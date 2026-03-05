Australia, el arranque de un ciclo nuevo en la Fórmula 1, repleto de incógnitas y muy pocas certezas

Nunca en la historia reciente de la Fórmula 1 moderna se había llegado al Gran Premio inaugural de la temporada con semejante nivel de incertidumbre. No se trata de la habitual curiosidad sobre quién dominará el campeonato o qué equipo llegó mejor preparado al primer fin de semana. En 2026, las preguntas son más profundas e inquietantes: ¿funcionarán las largadas sin convertirse en un caos con múltiples choques? ¿Podrá completarse una carrera sin que los coches se transformen en taxis rápidos en lugar de máquinas de combate? ¿Podrá Franco Colapinto situarse al mismo o superior nivel que su compañero Pierre Gasly y afianzarse en esta temporada, la tercera de su sobresaltado periplo en la F1? ¿Mantendrá Ferrari, que fue de lejos la mejor en las largadas, una supuesta —aunque frágil— superioridad sobre Mercedes? ¿Acompañarán de cerca o sorprenderán McLaren y Red Bull en cuanto se comience a rodar en serio? ¿Llegará algún Aston Martin a ver la bandera a cuadros con su fiabilidad seriamente afectada por los fallos del grupo impulsor Honda, después de haber despertado grandes expectativas?

El cambio reglamentario ha sido muy profundo, orientado a ser “políticamente correcto” y a atraer a nuevos fabricantes. Cadillac y Audi entraron, entre otras razones, porque se quitó la complejidad del generador-motor que aceleraba los turbos. Se especificaron combustibles “sostenibles”, formulados a partir de desechos vegetales o sintéticos y, a último momento, Mercedes pudo homologar el suyo, de Aramco.

Uno de los nuevos: Sergio Pérez al volante de su Cadillac, en la pretemporada de la Fórmula 1 (AP Foto/Altaf Qadri) Altaf Qadri - AP

Se le pide a las baterías, de tamaño y capacidad insuficiente, que generen hasta el 50% de la potencia máxima, lo mismo que el motor de combustión, y se ha visto que ello impide un combate puro entre los pilotos.

Para recargar las baterías hay que usar cambios más bajos que los óptimos para la velocidad, levantar el pie en la recta, acelerar más lentamente a la salida de las curvas y utilizar los dos alerones móviles para ahorrar combustible e intentar un adelantamiento. Ni siquiera el sistema de potencia eléctrica suplementaria (overtake mode) podría emplearse con eficacia debido a las limitaciones de recarga. Como afirma Max Verstappen, el cuatro veces campeón: “Hace falta un doctorado para manejar estos autos”.

Las largadas, una ruleta rusa

Quizás el aspecto más impredecible de este debut será la largada. La eliminación del generador-motor eléctrico (MGU-H), que ayudaba a acelerar el turbo para dar potencia casi instantánea, provoca que el motor de combustión tarde mucho en disponer de fuerza para realizar una largada aceptable. Ahora se demora entre 5 y 10 segundos para poder hacerlo.

En Bahréin había muchas diferencias en la respuesta de los coches y se comprobó que aumentaba la probabilidad de accidentes en cadena si varios pilotos se quedaban paralizados al apagarse las luces de largada.

La FIA, consciente del riesgo, ha añadido cinco segundos adicionales de espera antes del apagado de las luces para dar tiempo a que los motores se aceleren generando la fuerza necesaria.

También queda prohibido el uso del modo activo de aerodinámica de baja carga —el llamado “modo recta” (flaps con inclinación reducida)— desde la parrilla hasta la primera curva. En cambio, se exigirá la configuración de alta carga.

En los simulacros de pretemporada, el menor tamaño de su turbo, con menor inercia, le dio a Ferrari claras ventajas en las largadas. Otros equipos podrían perder varias posiciones en los primeros metros si no resuelven la ecuación correctamente. Cuando se apaguen las luces en Albert Park, comenzarán a llegar algunas respuestas.

Mercedes: El favorito que no quiere serlo

En el paddock, nadie cree la narrativa de bajo perfil que intentó instalar Toto Wolff, el jefe de Mercedes, durante los test, indicando a Ferrari como la gran candidata. Ese es su discurso habitual durante el juego previo. La percepción generalizada es que Mercedes llegará a Melbourne como el equipo a batir. Todos temen a su motor de combustión que, en caliente, se especula, logra una relación de compresión —y más potencia— de 18:1, cuando en frío (cuando se toman las medidas) el reglamento manda hasta 16:1.

