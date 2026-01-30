Aston Martin tuvo un comienzo tardío y con escaso rodaje, pero con el inconfundible registro de Newey

Con el nuevo reglamento técnico y de motores que presenta la Fórmula 1 para la actual temporada, Aston Martin tenía motivos para atraer la mirada de los curiosos que se dieron cita en los alrededores del circuito de Montmeló, en Barcelona, aunque mucho más la de los rivales de la grilla.

El modelo AMR26 lleva el sello de Adrian Newey, el genio de la aerodinámica y ganador de 25 títulos mundiales entre Constructores y Pilotos, y ver a su creación en la pista catalana era uno de los momentos destacados que ofreció el jueves el Gran Circo en la semana de pruebas.

Y el ingeniero británico no defraudó: el coche tiene su marca en la suspensión trasera, alerón delantero, el morro y los pontones. Las pocas vueltas que rodó Lance Stroll, el punto débil del estreno de la escudería que es motorizada desde este año por Honda.

De negro lució Aston Martin, que el 9 de febrero realizará la presentación oficial del AMR26

La actividad en la pista para el equipo con sede en Silverstone recién empezó en el segundo turno de una jornada en la que Mercedes volvió a marcar el rumbo, Ferrari registró 85 vueltas con Lewis Hamilton, McLaren tuvo que detener la práctica por un problema en el sistema de combustible, y Racing Bulls y Cadillacs sumaron kilometraje.

Aston Martin trabajó en la finalización del armado del AMR26 en horas de la mañana y Stroll no buscó tiempos en los cinco giros, que sirvieron solo de instalación. El canadiense detuvo el auto, que regresó al garaje montado en la grúa: un posible inconveniente eléctrico del motor, el fallo que provocó que los ingenieros ordenaran finalizar la tarea. Los ausentes, aquellos que se guardaron para cerrar la acción el viernes, fueron Alpine –Pierre Gasly tomará el asiento que ocupó Franco Colapinto-, Red Bull Racing –tras el accidente que protagonizó Isack Hadjar el martes-, Haas y Audi.

Apenas cinco vueltas giró Lance Stroll en Barcelona; el viernes será el turno de Fernando Alonso en el AMR26

En las redes sociales, el décimo equipo -el único que no presentará su coche en Barcelona es Williams-, subió imágenes en blanco y negro. Esconder los secretos del AMR26 –los test son privados, sin presencia de medios ni de público- es una misión que lentamente perdió fuerza, porque se filtraron imágenes y los especialistas analizaron con detalles las innovaciones: Aston Martin no sigue los patrones del resto, se desmarca. El capó motor enseña un corte, una especie de escalón, justo encima de donde terminan los pontones, que hace que el auto se estreche en la parte trasera y sea más compacto.

Las suspensiones muestran detalles, en particular la trasera: uno de los brazos fijados al doble pilón del alerón, un diseño que Newey ya experimentó en Red Bull Racing, en 2021, año en que Max Verstappen ganó su primer título del mundo y destronó a Hamilton. La idea es mejorar el flujo de aire, analizaron en Motorsports.com. La delantera, por su parte es similar a la que utilizó Mercedes en 2018 y 2019, con puntos de anclaje extendidos, fuera del portamasas.

Adrian Newey's first Aston Martin, the AMR26, hits the track in the Barcelona Shakedown! 🤩👀#F1 pic.twitter.com/ytWJSs0s2F — Formula 1 (@F1) January 29, 2026

También el AMR26 se diferencia en las tomas de aire de los pontones. El alerón delantero no presenta tantas ondulaciones en su último flap. El morro es más cuadrado y la apertura de los pontones es estrecha. Los múltiples detalles son los que demoraron el estreno.

“Creo que vamos a dar algunas vueltecillas”, sentenció Fernando Alonso, antes de ingresar al circuito, reportó Mundo Deportivo. Y remató: “¿Sensaciones? Hasta que no me suba al coche no lo sé, pero hay ilusión”. El auto salió a la pista en la última hora de la jornada para cumplir con la planificación de girar y chequear la instalación. No tenía el verde histórico: lució de negro. La decoración oficial se conocerá el 9 de febrero. La detención en la entrada del pit-lane y la bandera roja, cuando restaban dos minutos para la finalización de la prueba, el cierre de la jornada.

Adrian Newey diseñó el modelo AMR26 y será también el team principal de Aston Martin; será la primera experiencia del ingeniero al frente de un garaje en la Fórmula 1 David Davies - PA Images - PA Images

El viernes, y si los sistemas del auto funcionaron correctamente, Aston Martin tendrá como objetivo la fiabilidad y el comportamiento del motor Honda en una tanda larga para enfocarse en las pruebas en Bahréin, del 11 al 13 de febrero. El retraso perjudica, respecto a los rivales, a que el resto introducirá piezas nuevas y paquetes aerodinámicos que podrían ser los que se usen en la apertura del campeonato en Melbourne. Y la falta de rodaje impide a los ingenieros contar con información para analizar en la fábrica.

Y más allá del diseño, Aston Martin, al ser el único equipo con motor Honda, no tiene un espejo en el que reflejarse, ni el fabricante japonés tendrá un parámetro ni quien también provea información. Mercedes, para conocer la fiabilidad de su unidad de potencia, tiene en Montmeló a otras dos estructuras: McLaren y Alpine.