Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Santiago Mangoni en Concepción del Uruguay

El piloto de Balcarce ganó la cuarta final de la temporada en el circuito entrerriano y escaló al cuarto lugar de la general que domina Jonatan Castellano
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Se desarrolló este domingo la cuarta final de la temporada 2026 del Turismo de Carretera (TC) en la que Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) se quedó con el triunfo y Jonatan Castellano (Dodge Challenger) sostuvo el primer puesto en la tabla de posiciones de la etapa regular.
El piloto de Balcarce dominó la carrera de principio a fin y logró su cuarta victoria en la categoría más tradicional del automovilismo nacional después de tres años. Con los puntos que sumó, llegó a los 91,5 y escaló hasta el sexto puesto del escalafón que sigue comandando Castellano con 132,5 seguido de José Manuel Urcera (Toyota) con 123,5 y Mauricio Lambiris (Ford Mustang), escolta de Mangoni en la prueba con 111.
Así quedó el podio del #TCenConcepción 👏#ACTC pic.twitter.com/y7KoL3wDiL— Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) April 19, 2026
Tabla de posiciones del TC 2026
- Jonatan Castellano (Dodge Challenger) - 132,5 puntos
- José Manuel Urcera (Toyota) - 123,5
- Mauricio Lambiris (Ford Mustang) - 111
- Diego Azar (Mereceds Benz) - 98
- Hernán Palazzo (Toyota) - 94,5
- Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) - 91,5*
- Agustín Rossi (Toyota) - 90
- Otto Fritzler (Mercedes Benz) - 89,5
- Elio Craparo (Ford Mustang) - 88,5
- Facundo Chapur (Torino) - 86
*Ganó una carrera.
Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2026
- El Calafate, Santa Cruz - Nicolás Moscardini (Ford Mustang).
- Viedma, Río Negro - Julián Santero (BMW).
- Centenario, Neuquén - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).
- 10 mayo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
- 31 de mayo en Alta Gracia, Córdoba.
- 21 de junio en Rafaela, Santa Fe.
- 12 de julio en Posadas, Misiones.
- 2 de agosto en San Juan Villicum 2.
- 23 de agosto en Paraná, Entre Ríos.
- 13 de septiembre en circuito a confirmar.
- 4 de octubre en circuito a confirmar.
- 25 de octubre en circuito a confirmar.
- 15 de noviembre en circuito a confirmar.
- 6 de diciembre en circuito a confirmar.
El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos suman puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresan a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumarán en la última jornada tres autos “de último minuto” con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.
Tabla de campeones del TC
En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 81 títulos (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).
- Juan Gálvez - 9
- Guillermo Ortelli - 7
- Juan María Traverso - 6
- Oscar Alfredo Gálvez / Agustín Canapino - 5
- Dante Emiliozzi / Héctor Luis Gradassi - 4
- Oscar Castellano / Roberto Mouras / Mariano Werner - 3
- Oscar Alfredo Gálvez / Eduardo Copello / Rubén Luis Di Palma / Oscar Aventín / Omar Martínez - 2
- Eduardo Pedrazzini / Ricardo Risatti / Ángel Lo Valvo / Rodolfo De Alzaga / Juan Bordeu / Carlos Pairetti / Gastón Perkins / Nasif Stéfano / Francisco Espinosa / Antonio Aventín / Jorge Martínez Boero / Oscar Angeletti / Emilio Satriano / Walter Hernández / Eduardo Ramos / Ernesto Bessone / Juan Manuel Silva / Norberto Fontana / Christian Ledesma / Emanuel Moriatis / Mauro Giallombardo / Diego Aventín / Matías Rossi / José Manuel Urcera / Julián Santero - 1
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