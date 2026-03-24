Tras sumar su primer punto en China, Colapinto habló de la diferencia entre las dos primeras carreras

Franco Colapinto comienza a palpitar lo que será la tercera carrera de la temporada de Fórmula 1. Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka y el piloto nacido hace 22 años en Pilar se ilusiona con el rendimiento de su Alpine, con el que logró sumar su primer punto en China.

“Fue una pena que en Shanghái no lográramos algo más, porque el potencial del auto estaba, pero varias cosas en la carrera no salieron como esperábamos”, dijo el piloto argentino en un comunicado oficial de la escudería de Enstone. Y agregó: “Estoy realmente impresionado con las mejoras que el equipo ha hecho al principio de la temporada, con la diferencia entre Melbourne y Shanghái, muy clara”.

Round three is calling 📞😎 pic.twitter.com/E3Gjf2k4aE — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 24, 2026

También contó cómo festejó ese primer punto conseguido en tierras japonesas: “Estuve en Enstone la semana pasada y pasé un tiempo con el equipo y en el simulador. Fue genial celebrar este resultado con ellos, especialmente después de tanto trabajo duro de todos durante estos últimos meses. Hemos demostrado de lo que somos capaces ahora y nuestro objetivo es seguir mejorando mientras nos dirigimos a Suzuka este fin de semana, que será otro nuevo desafío”.

Colapinto, que debutará en el tradicional circuito nipón con la F1, agregó: “Estoy muy emocionado de correr en Japón por primera vez en mi carrera, es un país increíble y no puedo esperar a vivir el fin de semana en este famoso circuito. Si las primeras carreras del año sirven como referencia, tendremos que trabajar muy duro para poner a punto el coche. Estoy listo para aprovechar el buen resultado de China antes del breve descanso que tendremos el próximo mes”. Vale la pena aclarar que la F1 canceló las carreras de Bahréin y Arabia Saudita, previstas para el mes de abril, por el conflicto en Medio Oriente. De todas maneras, aún no las quitó del calendario. La expectativa es que puedan realizarse más adelante y antes del final de la temporada.

Franco Colapinto correrá con el Alpine número 43 en el circuito japonés de Suzuka PAUL CROCK - AFP

En la antesala de la carrera japonesa también habló Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto: “Todos aprendimos mucho en China, lo que nos ayudará para futuras carreras. Probablemente sea una buena señal que salgamos de un fin de semana exitoso con cierta decepción, y espero que podamos mantener nuestro buen rendimiento en Japón, uno de mis lugares favoritos del calendario. Es un lugar especial para mí, ya que corrí parte de mi carrera allí en 2017. Visitaré Tokio, como siempre hago cuando es la semana del Gran Premio, ya que es una de mis ciudades favoritas del mundo”, se ilusionó.

El francés, que fue sexto en China, añadió: “Suzuka será un desafío interesante para los coches de este año. No creo que debamos crearnos expectativas, ya que Suzuka presenta muchos desafíos únicos con su naturaleza fluida y de alta velocidad. Estoy listo para el desafío y espero que podamos ser Con buen ritmo desde el principio, queremos tener otro buen fin de semana y sumar más puntos a nuestro marcador antes de un pequeño descanso en abril”.

El francés Pierre Gasly fue sexto en el Gran Premio de China, corrido en el circuito de Shanghái HECTOR RETAMAL - AFP

Steve Nielsen, director deportivo del equipo, también opinó sobre lo que viene para Alpine este fin de semana: “Me alegró ver caras muy felices en la fábrica la semana pasada, pero con una férrea determinación de lograr aún más y mejores resultados. Ese es el reto al que nos enfrentamos ahora, ya que sabemos que un buen evento no define una temporada”, dijo Nielsen.

El director deportivo de Alpine añadió: “El verdadero reto es mantener nuestra competitividad continuando con la comprensión y el máximo rendimiento del conjunto en la pista y con nuestro duro trabajo y esfuerzos en Enstone para introducir mejoras en el coche. Nuestros competidores están en la misma situación. Sin duda, harán un gran trabajo mejorando el rendimiento de sus coches, y nosotros debemos hacerlo aún mejor. Suzuka es un nuevo reto que esperamos con ilusión. Francamente, no sabemos cómo nos irá, pero sé que el equipo está listo para continuar con esta racha positiva y dar lo mejor de nosotros para conseguir más puntos”, concluyó.