última vez que un monoplaza circuló por la ciudad. En 2012 se realizó una exhibición con el australiano Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing. Desde entonces, la categoría más importante del automovilismo mundial no volvió a pisar territorio albiceleste.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima Opta

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine