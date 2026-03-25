Fórmula 1: cómo serán los diseños exclusivos de los monoplazas para el Gran Premio de Japón

El Gran Premio de Japón del próximo fin de semana tendrá una infinidad de particularidades. No sólo marcará el 50° aniversario de la primera competencia de Fórmula 1 puntuable en territorio japonés, disputada en Fuji en 1976, sino que estará puesta la atención en la respuesta de los monoplazas con las nuevas reglamentaciones y en los diseños especiales que las escuderías definieron para esta sus autos, todos inspirados en la cultura japonesa.

Con decoraciones inéditas que modificaron la imagen habitual de los monoplazas e implicaron alianzas con referentes del país anfitrión: Haas, Racing Bulls y Mercedes eligieron renovar sus vehículos en tributo a figuras y símbolos representativos de Japón.

Estas intervenciones debutarán en Suzuka y resaltan la colaboración entre la escudería estadounidense y el estudio cinematográfico TOHO CO., LTD., según Motorsport.com. Haas es uno de los equipos que más llamó la atención con una propuesta inspirada en el cine japonés. La escudería estadounidense intervino su monoplaza con la figura de Godzilla en los laterales, además de modificar la trompa con un tono negro que rompe con su tradicional blanco predominante.

TGR Haas F1 Team presentó sus diseños para el Gran Premio de Japón @HaasF1Team

La decoración, revelada en el centro comercial Tokyo Midtown de Hibiya, incorpora el logotipo de la película Godzilla Minus Zero, que se estrenará el 6 de noviembre próximo. Ayao Komatsu, director del equipo, le dijo al sitio Motorsport.com que esta decoración representa: “Una primicia y algo realmente especial; muestra una parte de quiénes somos como equipo y de nuestra identidad”.

Two pretty things pictured in this video = our special livery and the cherry blossom 🌸#F1 #VCARB #JapaneseGP pic.twitter.com/J4SjKILX2q — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) March 24, 2026

“Cerezas seleccionadas especialmente para ti. Presentamos la decoración inspirada en la edición de primavera de Red Bull para el Gran Premio de Japón”, afirmó Racing Bulls en sus redes sociales junto a cuatro imágenes del monoplaza VCARB03. El diseño, realizado por el calígrafo Bisen Aoyagi, fusiona blanco, rojo y plateado, incorpora tipografía tradicional japonesa y pinceladas dinámicas, inspiradas tanto en la cultura nacional como en la tradición de Tokyo Drift.

Peter Bayer, máximo responsable de Racing Bulls, señaló: “La idea creativa para esta decoración especial y el uniforme del equipo surgió del envase de la Red Bull Spring Edition, y junto con Bisen Aoyagi, transformamos ese diseño audaz en algo verdaderamente único para la pista”. La escudería vistió a sus pilotos y personal con una línea de ropa temática, e incluyó a embajadores como Takamoto Katsuta, Mad Mike y Hiroya Minowa.

En el Gran Premio de Japón Racing Bulls F1 Team inspiró su diseño en las tradicionales cerezas @visacashapprb

El otro equipo en sumarse a estos diseños especiales es Mercedes, que mantuvo su diseño base y modificó el alerón delantero con una ilustración en estilo japonés de un lobo de ojos amarillos y el mensaje “desatando a la bestia”. Un diseño fruto de la colaboración con el estilista japonés Yohji Yamamoto, de 82 años, y su marca Y-3, fundada en 2001 junto con Adidas.

“Cuando la alta costura se encuentra con la ropa deportiva de alto rendimiento. La colección Y-3 x Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team fusiona la visión vanguardista de Yohji Yamamoto con la precisión de la Fórmula 1. Con raíces en la estética minimalista y la innovación técnica, esta colaboración única traspasa los límites de la ropa deportiva contemporánea”, explicó la escudería respecto de estos cambios que presentará en Suzuka.