Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, minuto a minuto

“No empezó bien, fue todo el viernes muy malo. Fue el peor viernes de la temporada en cuanto al balance y a la velocidad del auto”, analizó el argentino. Explicó que los problemas aparecieron en distintos sectores del circuito. “Estuvimos mal en el ritmo de carrera y también en la clasificación. El auto se sentía muy mal, tanto en la entrada como en la salida de las curvas. No sé si tiene que ver con la temperatura de la pista o cuál es la razón para estar tan lentos”, agregó.

"FUE EL PEOR VIERNES DE LA TEMPORADA". Franco Colapinto hizo el balance de las primeras dos prácticas libres del #BarcelonaGP.



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