Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, minuto a minuto
El piloto argentino afronta la qualy de la novena fecha del campeonato mundial, en el trazado catalán; Mercedes, McLaren y Ferrari tuvieron los mejores rendimientos en las prácticas
Bottas se quedó sin frenos
Valtteri Bottas vivió un momento aterrador en la última práctica y lo salvó la leca que está junto a la pista, porque allí detuvo su marcha su Cadillac. Los frenos no funcionaron al llegar a una de las curvas y terminó despistado, aunque sin golpearse. Quedó en duda para la clasificación, con los mecánicos tratando de solucionar el problema.
Here's what happened to Valtteri 👀#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/nD60Qbv6D1— Formula 1 (@F1) June 13, 2026
Qué pasó en la FP3 de Barcelona
Colapinto tuvo un rendimiento sin grandes sobresaltos en la última tanda de entrenamientos, la de este sábado, donde el más rápido fue el británico George Russell. El argentino quedó 14°, por primera vez en el fin de semana detrás de su compañero Gasly (13°), pese a que el francés pasó mucho tiempo en los boxes y sus registros estuvieron igualmente muy por debajo de los de punta. A los pilotos de Alpine los separaron apenas 42/1000 en sus mejores tiempos, tras dar 14 vueltas cada uno a fondo.
Qué dijo Franco tras las primeras dos prácticas
“No empezó bien, fue todo el viernes muy malo. Fue el peor viernes de la temporada en cuanto al balance y a la velocidad del auto”, analizó el argentino. Explicó que los problemas aparecieron en distintos sectores del circuito. “Estuvimos mal en el ritmo de carrera y también en la clasificación. El auto se sentía muy mal, tanto en la entrada como en la salida de las curvas. No sé si tiene que ver con la temperatura de la pista o cuál es la razón para estar tan lentos”, agregó.
"FUE EL PEOR VIERNES DE LA TEMPORADA". Franco Colapinto hizo el balance de las primeras dos prácticas libres del #BarcelonaGP.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026
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Cómo le fue el viernes a Colapinto
Colapinto tuvo un viernes con sensaciones opuestas en las dos prácticas libres. En la primera fue 10°, mientras su compañero Pierre Gasly era 17° tras sufrir problemas mecánicos en los minutos finales, cuando reportó por radio que “algo está roto” y debió regresar a boxes. Por la tarde, en cambio, el argentino se mostró disconforme al quedar 15°, a 1s625/1000 de Lando Norris (McLaren), el más veloz, aunque otra vez por delante del francés de Alpine (16°).
Una fecha con actualizaciones en los equipos
Ferrari es uno de los equipos que más novedades presenta este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La escudería italiana modificó distintas áreas del suelo, además de introducir cambios en el difusor y los pontones, con el objetivo de aumentar la carga aerodinámica. McLaren incorporó una nueva placa en el extremo del alerón delantero, Mercedes realizó ajustes en el alerón trasero y Red Bull revisó la geometría del alerón delantero. Las actualizaciones de Barcelona podrían ofrecer una referencia importante sobre el desarrollo de la temporada. Entre los equipos que no presentaron nuevas piezas para este fin de semana aparecen Alpine, Aston Martin y Audi.
Bienvenidos a la clasificación del GP de Barcelona de F1
Franco Colapinto afronta este sábado, desde las 11 (hora argentina), la clasificación para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, la novena fecha de la temporada. En un circuito en el que consiguió resultados destacados en diversas categorías, sobre todo en el Fórmula española, el piloto argentino intentará buscar la mejor posición de partida para la carrera del domingo, que será a 66 vueltas. Se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y Fox Sports.
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