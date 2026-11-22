LAS VEGAS.- Tras una excelente largada, y luchando por momentos con las Ferrari y los McLaren, Franco Colapinto pudo igualar aquí su mejor actuación del año que había logrado en el GP de Canadá. Con optimismo por la velocidad en recta mostrada por su A526 se había situado en la parrilla de salida del 21º Gran Premio de la temporada. Poco después, sobrevendría la diversión y emoción, en una carrera que no dio respiros hasta el final. Y en la que el argentino exhibió su espíritu de lucha para pelear mano a mano con los grandes.

La atestada pre grilla del GP de Las Vegas 2026 hacía olvidar la gélida temperatura que iba a reinar durante la carrera. Diversión con el popular DJ Steve Aoki regando la música que dominaba el ambiente, con decenas de actores y actrices de Hollywood, entre ellos los actores Chris Pratt y Mark Whalberg y las bailarinas con trajes de plumas de musicales de los hoteles del strip. Y vibración para los aficionados, testigos de una carrera que ya se inscribió entre las inolvidables de la categoría.

Franco Colapinto peleó hasta último momento en Las Vegas y consiguió su mejor actuación desde que está en la F1 MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En esa grilla, desde la pole hacia atrás, caminaba, con dificultad a sus 87 años Jackie Stewart, tres veces campeón, 1969, 1971 y 1973, y que, como comentarista de la cadena estadounidense ABC estuvo en la grilla de aquel primer gran Premio de Las Vegas de 1981 en la que Carlos Reutemann y Nelson Piquet dirimieron el campeonato. Un amplio salto generacional entre un sobreviviente de aquellos luctuosos años sesenta y la realidad ciber eléctrica del siglo 21.

Nadie se lo imaginaba

Rodeado de sus mecánicos, Max Verstappen se restregaba las manos antes de ponerse los guantes y sumergirse en el habitáculo de su Red Bull RB2. Estaba en la pole heredada, porque el más rápido en la noche anterior había sido el campeón Kimi Antonelli. Más atrás, en la novena posición, Franco Colapinto se encontraba con su carril de lanzamiento más desahogado, porque el séptimo clasificado, el neocelandés Liam Lawson permanecía en los boxes con los mecánicos trabajando frenéticamente en su auto para resolver un problema inesperado. Franco iba a comenzar con neumáticos blandos con cuatro vueltas de uso en la clasificación.

Ni el argentino ni los ocho autos que lo precedían y las dos Ferrari y el McLaren, que largaban desde más atrás, se imaginaban que iban a protagonizar la carrera de Formula 1 con más cambios de lideres en toda la historia de la Fórmula 1: 35 veces.

Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris, una escena de la frenética carrera en Las Vegas CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Franco largó como suele hacerlo, muy bien y adelantaba a Pierre Gasly y a Kimi Antonelli en la primera vuelta. Se situaba sexto en esas primeras curvas con todos sus rivales con neumáticos blandos. La baja temperatura de pista iba a reducir el consumo del caucho aunque costara situar en temperatura a los neumáticos del eje delantero. Kim Antonelli era la excepción al comenzar con medios. No durómucho su alegría.

-“No tengo grip atrás”, le contaba por radio con tono preocupado a Stuart Barlow su ingeniero.

-“Sí, copiado, amigo. La temperaturas se están escapando un poco”, le respondía el ingeniero Stuart Barlow aconsejándole un ajuste para mejorar momentáneamente el equilibrio.

Franco Colapinto tuvo una gran largada y al final alcanzó el 6° puesto tras la penalización a Leclerc CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El efecto duró varias vueltas y en ella perdió varias posiciones porque lo pasaba Gasly, Antonelli, las dos Ferrari y Oscar Piastri. En el giro 11 estaba en la undécima posición. Mas adelante, comenzaban los adelantamientos espectaculares utilizando los pilotos el suplemento de potencia en los motores otorgado por el denominado “modo de sobrepaso”. Max Verstappen no podía escaparse acosado por George Russell. El rebufo equivalía a ganar entre 5 décimas y un segundo, dependiendo de las circunstancias, y se estaba formando un tren infernal porque detrás de Russell, en la 11ª vuelta, se encolumnaban Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly que había avanzado hasta la cuarta posición, Arvid Lindblad (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

Un cambio oportuno

Poco antes del coche de seguridad que iba a propiciar el choque entre los coches de Rafael Cámara (Haas) y Sergio Pérez (Cadillac) en el 19º giro, los neumáticos de Franco comenzaban a responder. Tanto Colapinto como Pierre Gasly aprovechaban su velocidad máxima ayudada por los rebufos del pelotón (356 km/h) para mantenerse en contacto con coches que en circuitos con rectas mas cortas se les suelen escapar.

Ese “safety car” provocó que se adelantara algunas vueltas el reemplazo de neumáticos y la actividad en el pit lane se hizo frenética. Tras su parada, Gasly volvía a pista en la quinta posición y Colapinto tuvo una parada ligeramente más lenta que lo habitual. Esto, sumado a que había reducido mucho su velocidad durante los momentos de vigencia de la bandera amarilla antes del coche de seguridad era superado por el Audi de Gabriel Bortoleto y volvía a pista en la 11ª posición. De repente, lo que quedaba de carrera parecía el monte Everest.

