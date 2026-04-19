Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Santiago Mangoni en Concepción del Uruguay

Se desarrolló este domingo la cuarta final de la temporada 2026 del Turismo de Carretera (TC) en la que Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) se quedó con el triunfo y Jonatan Castellano (Dodge Challenger) sostuvo el primer puesto en la tabla de posiciones de la etapa regular.

El piloto de Balcarce dominó la carrera de principio a fin y logró su cuarta victoria en la categoría más tradicional del automovilismo nacional después de tres años. Con los puntos que sumó, llegó a los 91,5 y escaló hasta el sexto puesto del escalafón que sigue comandando Castellano con 132,5 seguido de José Manuel Urcera (Toyota) con 123,5 y Mauricio Lambiris (Ford Mustang), escolta de Mangoni en la prueba con 111.

Tabla de posiciones del TC 2026

Jonatan Castellano (Dodge Challenger) - 132,5 puntos

José Manuel Urcera (Toyota) - 123,5

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) - 111

Diego Azar (Mereceds Benz) - 98

Hernán Palazzo (Toyota) - 94,5

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) - 91,5*

Agustín Rossi (Toyota) - 90

Otto Fritzler (Mercedes Benz) - 89,5

Elio Craparo (Ford Mustang) - 88,5

Facundo Chapur (Torino) - 86

*Ganó una carrera.

Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2026

El Calafate, Santa Cruz - Nicolás Moscardini (Ford Mustang).

Viedma, Río Negro - Julián Santero (BMW).

Centenario, Neuquén - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).

10 mayo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

31 de mayo en Alta Gracia, Córdoba.

21 de junio en Rafaela, Santa Fe.

12 de julio en Posadas, Misiones.

2 de agosto en San Juan Villicum 2.

23 de agosto en Paraná, Entre Ríos.

13 de septiembre en circuito a confirmar.

4 de octubre en circuito a confirmar.

25 de octubre en circuito a confirmar.

15 de noviembre en circuito a confirmar.

6 de diciembre en circuito a confirmar.

Agustín Canapino se quedó con el triunfo en Neuquén, en la tercera fecha del Turismo de Carretera, y quiere repetir el título en el TC

El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos suman puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresan a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumarán en la última jornada tres autos “de último minuto” con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

Tabla de campeones del TC

En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 81 títulos (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).