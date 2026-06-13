Franco Colapinto hizo lo que pudo en un sábado frustrante y con un equipo Alpine desorientado: “Es un desastre”

BARCELONA (de un enviado especial).— Franco Colapinto hizo lo mejor que pudo con lo que había este sábado en la clasificación para el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Terminó 13º en la clasificación, un puesto por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, por tercera vez desde la carrera de Miami. Los dos pilotos de Alpine cumplieron, pero el equipo está totalmente desorientado, retrocediendo con un auto que es una incógnita tanto para sus pilotos como para los ingenieros.

Al terminar la Q2 y luego de no poder ingresar a la Q3, el piloto argentino hizo un informe ante los periodistas escritos internacionales bastante profundo y realista de la situación.

—Ayer dijiste que te sentías desconectado del coche, ¿hubo alguna mejora hoy?

—No, ninguna mejora. Hemos puesto el coche patas arriba un par de veces este fin de semana. El coche no hace nada, no hace lo que yo quiero. En mi vuelta de Q2 intenté apretar para pasar a la Q3, pero al empujar, el coche simplemente no responde… casi hago un trompo tres veces en mi vuelta. No logro acomodarlo y no puedo mantener vivos los neumáticos ni por una sola vuelta. Es un desastre. Traté de ir con el cuchillo entre los dientes, pero el auto no hace lo que quiero. Mañana (por el domingo) va a ser un día realmente difícil, pero todo este fin de semana está siendo bastante frustrante. Esperábamos estar peleando por entrar en la Q3 y, en cambio, estamos sufriendo demasiado. Ha sido un fin de semana muy frustrante hasta ahora.

—¿Entendés por qué no han sido capaces de encontrar esa ventana ideal de rendimiento?

— No, si pudiera entenderlo no estaríamos en esta situación. Pero ojalá no sea por el calor, ya que todavía nos quedan un par de carreras calurosas más en esta temporada europea. Lo cierto es que esta es la primera carrera con muchísimo calor después de Miami, y esta es una pista de muy alta velocidad y alta energía, lo cual es muy diferente a Miami. Espero que no sea por eso, porque nos encontramos en una posición distinta, estamos batallando más con el monoplaza y el coche se siente peor que antes.

"UN DESASTRE. TRATÉ DE IR CON EL CUCHILLO ENTRE LOS DIENTES PERO EL AUTO NO HACE LO QUE QUIERO". Franco Colapinto quedó frustrado por el rendimiento de su Alpine en las prácticas libres y en la Qualy.



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Colapinto respondía moviendo una toalla refrescante alrededor de su cuello. Miraba directamente a quien le preguntaba en inglés. Hasta hubo momentos en que sonreía. Una actitud, dentro de todo, en calma. Quizás porque la diferencia que le sacó en la clasificación a Gasly, unas 70 milésimas, siendo muy poca, tiene un significado muy importante para él: que en las próximas pistas, sea cual sea el rendimiento del A526, estará al nivel, si no mejor, que Gasly. Y eso, a mediano plazo, refuerza su estabilidad en la Fórmula 1. Es que una serie de rumores “locos” hablan de un regreso de Fernando Alonso a Renault (Alpine) en 2027, pero Flavio Briatore (asesor deportivo del equipo) salió al paso y dijo en Montmeló que no tiene sentido para su equipo contratar a un “top driver” [“piloto top”, en inglés].

Los de adelante

En la lucha por la pole y la posible victoria este domingo -a partir de las 10 de Argentina-, se impuso el inglés George Russell (Mercedes), que logró aventajar a un muy fuerte Lewis Hamilton (Ferrari) por sólo 64/1000. Charles Leclerc, el compañero de Hamilton en Ferrari, se estrellaba contra las vallas en los primeros compases de la tercera parte de la clasificación.

George Russell (Mercedes) celebra luego de hacer el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Barcelona-Catalunya Fatima Shbair - AP

Lando Norris, que había sido el más rápido el viernes con un McLaren que podía ser amenazante, quedaba cuarto por detrás de Kimi Antonelli y a 229/1000. Dos batallas habrá en los puestos de podio: la de Hamilton tratando de pasar en la largada a Russell y la de Antonelli persiguiendo a la Ferrari y después a su compañero. Hará calor, mucho calor, con una temperatura en pista que podría superar los 50ºC y destrozar los neumáticos. Esto preocupa a los equipos líderes, pero también a los representantes de Alpine.

Se escapan los rivales

El panorama para Alpine y para sus pilotos se presenta muy oscuro para el domingo y las carreras siguientes. Los coches que estaban por detrás en la carrera de Miami les han adelantado. Los Racing Bulls se volvieron casi inalcanzables, con Liam Lawson clasificando octavo en la Q2, medio segundo por delante de Colapinto, y Arvid Lindblad, undécimo a 351 milésimas del argentino. Y por si no bastara, Nico Hülkenberg o Gabriel Bortoleto, uno o los dos Audi, se entrometieron justo allí adelante. En esta ocasión fue Bortoleto quien quedaba 12º, por delante de Franco, sacándole 191 milésimas.

