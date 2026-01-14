Cadillac sorprendió con el diseño futurista de su auto de F1 para los test de Barcelona

Cadillac continúa afinando los últimos detalles de su desembarco en la Fórmula 1 y, a pocos días del inicio de los test privados en Barcelona, anunció que utilizará una decoración especial y no definitiva durante las pruebas que se desarrollarán entre el 26 y el 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

La decisión responde a una estrategia habitual en la categoría: ocultar soluciones aerodinámicas sensibles en un contexto de máxima observación técnica.

La escudería estadounidense, que debutará oficialmente en el Gran Premio de Australia 2026, empleará un diseño monocromático en negro, con patrones geométricos en acabados mate y brillante y un escudo de Cadillac con un enfoque contemporáneo, ubicado en zonas clave del monoplaza.

La decoración fue presentada a través de las redes sociales del equipo con el mensaje: “Presentado en Detroit. Con destino a Barcelona. Comienza la cuenta regresiva para la decoración oficial de carrera”.

Desde el equipo aclararon que se trata de una edición especial exclusiva para los test, y que no será la decoración utilizada en el inicio de la temporada. El objetivo principal es camuflar elementos aerodinámicos que consideran críticos de cara al nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2026.

Un proyecto en su fase final

Tras varios años de desarrollo, Cadillac se encuentra en la etapa decisiva de su proyecto. El monoplaza que rodará en Barcelona contará con un chasis desarrollado en el Reino Unido, mientras que la unidad de potencia será provista por Ferrari durante las temporadas 2026 y 2027, a la espera del debut del motor propio de General Motors en 2028.

El primer auto de Cadillac de la F1 tiene similitudes con el Batimóvil

Antes de llegar a Barcelona, el equipo realizará un shakedown (es el primer tramo de un evento con una duración breve y que permite a los pilotos ajustar la puesta a punto antes de comenzar la competición propiamente dicha) en Silverstone, como parte del proceso de validación inicial del coche. Aún no se confirmó qué día específico comenzarán sus entrenamientos dentro del programa privado pactado.

Como detalle adicional, la decoración incluye los nombres de los miembros fundadores del equipo en Estados Unidos y el Reino Unido, una señal de la identidad binacional del proyecto.

Presentación oficial en el Super Bowl

Cadillac ya confirmó que la decoración definitiva del monoplaza será presentada durante el Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, reforzando el vínculo del proyecto con sus raíces norteamericanas. General Motors mantiene una histórica presencia publicitaria en el partido más relevante de la NFL y no dudará en invertir: un anuncio de 30 segundos ronda los 7 millones de dólares.

La elección del Super Bowl como plataforma de lanzamiento no es casual. Cadillac busca posicionar su entrada a la Fórmula 1 como un hito cultural y comercial.

Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez, los pilotos de Cadillac

En el plano deportivo, Cadillac ya cuenta con sus dos pilotos trabajando activamente en la estructura. Sergio “Checo” Pérez realizó recientemente un test privado de dos días en Italia, al volante de un Ferrari, como parte del proceso de adaptación entre mecánicos, ingenieros y piloto.

Por su parte, Valtteri Bottas, liberado en la recta final de 2025 de su contrato con Mercedes, se incorporó de inmediato a las instalaciones del equipo cercanas a Silverstone, donde completó las pruebas de asiento y comenzó su integración técnica.

El test de Barcelona representará el primer contacto oficial en pista del proyecto Cadillac en Fórmula 1, un paso clave en su camino hacia el debut competitivo.

El estreno de Cadillac en la Fórmula 1

Cadillac aseguró su ingreso a la Fórmula 1 a partir de 2026 tras abonar una tarifa antidilución cercana a los 450 millones de dólares, según informó RacingNews365. Esta cifra supera ampliamente los 200 millones estipulados originalmente en el Acuerdo de la Concordia de 2021, debido al aumento del valor y la rentabilidad de las escuderías en los últimos años.

El proceso de ingreso comenzó en enero de 2023, cuando la FIA lanzó su convocatoria de Expresión de Interés. En aquel momento, Andretti Global presentó una candidatura junto a General Motors y Cadillac como socio técnico. Aunque la FIA aprobó el proyecto desde el punto de vista deportivo y técnico, Formula One Management (FOM) rechazó la inscripción a fines de 2023, dejando abierta la puerta a una participación directa de General Motors.

El punto de inflexión llegó en 2024, cuando Michael Andretti se apartó del proyecto y el liderazgo pasó a manos del empresario Dan Towriss. Finalmente, a fines de ese año, Cadillac obtuvo la aprobación inicial, y el 7 de marzo de 2025 recibió la autorización definitiva para incorporarse como el undécimo equipo de la parrilla.

Cadillac armó una estructura con figuras de peso en el paddock. Graeme Lowdon, ex jefe de Manor, fue designado director del equipo. Nick Chester, con pasado en Renault, asumió como director técnico, mientras que Pat Symonds, ingeniero con experiencia en Benetton, Renault y Williams, se incorporó como consultor técnico ejecutivo.

Durante sus primeras dos temporadas, Cadillac competirá como equipo cliente de Ferrari, antes de dar el salto a un proyecto integral con unidad de potencia propia a partir de 2028, una señal clara de su apuesta a largo plazo.

La elección de 2026 para el debut no es casual. La Fórmula 1 afrontará una transformación profunda en unidades de potencia, aerodinámica y filosofía técnica. Cadillac ingresará en un contexto de cambios estructurales que podrían facilitar su adaptación frente a equipos ya establecidos.