George Russell al volante de su Mercedes durante el tercer día de las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Sakhir, Bahréin (AP Foto/Altaf Qadri) Altaf Qadri - AP

La FIA reaccionó por la presión de las otras marcas y se estableció una solución salomónica: desde el 1 de junio se medirá la compresión en frío y en caliente a 130 °C. Mercedes estuvo de acuerdo. La casa de la estrella tiene algún as en la manga. Los ocho motores Mercedes fueron los que más vueltas dieron en los entrenamientos previos y tres equipos de la estrella germana se situaron entre los mejores cinco.

Ferrari: La innovación como apuesta

Charles Leclerc encabezó los tiempos en los test, superando por 0,811s al mejor Mercedes, aunque nadie en el paddock interpreta eso como una prueba de velocidad absoluta. Su diseño de alerón trasero ajustable y el alerón de acondicionamiento de flujo sobre el difusor llamaron la atención en Bahréin y el coche fue ganando convicción y consistencia a medida que avanzaban las jornadas de prueba.

Aunque el SF-26 no esté en la pole position, podría llegar a la primera curva en una posición mejor que la que ocupaba en la parrilla, debido a su ventaja en las largadas. Lewis Hamilton, que tuvo un horrible 2025, muy superado por Leclerc, fue reduciendo la desventaja que tenía con su joven compañero a medida que avanzaron los test. Melbourne dirá si Ferrari es un candidato real al título, o simplemente el equipo más creativo del pelotón.

¿Será este año? Lewis Hamilton ya está en Albert Park, en busca de mejores resultados que en 2025 (Photo by Paul Crock / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- PAUL CROCK� - AFP�

McLaren: un campeón en tierra desconocida

McLaren, campeona de constructoras y de pilotos con Lando Norris, apostó a ganar fiabilidad y diseñar estrategias de carrera. Se conformó con situarse en el grupo de los cuatro grandes durante los test. Lando Norris pareció más cómodo inicialmente que Oscar Piastri con las nuevas demandas de conducción, aunque esa brecha fue reduciéndose. El circuito de Albert Park, con sus características particulares de gestión energética —más complicadas que las de Bahréin— podría ser un terreno revelador para un equipo que necesitará saber si puede dominar como en el año anterior.

Red Bull: una agradable sorpresa con el motor propio

En Australia será el debut del motor Red Bull-Ford en carrera. Tanto en Barcelona como en Bahrein sorprendió esa mecánica, procedente de una “fábrica de bebidas estimulantes”, por su fiabilidad y rendimiento.

Llamó la atención la eficiencia de despliegue energético que mostró el RB21, con Verstappen adoptando un enfoque agresivo en las reducciones de marcha para maximizar la recuperación eléctrica.

Max Verstappen expresó su malestar por los cambios en la Fórmula 1 Altaf Qadri� - AP�

Si esa fortaleza se confirma en Australia —un circuito donde cada fracción de megajulio recuperado marca una diferencia enorme de tiempo— Red Bull podría estar mucho más cerca del liderato de lo que los test sugieren.

La gestión de la energía: ¿carrera o simulacro de ahorro?

El circuito de Albert Park es el más desfavorable para recuperar energía durante el frenado (solo se aprieta el pedal el 8% del tiempo de vuelta).

Como consecuencia directa, Australia se ha incluido en la lista de circuitos donde se aplicará el límite inferior de recuperación por vuelta: 8 megajulios en lugar de los habituales 8,5. Una medida preventiva para no agudizar todavía más el problema energético.

Una de las incógnitas por resolver: los mecánicos trabajan en el Aston Martin de Fernando Alonso (Photo by Paul Crock / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- PAUL CROCK� - AFP�

Los equipos, además, harán que sus pilotos apliquen un freno motor mientras se acelera a fondo en la recta. De esta manera se emplea parte de la potencia para recargar las baterías. A esto se le denomina “super clipping” y, obviamente, reduce la velocidad máxima alcanzable.

Este es uno de los aspectos más anti-intuitivos del nuevo reglamento, y en Australia, dado el déficit de zonas de frenada, será una herramienta fundamental.

Albert Park siempre fue un gran escenario para el automovilismo. En 2026, tiene la oportunidad de ser el lugar donde una nueva era de la Fórmula 1 muestre su verdadero rostro.