Sin embargo, con el caucho de banda amarilla, los medios, el A526 de Franco recuperó toda su vitalidad en cuanto se dio el relanzamiento en el 26º giro.

Colapinto superó rápidamente a Bortoleto para entrar en la zona de puntos y comenzó a girar en los tiempos de quienes lo precedían. Gasly, que marchaba cuarto, pasaba a ser tercero cuando se le rompió el alerón delantero a Hadjar. Como diría el mismo después de la carrera “pensé en un momento que podía ser tercero”. Colapinto avanzaba momentáneamente hasta la séptima posición.

Recuperándose desde atrás terminaban por pasarlo Oscar Piastri y Lewis Hamilton (que habia cumplido 10 segundos de penalización en su parda por haber ganado una posición ilegalmente al principio). Quedaba noveno pero en el 33º giro su tiempo de vuelta, 1m33s 997/1000 era el tercero mejor de toda la carrera.

Los Alpine estaban “volando”. Pero el vuelo no iba a durar mucho: los motores se estaban recalentando. A Gasly lo despertaban de su sueño de llegar al podio: “Levantar el pie para bajar la temperatura del motor.” La misma orden recibía Colapinto. Gasly caía a la octava posición. Franco moderaba su ritmo buscando aire libre pero se descolgaba de su compañero buscando aire limpio. La varita mágica del destino quiso que ambas Ferrari se tocaran porque Hamilton recuperándose de su sanción y Leclerc luchaban “ a muerte”. El incidente entre ambos con trompo de Hamilton los mandó para atrás. Gasly era sexto en la 42ª vuelta y Franco octavo. En la siguiente ronda llegaba la penalización para Leclerc que habia dado el topetazo a su compañero, 10 segundos. Con ello, Colapinto pasaba a ser virtual séptimo.

Celebrating a joint-best season finish for @FranColapinto in P6 🩵 pic.twitter.com/Sac9wdfRt1 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 22, 2026

El conejo en la galera

Faltando 12 vueltas, Antonelli se había sumado a la batalla que se libraba por la primera posición. Ya había superado a Russell y atacado a Verstappen. incluso Lando Norris con su McLaren había tenido por algunos segundos el liderazgo de la carrera. Por efecto de los rebufos y las diferentes estrategias de despliegue y recargad e energía eléctrica, los adelantamiento se sucedían continuamente. Max tenía la mejor estrategia: ya sea que Russell o Antonelli le adelantasen antes de la penúltima curvad el circuito el recargaba energía y aceleraba mucho mas dirigiéndose hacia la línea de llegada y recuperaba la cabeza de la carrera. Tanto Antonelli, como Russell y Norris ya sabían cuál era su estrategia. ¿Cómo se iba a defender al final si uno de ellos se la copiaba?

En el 43º giro, Russell, a quien había superado Norris, hacia un trompo y se retrasaba hasta la novena posición, Gasly quedaba quinto y Colapinto sexto. Y en el 48º giro, Antonelli levantó demasiado en la curva 14 y quiso dar medio acelerador. El sistema electrónico falló y no pudo recargar. Ambos McLaren, Norris y Piastri, lo pasaban fácilmente.

Leaving Vegas with a big chunk of points 🎰🙌 pic.twitter.com/tfYXA1jjre — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 22, 2026

Max tenía un conejo holandés para sacar de su en su galera para la última vuelta: en el último sector manteniendo a Norris por detrás fue mas lento en las curvas recargando batería. Y entonces, en la aceleración final, el campeón de 2025 no le pudo atacar con su McLaren. Otra victoria de Max en duelo directo mostrando. No solo su superioridad en velocidad y en combate, sino también en inteligencia.

Ambos Alpine acababan más delante de lo que habían comenzado y cortaban la mala racha que en las seis carreras anteriores sólo le habían permitido sumar un punto. Franco mostraba una vez más su habitual contundente ritmo de carrera y se enseñaba relativamente satisfecho, cuando contó su carrera en el “corralito” a la prensa escrita internacional:

What it means 💙 pic.twitter.com/U8oyXNfKSW — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 22, 2026

“El primer stint con los blandos usados fue muy malo, no tenía nada de “grip” (agarre). Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Las primeras cinco vueltas iba para atrás. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor" Y continuó: “Tenía mucho más agarre (con los neumáticos medios) así que estaba en una situación mucho mejor... entonces pudimos adelantar y hacer maniobras…para el equipo, después de todas estas últimas carreras,lindo haber peleando con los equipos de adelante y volver a estar en los puntos.”

"LINDO HABER PELEADO CON LOS EQUIPOS DE ADELANTE", el análisis de Franco Colapinto tras terminar SEXTO en Las Vegas.



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Se le habían alineado los planetas a Alpine: ambos Racing Bulls no habían puntuado y el equipo cosechaba 10 puntos con Gasly y 8 con Franco. Los 45 puntos de desventaja en la clasificación de constructores que tenía antes de la carrera respecto de Racing Bulls se transformaban en 27. Recuperar el quinto puesto en el certamen parecía un milagro posible quedando dos carreras en los próximos dos domingos, Qatar y Abu Dhabi. Hacia allí en una alfombra mágica.