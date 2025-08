Charles Leclerc, al volante de una Ferrari, sorprendió a McLaren y logró la pole en el Gran Premio de Hungría

Charles Leclerc consiguió una sorprendente primera pole position del año para Ferrari en el Gran Premio de Hungría, al superar a ambos McLaren, en la clasificación desarrollada este sábado.

Leclerc levantó el puño con alegría al salir del coche después de vencer a Oscar Piastri, por 0,026 segundos y al otro McLaren de Lando Norris, por 0,041.

Leclerc había sido consistentemente el mejor del resto, detrás de los McLaren en las prácticas, pero se mantenía lejos del ritmo de Piastri y Norris.

Esa situación cambió en la clasificación, con la ayuda de condiciones que se volvieron gradualmente más sombrías y ventosas, lo que jugó en contra de los McLaren. Norris y Piastri fueron aproximadamente medio segundo más lentos por vuelta en la parte final de la clasificación, en comparación con el segundo segmento.

Aun así, la pole fue una sorpresa en un circuito que Leclerc había llamado “con mucho, la peor pista de la temporada para mí”. Esa fue su sensación, a través de una frase lanzada el jueves pasado.

“¿Qué?”, exclamó Leclerc por radio cuando le informaron que había clasificado primero. “Honestamente, no tengo palabras. Probablemente sea una de las mejores pole positions que he tenido porque es la más inesperada”, advirtió Leclerc, horas más tarde.

Leclerc comparte la felicidad con los mecánicos e ingenieros de Ferrari ATTILA KISBENEDEK - AFP

“Hoy no entiendo nada, ya no entiendo nada de Fórmula 1...”, admitió el piloto monegasco de Ferrari. “Toda la clasificación fue extremadamente difícil. Fue difícil llegar a la Q3, pero luego las condiciones cambiaron. Sabía que tenía que hacer una vuelta limpia, pero no esperaba luchar por la pole position; pensaba que lucharía por el cuarto o quinto puesto. Se notaba mucho el cambio de condiciones, que lo cambió todo. Es una de mis mejores pole positions, sin duda la más inesperada. Es una vuelta con la que puedo estar contento”, sostuvo.

Y le dio más vuelo a su sorpresa: “Estoy sin palabras. Agradezco al equipo porque las innovaciones introducidas en Bélgica están funcionando. Ahora podemos soñar. Claro que tengo veintisiete pole positions en mi haber y solo ocho victorias, así que no damos nada por sentado. La salida y la primera curva serán el momento clave, pero haré todo lo posible por mantener el primer puesto”.

Charles Leclerc y una imagen de su triunfo Bradley Collyer - PA Wire

La pole position suele ser una gran ventaja en Hungría, donde adelantarse es difícil, pero Norris señaló la posibilidad de que la lluvia pueda traer algunas sorpresas para la carrera de este domingo.

“No tengo idea de cómo irá, pero una cosa es segura: haré absolutamente todo para mantener ese primer lugar”, dijo Leclerc, quien está en la pole por 27ª vez en la F1, pero no tiene el mejor récord convirtiendo esas salidas en victorias. Buscará su noveno triunfo en un Gran Premio.

Al mano de la Ferrari, Leclerc fue el más rápido ATTILA KISBENEDEK - AFP

Fue un marcado contraste con otro día frustrante para Lewis Hamilton en el otro Ferrari.

Hamilton logró en el Gran Premio de Hungría un récord de ocho veces, pero clasificó 12º mientras los problemas del siete veces campeón en su primera temporada con Ferrari continuaron.

El presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann, lo calificó como “una temporada difícil” en comentarios de este sábado en el sitio web de F1, y al mismo tiempo sostuvo la confianza de Ferrari en el director del equipo, Fred Vasseur, cuya extensión de contrato se anunció el jueves último.

From the pole man himself 🔥 pic.twitter.com/8Ryl98eSi2 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 2, 2025

Ferrari no gana un Gran Premio desde la victoria de Carlos Sainz Jr. en México en octubre, cuando el piloto español -ahora en Williams- también tuvo la última pole del equipo italiano.

El campeón defensor, Max Verstappen, fue apenas octavo después de luchar con el equilibrio de su Red Bull, y su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, fue 16º. Eso aumenta la presión sobre el piloto japonés, que no sumó un punto en seis carreras.