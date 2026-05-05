El escenario de Colapinto: la mejor cosecha en Alpine, el respaldo de Briatore y las incógnitas del alerón trasero

Un año atrás, el episodio en Miami del calendario de la Fórmula 1 resultó la última experiencia de Jack Doohan como piloto titular de Alpine. El domingo, Franco Colapinto logró en el circuito estadounidense su mejor actuación con un auto de la escudería con sede en Enstone y, con el séptimo puesto, el mejor clasificador en sus 30 grandes premios en el Gran Circo.

El argentino redondeó un fin de semana que reflejó un cambio de tendencia: el modelo A526 ofreció fiabilidad y el pilarense devolvió puntos y un manejo seguro, sin la desorientación que lo envolvió el año pasado y en las tres fechas del actual curso, donde descubrir la puesta a punto y paliar las debilidades del monoplaza eran un rompecabezas.

En Miami, Franco Colapinto no solo logró su mejor resultado en la Fórmula 1: se clasificó por primera vez para la Q3 y superó en las dos qualy a su compañero en Alpine, Pierre Gasly CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El receso, tras las cancelaciones de los GP’s de Bahréin y de Arabia Saudita, permitió desarrollar una tarea en la fábrica que redituó en la pista, y las expresiones corporales de Colapinto, además de sus mensajes, ratificaron que encontró las respuestas a las preguntas que lo perseguían. El 24 de mayo, la F.1 correrá en Canadá y el circuito Gilles Villeneuve será un nuevo examen: los observadores exigirán resultados que ratifique que el paso firme por Miami no se trató de una casualidad.

En la aventura en la F.1, Colapinto sumó puntos en cuatro circuitos desconocidos, en los que no tenía antecedentes: Bakú y Austin, con Williams; Shanghái y Miami, con Alpine. Una rápida adaptación a lo inexplorado y una dosis de fortuna –la suerte también juega, al igual que los infortunios-, aunque el séptimo casillero en la reciente cita expresa que con un auto alineado al de su compañero Pierre Gasly es competitivo. El argentino dispuso de un nuevo chasis, una decisión que era parte del programa de Alpine para 2026. El rediseño de la salida de aire caliente de frenos delanteros, un cambio aerodinámico en el morro, desarrollo en el anclaje de la suspensión trasera para mejorar el flujo, modificación de la geometría trasera para una eficiente carga aerodinámica y cambio del endplate del ala trasera, el paquete que apreció el auto con el N°43.

Un nuevo chasis y mejoras aerodinámicas, prestaciones que Alpine entregó a Franco Colapinto en Miami: el argentino respondió con resultados Rebecca Blackwell - AP

“Algo va a ayudar, son cosas chiquitas pero que cambian mucho. Son pasos que hay que dar de a poco. Será un proceso un poco paso a paso y ver cómo funciona todo. En Canadá van a estar alineados los autos y espero un buen fin de semana en Miami y en Montreal también”, analizó Colapinto, antes de iniciar el único entrenamiento libre que tuvo el fin de semana, porque la carrera Sprint alteró el organigrama clásico de un gran premio. Las tareas junto a los ingenieros, en el receso, se enseñaron en la pista: primera vez en Q3 en la prueba de clasificación con Alpine, superó en las dos qualy a Gasly.

La conjunción de las mejoras y un circuito donde el motor influye, apoyaron la labor del pilarense. Mercedes, con sus impulsores, clasificó a siete de los ocho autos –McLaren, Alpine y Williams son equipos clientes- en el top ten. Montreal también es dependiente del motor, aunque el porcentaje de la aerodinámica es mayor que en Miami. Colapinto contará con el paquete que dispuso su compañero de garaje, aunque Gasly no se sintió cómodo con el nuevo alerón trasero y el rendimiento en la pista no arrojó valores, porque el incidente con Liam Lawson (Racing Bulls), en la cuarta vuelta, frustró la experiencia. “Tenemos mucho que revisar en las dos semanas previas a Canadá, especialmente en los que respecta a algunos de los nuevos componentes del coche, que quizás no le hayan dado a Pierre [Gasly] la mejora de rendimiento que esperábamos”, sostuvo Flavio Briatore, el hombre que toma las decisiones en Alpine.

