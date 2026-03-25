Fórmula 1: cómo serán los diseños exclusivos de los monoplazas para el Gran Premio de Japón
Inspirados en la cultura nipona, algunas escuderías presentarán cambios estéticos en Suzuka
- 3 minutos de lectura'
El Gran Premio de Japón del próximo fin de semana tendrá una infinidad de particularidades. No sólo marcará el 50° aniversario de la primera competencia de Fórmula 1 puntuable en territorio japonés, disputada en Fuji en 1976, sino que estará puesta la atención en la respuesta de los monoplazas con las nuevas reglamentaciones y en los diseños especiales que las escuderías definieron para esta sus autos, todos inspirados en la cultura japonesa.
Con decoraciones inéditas que modificaron la imagen habitual de los monoplazas e implicaron alianzas con referentes del país anfitrión: Haas, Racing Bulls y Mercedes eligieron renovar sus vehículos en tributo a figuras y símbolos representativos de Japón.
Consider the King of Monsters race-ready 🐉🏁 #HaasF1 #F1 | @F1 pic.twitter.com/eneiKAdjeo— TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 24, 2026
Estas intervenciones debutarán en Suzuka y resaltan la colaboración entre la escudería estadounidense y el estudio cinematográfico TOHO CO., LTD., según Motorsport.com. Haas es uno de los equipos que más llamó la atención con una propuesta inspirada en el cine japonés. La escudería estadounidense intervino su monoplaza con la figura de Godzilla en los laterales, además de modificar la trompa con un tono negro que rompe con su tradicional blanco predominante.
La decoración, revelada en el centro comercial Tokyo Midtown de Hibiya, incorpora el logotipo de la película Godzilla Minus Zero, que se estrenará el 6 de noviembre próximo. Ayao Komatsu, director del equipo, le dijo al sitio Motorsport.com que esta decoración representa: “Una primicia y algo realmente especial; muestra una parte de quiénes somos como equipo y de nuestra identidad”.
Two pretty things pictured in this video = our special livery and the cherry blossom 🌸#F1 #VCARB #JapaneseGP pic.twitter.com/J4SjKILX2q— Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) March 24, 2026
“Cerezas seleccionadas especialmente para ti. Presentamos la decoración inspirada en la edición de primavera de Red Bull para el Gran Premio de Japón”, afirmó Racing Bulls en sus redes sociales junto a cuatro imágenes del monoplaza VCARB03. El diseño, realizado por el calígrafo Bisen Aoyagi, fusiona blanco, rojo y plateado, incorpora tipografía tradicional japonesa y pinceladas dinámicas, inspiradas tanto en la cultura nacional como en la tradición de Tokyo Drift.
Peter Bayer, máximo responsable de Racing Bulls, señaló: “La idea creativa para esta decoración especial y el uniforme del equipo surgió del envase de la Red Bull Spring Edition, y junto con Bisen Aoyagi, transformamos ese diseño audaz en algo verdaderamente único para la pista”. La escudería vistió a sus pilotos y personal con una línea de ropa temática, e incluyó a embajadores como Takamoto Katsuta, Mad Mike y Hiroya Minowa.
El otro equipo en sumarse a estos diseños especiales es Mercedes, que mantuvo su diseño base y modificó el alerón delantero con una ilustración en estilo japonés de un lobo de ojos amarillos y el mensaje “desatando a la bestia”. Un diseño fruto de la colaboración con el estilista japonés Yohji Yamamoto, de 82 años, y su marca Y-3, fundada en 2001 junto con Adidas.
“Cuando la alta costura se encuentra con la ropa deportiva de alto rendimiento. La colección Y-3 x Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team fusiona la visión vanguardista de Yohji Yamamoto con la precisión de la Fórmula 1. Con raíces en la estética minimalista y la innovación técnica, esta colaboración única traspasa los límites de la ropa deportiva contemporánea”, explicó la escudería respecto de estos cambios que presentará en Suzuka.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
Radio. Tras la desvinculación de Tagliani y Vernaci de Pop, qué nombres suenan para reemplazarlas
Quién es Maia Reficco. Es argentina, brilla en Broadway y estaría de novia con Colapinto
"Estoy realmente impresionado". Colapinto habló de las diferencias entre las dos primeras carreras mientras palpita el Gran Premio de Japón
- 1
Max Verstappen es realista con el presente de Red Bull y el jefe de equipo advierte que ser competitivos llevará tiempo
- 2
La contundente frase de una autoridad de Cadillac sobre el inicio de temporada de la Fórmula 1 de Checo Pérez y Valtteri Bottas
- 3
Tras sumar su primer punto en China, Colapinto habló de la diferencia entre las dos primeras carreras
- 4
Fórmula 1 hoy: próxima carrera y todo lo que se sabe del GP de Japón