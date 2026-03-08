La escudería Cadillac celebró haber podido terminar la primera carrera de la temporada de la Fórmula 1

El primer paso de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia, ofreció muchos atractivos, dentro de ellos el debut oficial en la categoría de la escudería Cadillac acaparó parte de la atención de los fanáticos. Y el buen andar de los monoplazas del equipo estadounidense en Melbourne, fue valorado por el director de la escudería, Graeme Lowdon, que afirmó que el equipo se ganó el respeto de sus rivales y planea apoyarse en una “plataforma realmente sólida” para tener éxitos futuros.

La marca de General Motors tuvo una preparación breve para su presentación en la máxima categoría del automovilismo en el Albert Park, ya que sólo consiguió su acuerdo comercial con la FIA en noviembre de 2024. Aunque los preparativos ya estaban muy avanzados en su base en Silverstone Park, ubicada junto al famoso circuito del Reino Unido.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas debutaron con Cadillac en la primera carrera de la temporada. (Photo by Martin KEEP / AFP) MARTIN KEEP� - AFP�

No hubo ninguna sorpresa en cuanto a los tiempos del equipo estadounidense en la primera carrera del 2026: Sergio Pérez terminó 16to, tras salir 18° en la grilla de partida; mientras que su compañero Valtteri Bottas no pudo finalizar después de partir 19!. Más allá de los resultados, los encargados del equipo se sienten “orgullosos de haber logrado clasificar dos autos y ponerlos en la parrilla en la competición de automovilismo más dura del mundo”.

En el encuentro con los medios internacional, Lowdon comentó: “En términos de una primera carrera para un equipo nuevo, estoy muy, muy satisfecho con la manera en que el equipo ha hecho todo. Habría sido estupendo llevar ambos autos a la meta, sin duda. Y todavía no he estado en todas las reuniones para ver cuál fue el detalle del problema que tuvimos con el auto de Valtteri, pero ciertamente parecía que no era algo sobre lo que tuviéramos control directo”.

This milestone belongs to everyone, from our factory crews to the team on-site.

Y continuó: “Pero lograr que un auto llegue a la meta es, en cierto modo, una señal del inicio de un viaje muy, muy largo. Estoy más contento con el enfoque general del equipo. Lo que creo que hemos creado aquí son los cimientos de algo que podría ser realmente muy especial”.

Cadillac, sin embargo, no sacará demasiadas conclusiones por haber terminado por delante de Aston Martin, que tuvo un inicio de temporada muy complejo con una poco competitiva y poco fiable unidad de potencia de Honda que le costó kilometraje; lo que garantiza que el equipo esté destinado a permanecer en la parte trasera en el futuro previsible.

All part of the journey



The push continues. Shanghai, we'll see you soon.

“La Fórmula 1 es un deporte de equipo. Y siempre lo he dicho: creo que es el máximo deporte de equipo del mundo, pero también es el deporte de equipo más difícil del mundo porque, en esencia, todos intentan hacer exactamente lo mismo al mismo tiempo bajo el mismo conjunto de reglas, y por eso la competencia es feroz. Creo que lo que sí hace es dar contexto de lo difícil que es la Fórmula 1”, finalizó Lowdon.

El nuevo round entre Lawson y Checo Pérez

Pero no solo se trató de la satisfacción del directivo de Cadillac. Casi dos años después de que Sergio Pérez y Liam Lawson tuvieran un fuerte cruce en el GP de México, donde ambos autos se tocaron dañando el entonces Red Bull del mexicano, ambos pilotos protagonizaron una dura lucha en Melbourne, con posiciones fuera del podio y de los puntos. Hubo una maniobra riesgosa en la que los dos quedaron al límite y que fue analizada por los comisarios para, posteriormente, terminar sin sanción.

Una rivalidad que nació en los últimos años y que se potenció con el regreso del mexicano a la F1: Lawson vs. Pérez MARTIN KEEP� - AFP�

La secuencia despertó las críticas de Lawson contra Checo: “Dos años después, él no lo pudo superar, así que me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada en ese punto, así que seguiremos adelante”. Asimismo, admitió que no hubo infracciones al reglamento, aunque calificó la actitud de su rival como desmedida: “No fue nada ilegal, él simplemente fue agresivo”.

Sergio Pérez minimizó la opinión de Lawson. “Lo ocurrido en el Albert Park fue simplemente parte del show. Quiero decir: para mí solo fue competir y fue un poco divertido, eso es realmente todo. Yo estaba en un coche mucho más lento, así que creo que está bien competir”, sentenció el mexicano.