Al comenzar la jornada, sin embargo, ambos pilotos de Alpine creían que el magro resultado del viernes, Franco 15º y Pierre 16º, iba a mejorar y mucho. Este era el escenario: a las ocho de la mañana, en el circuito de Montmeló, el sol no volaba todavía lo suficientemente alto como para superar con sus rayos la altura de los hospitalities y de la tribuna principal. Todavía hacía fresco, aunque se anticipaba una temperatura de 30 grados a la hora de la clasificación.

Franco Colapinto, con su Alpine en la tercera práctica en el circuito de Montmeló, en Barcelona Joan Monfort - AP

La calle del paddock, en sombras, parecía una de un distrito financiero por un lado y de un polígono industrial con camiones multicolores del otro. El único hospitality, mejor dicho, bar-restaurante abierto de par en par, era el de los equipos Red Bull-Racing Bulls. Bar, restaurante, barra larga; no podía ser de otra manera porque es en ese ámbito donde, preferentemente, se consume la bebida estimulante que le da alas a Max Verstappen (pero no tantas a sus compañeros de equipo).

Los mecánicos de Alpine se quedaron hasta tarde el viernes y llegaron aún más temprano a a la mañana porque el equipo decidió cambiar el chasis de Pierre Gasly, sin penalizar por permitírselo el reglamento. Las fuentes de Alpine no tuvieron respuesta para esta pregunta: a Franco se le cambió el chasis antes de Miami y comenzó a ser más rápido. Desde entonces, Gasly comenzó a sufrir y a desorientarse con el agarre y ahora se decide un cambio para él. ¿Hay algo en la construcción que ha fallado en esas estructuras?

El argentino Franco Colapinto, en la conferencia de prensa previa al inicio de la actividad en Barcelona Fatima Shbair - AP

Colapinto se había quejado el viernes por la falta de grip (agarre) y de equilibrio en su coche y porque los neumáticos se degradaban rápidamente en las tandas largas con el compuesto medio. En todo caso, por la tarde, se le notaba un amago de furia que muchos otros pilotos también compartían. ¿Para qué habían servido las pruebas de pretemporada en este mismo circuito? Habían cambiado las circunstancias ambientales, se habían introducido nuevos elementos aerodinámicos, los coches y la gestión de la energía no eran para nada las mismas.

A partir de 12-14 vueltas con el compuesto medio, el de banda amarilla, los tiempos se degradaban a razón de 3 o 4 décimas por vuelta. El tiempo de cada giro aumentaba en la tanda en torno a 4 segundos o algo más al final del entrenamiento.

Un problema compartido

Lo que le pasaba a Colapinto y que compartía su compañero Gasly les sucedía también a Williams y Audi. Con combustible suficiente para hacer un simulacro de tanda larga, el Alpine estaba en el ritmo de los ”enemigos”. El resultado a una vuelta había sido paupérrimo, pero cuando se vieron los números de los otros podía pensarse que, con una solución creativa y eficaz, reclamada por el argentino, el A526 podía resucitar y encarar la jornada con otras vitaminas. Eso, sin embargo, no iba a ocurrir. Y ya se vislumbró en la FP3 matutina.

Hacía 32ºC y con temperatura de pista de 45ºC los equipos tardaron entre 10 y 15 minutos en ponerse en movimiento en la tercera práctica libre. Colapinto puso un juego de blandos usados para probar sensaciones. Gasly se quedó en el box. Armado con apuro, faltaban ajustes y había un fallo en el sistema electrohidráulico del A526. Con su tercer juego de blandos Colapinto, a último momento, señalaba 1m 17s 625/1000, quedando a 1s 946/1000 del más veloz, George Russell. A último momento, Gasly daba su vuelta rápida y marcaba 1m 17s 583/1000, para ser 13º, aventajando a Franco por 42 milésimas, apenas un suspiro. Lejos de los mejores, ambos Alpine cerraban la sesión sin haber corregido el retroceso advertido el viernes y todo otro intento de mejora iba a naufragar por la tarde. En la clasificación el argentino terminaría delante de su compañero; los dos, muy atrás de sus rivales del medio pelotón.

😡 UNA REACCIÓN QUE LO DICE TODO... Franco Colapinto tuvo que corregir en la curva, perdió segundos y no pudo meterse en la Q3. ¡Golpeó el volante de la bronca!



📌 Largará 13° en la carrera



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El cuidado de los neumáticos, debido a la alta temperatura que se espera reine en la carrera, dejará abierta una puerta para estrategias creativas, aunque sean arriesgadas. En una largada normal, Alpine deberá hacer una carrera coordinada por el equipo. ¿Jugará a utilizar dos compuestos, medios y duros desde el principio, o lanzará a sus dos pilotos igualmente calzados? Pirelli, el proveedor de neumáticos, en su cálculos decía que había que parar dos veces pero que, podía ser también conveniente hacerlo tres. De eso iba la discusión con Gasly y Colapinto a la tarde, cayendo casi el sol en el circuito de Montmeló. La respuesta, el domingo, al quitar las mantas térmicas en la grilla de largada.