El asesor ejecutivo, en charlas con ESPN y Fox Sports, resaltó el 2026 de Colapinto. “Está mucho mejor con la ingeniería, mucho mejor consigo mismo. Está más maduro. Lo ves físicamente, es más hombre; el año pasado parecía un niño pequeño, ahora es un hombre. Solo tiene que conducir el coche como lo siente, eso es lo que necesitamos que haga. No debe preocuparse por lo que todos los demás están haciendo o dejando de hacer. Él tiene el talento. Completó una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera. El auto es competitivo y necesitamos este rendimiento de los dos pilotos, como de todo el equipo para alcanzar nuestros objetivos. Estamos quintos en el Mundial de Constructores y miramos hacia adelante, no hacia atrás, en lo que podemos lograr”, reflexionó el italiano, de 76 años, acerca del crecimiento del pilarense, como del salto cualitativo que ofrece la escudería, que resultó por lejos la peor de la campaña 2025.

Pierre Gasly conduce por delante de Franco Colapinto: el piloto francés no quedó conforme con el rendimiento del nuevo alerón trasero en la prueba de clasificación y el accidente en el gran premio impidió evaluar la performance del nuevo elemento aerodinámico RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El magnate es un hombre disruptivo, polémico, de manejos absolutistas. No vaciló en buscar a Colapinto, que en Williams no tenía espacio en 2025, y jugó fuerte en darle apoyo cuando las críticas arreciaron. “Ahora todos se dan cuenta de que Franco tiene el potencial para ser un super piloto. Yo creí todo el tiempo, lo puse en el auto. Mucha gente al principio me decía ‘¿por qué Colapinto?’... Ya se sabe la historia: yo tenía razón y sigo adelante. En este equipo, yo decido y decidí mantener a Franco: ahora él está empezando a dar resultados”, argumentó Briatore.

El año pasado también defendió su elección e hizo una comparación con una situación que despertó asombro y terminó por ser un impacto mundial: “En 2003 tomé la decisión de poner en el auto a un jovencísimo Fernando Alonso, que entonces era piloto de pruebas, en lugar del experimentado Jenson Button, lo que despertó la ira de la prensa británica contra mí. Pero al final acerté”, señaló en una charla con Corriere della Sera. El asturiano fue campeón con Renault en 2005 y 2006.

🇦🇷🗣️ "CONTENTO CON LOS PUNTOS Y MUY AGRADECIDO CON EL EQUIPO... VAMOS POR BUEN CAMINO"



Franco Colapinto y su punto de vista de su gran actuación en el #MiamiGP.



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Después del roce con Lewis Hamilton, en la primera vuelta, Colapinto y Alpine sostuvieron un feedback continuó: set up, estrategia, elección de neumáticos, tarea de los mecánicos en el pit stop... El argentino quedó descolgado en ritmo respecto de los siete pilotos que los precedieron, porque en la pista finalizó a ocho segundos de la Ferrari de Hamilton, aunque aventajó por 20 segundos a Carlos Sainz Jr. (Williams). La escudería de Grove -su exequipo-, Audi, Racing Bulls y Haas asoman como amenazas para el quinto casillero entre los Constructores, aunque Briatore se entusiasma con darle alcance a Red Bull Racing que, con 30 puntos, aventaja por siete unidades a Alpine.

“Estoy muy orgulloso de ustedes, amigo. Hicieron un gran trabajo”, fue el agradecimiento de Colapinto al equipo, en la charla con su ingeniero Stuart Barlow, que respondió con empuje para lo que vendrá: “Vamos a volver más fuerte en Canadá, es una pista que conoces un poco mejor. Intentaremos buscar un mejor resultado”. El 24 de mayo, la respuesta.